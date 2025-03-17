Песков ответил Макрону про отправку военных на Украину

Песков: ЕС для отправки миротворцев на Украину требуется разрешение России
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Дмитрий Песков подчеркнул, что ЕС для отправки миротворцев на Украину в любом случае требуется разрешение России
Дмитрий Песков подчеркнул, что ЕС для отправки миротворцев на Украину в любом случае требуется разрешение России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что размещение миротворцев и другого военного контингента возможно только с согласия всех сторон, включая Россию. Так представитель Кремля отреагировал на заявление французского главы Эммануэля Макрона о том, что тому не требуется разрешение Москвы для отправки миротворцев на Украину. 

«Это совершенно не правда. Потому что и миротворцы, и контингент с другим предназначением размещаются только по согласию всех сторон», — подчеркнул Песков, отвечая на слова Макрона о том, что Парижу и Евросоюзу в целом не нужно соответствующее разрешение России. Его слова передает РИА Новости. 

Об этом Макрон говорил в интервью газете Parisien. Лидер Франции открыто дал понять, что он и другие страны хотят направить несколько тысяч человек из числа миротворцев в ключевые районы Украины без разрешения РФ. Страны Европы обсуждают отправку военных НАТО на Украину уже на протяжении нескольких месяцев. Франция, а также Британия, наиболее активно выступают за отправку солдат.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что размещение миротворцев и другого военного контингента возможно только с согласия всех сторон, включая Россию. Так представитель Кремля отреагировал на заявление французского главы Эммануэля Макрона о том, что тому не требуется разрешение Москвы для отправки миротворцев на Украину.  «Это совершенно не правда. Потому что и миротворцы, и контингент с другим предназначением размещаются только по согласию всех сторон», — подчеркнул Песков, отвечая на слова Макрона о том, что Парижу и Евросоюзу в целом не нужно соответствующее разрешение России. Его слова передает РИА Новости.  Об этом Макрон говорил в интервью газете Parisien. Лидер Франции открыто дал понять, что он и другие страны хотят направить несколько тысяч человек из числа миротворцев в ключевые районы Украины без разрешения РФ. Страны Европы обсуждают отправку военных НАТО на Украину уже на протяжении нескольких месяцев. Франция, а также Британия, наиболее активно выступают за отправку солдат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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