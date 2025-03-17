Песков ответил Макрону про отправку военных на Украину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что размещение миротворцев и другого военного контингента возможно только с согласия всех сторон, включая Россию. Так представитель Кремля отреагировал на заявление французского главы Эммануэля Макрона о том, что тому не требуется разрешение Москвы для отправки миротворцев на Украину.
«Это совершенно не правда. Потому что и миротворцы, и контингент с другим предназначением размещаются только по согласию всех сторон», — подчеркнул Песков, отвечая на слова Макрона о том, что Парижу и Евросоюзу в целом не нужно соответствующее разрешение России. Его слова передает РИА Новости.
Об этом Макрон говорил в интервью газете Parisien. Лидер Франции открыто дал понять, что он и другие страны хотят направить несколько тысяч человек из числа миротворцев в ключевые районы Украины без разрешения РФ. Страны Европы обсуждают отправку военных НАТО на Украину уже на протяжении нескольких месяцев. Франция, а также Британия, наиболее активно выступают за отправку солдат.
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