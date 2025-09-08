Путин поздравил Рахмона с Днем независимости Таджикистана

Президент России Владимир Путин 8 сентября поздравил главу Таджикистана Эмомали Рахмона с Днем независимости республики. Об этом сообщили в пресс-службе восточной страны.
«Примите мои искренние поздравления по случаю национального праздника — Дня Независимости Республики Таджикистан», — сказано в сообщении президента. Кроме того, Путин отметил значимые успехи страны в социальной и экономической сферах, а также успешные отношения России и Таджикистана в духе партнерства.
Кроме того, глава России выразил уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества между двумя странами на благо народов и ради стабильности в Центральной Азии. В сообщении подчеркивается, что Москва и Душанбе эффективно взаимодействуют в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС и других международных организаций, а также координируют усилия по ключевым вопросам региональной повестки.
