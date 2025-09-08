Путин поздравил Рахмона с Днем независимости Таджикистана

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин поздравил главу Таджикистана с Днем независимости
Путин поздравил главу Таджикистана с Днем независимости Фото:

Президент России Владимир Путин 8 сентября поздравил главу Таджикистана Эмомали Рахмона с Днем независимости республики. Об этом сообщили в пресс-службе восточной страны.

«Примите мои искренние поздравления по случаю национального праздника — Дня Независимости Республики Таджикистан», — сказано в сообщении президента. Кроме того, Путин отметил значимые успехи страны в социальной и экономической сферах, а также успешные отношения России и Таджикистана в духе партнерства.

Кроме того, глава России выразил уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества между двумя странами на благо народов и ради стабильности в Центральной Азии. В сообщении подчеркивается, что Москва и Душанбе эффективно взаимодействуют в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС и других международных организаций, а также координируют усилия по ключевым вопросам региональной повестки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин 8 сентября поздравил главу Таджикистана Эмомали Рахмона с Днем независимости республики. Об этом сообщили в пресс-службе восточной страны. «Примите мои искренние поздравления по случаю национального праздника — Дня Независимости Республики Таджикистан», — сказано в сообщении президента. Кроме того, Путин отметил значимые успехи страны в социальной и экономической сферах, а также успешные отношения России и Таджикистана в духе партнерства. Кроме того, глава России выразил уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества между двумя странами на благо народов и ради стабильности в Центральной Азии. В сообщении подчеркивается, что Москва и Душанбе эффективно взаимодействуют в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС и других международных организаций, а также координируют усилия по ключевым вопросам региональной повестки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...