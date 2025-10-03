Дания готовит силовые меры против судов с нефтью из России

Дания готовит новые ограничительные меры против судов, перевозящих российские нефть и газ, включая возможность силовых действий в Балтийском море. Об этом заявили в дипдоматическом представительстве РФ в Копенгагене.
«Дания вместе с союзниками готовит новые меры, нацеленные на усложнение транспортировки нефти и сжиженного природного газа по Балтийскому морю. Рассматривается возможность принятия в отношении них силовых действий. Полицейский спецназ уже отрабатывает такие возможные действия», — передают «Известия».
Дипломаты также отметили, что датские власти уже ужесточили требования к обслуживанию танкеров и оказывают давление на судоремонтные верфи, чтобы те полностью отказались от услуг судам, имеющим какое-либо отношение к России. Целью новых мер объявлены танкеры так называемого «теневого флота».
Ранее посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что введение Данией и другими государствами ограничений, препятствующих свободному судоходству в акватории Балтийского моря, повлечет за собой последствия. Попытки пиратства в открытом море в отношении танкеров с российской нефтью будут пресекаться.
