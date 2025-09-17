Создание бесполетной зоны над Украиной поставит НАТО в сложное положение, угрожая истощением ресурсов альянса. Об этом пишет The New York Times.
«Если бы западные союзники Киева действительно взяли на себя ответственность за защиту украинского неба, это поставило бы их перед дилеммой», — говорится в публикации. Издание поясняет, что неспособность альянса эффективно перехватывать российские беспилотники продемонстрировала бы слабость НАТО, подорвав доверие к его военной мощи.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что введение бесполетной зоны над территорией Украины силами стран — участниц Североатлантического альянса (НАТО) неизбежно приведет к вооруженному конфликту между НАТО и Россией. Таким образом он отреагировал на недавнее заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который предложил рассмотреть вариант уничтожения воздушных целей над Украиной.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.