ФСБ раскрыла 27 подпольных оружейных мастерских в регионах России

Нелегальные оружейные обнаружили в 32 российских регионах
Нелегальные оружейные обнаружили в 32 российских регионах

В российских регионах выявлено 27 подпольных оружейных мастерских. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

«В 32 регионах России выявлено 27 подпольных оружейных», — сказано в сообщении ведомства. Информацию об этом публикует РИА Новости.

Следственные мероприятия были проведены по местам жительства 43 предполагаемых участников в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, а также на территориях ДНР, ЛНР, Крыма, Северной Осетии, Хакасии, Алтая, в Забайкальском, Краснодарском, Красноярском, Пермском, Приморском и Ставропольском краях. Кроме того, оперативные действия затронули Архангельскую, Белгородскую, Воронежскую, Иркутскую, Калужскую, Кемеровскую, Курскую, Ленинградскую, Липецкую, Московскую, Мурманскую, Новгородскую, Псковскую, Ростовскую, Томскую, Херсонскую области и Еврейскую автономную область.

Сотрудники ФСБ также сообщили о конфискации 200 единиц огнестрельного оружия, более 1,5 тысячи гранат, а также свыше 250 килограммов взрывчатых веществ. В ведомстве подчеркнули, что мероприятия по выявлению и пресечению незаконной деятельности, связанной с оборотом, производством и переделкой средств поражения, продолжаются.

В конце августа у задержанных участников украинской диверсионно-разведывательной группы в Брянской области были изъяты шесть автоматических штурмовых винтовок американского производства, а также 16 килограммов взрывчатого вещества, произведенного в Чехии. Кроме того, у диверсантов изъяли гранаты и патроны, которые используются странами НАТО, пишет RT.

