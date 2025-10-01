При землетрясении на Филиппинах погибло не менее 60 человек

Число погибших в результате мощного землетрясения на Филиппинах достигло 60 человек. Об этом сообщил телеканал GMA News со ссылкой на данные управления гражданской обороны республики.
«Мы получаем сообщения о том, что в результате этого землетрясения погибло около 60 человек», — сообщил заместитель секретаря управления гражданской обороны Филиппин Бернардо Алехандро. Его слова приводит GMA News.
Согласно информации от властей, в муниципалитете Сан-Ремихио произошло обрушение здания спортивно-оздоровительного комплекса. В результате чего под завалами оказались люди.
В связи с сильным землетрясением, произошедшим в провинции Себу, на данной территории введен режим чрезвычайного положения. Президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший в своем официальном заявлении подчеркнул, что государственные органы активно занимаются восстановлением инфраструктуры и предоставлением гуманитарной поддержки жителям пострадавшего региона. Кроме того, сотрудники Бюро противопожарной защиты привлечены к проведению поисково-спасательных работ.
Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии ранее сообщил, что эпицентр землетрясения тектонического характера находился на глубине пяти километров примерно в двадцати километрах к северо-востоку от города Бого, расположенного в провинции Себу. Сейсмические толчки были зарегистрированы во вторник в 21:59 по местному времени (16:59 мск).
