ИКИ РАН: Земля находится в потоке плазмы из корональной дыры

Ожидаются магнитные бури
Ожидаются магнитные бури Фото:

Земля в настоящее время находится внутри потока плазмы, исходящего из корональной дыры на Солнце. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Планета уже внутри потока плазмы из корональной дыры... дует хорошо», — говорится в telegram-канале Лаборатории. В опубликованном посте указывается, что поток характеризуется значительной интенсивностью.

Ученые пояснили, что в ближайшие три-четыре часа ожидается официальное оповещение о начале магнитных бурь. Кроме того, они сообщили о высокой вероятности появления полярных сияний в центральных регионах страны с наступлением темного времени суток.

