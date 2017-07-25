Новый гендиректор Уралвагонзавода поменял весь топ-менеджмент

13:07 25 июля 2017 4

Незаметно для всех Александр Потапов привел на УВЗ новую команду Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На НПО «Уралвагонзавод» идет второй этап обновления управленческой команды. За короткое время ее покинуло пять бывших заместителей экс-гендиректора Олега Сиенко. Причины чисток не называются, приказы об увольнении не обнародуются. Инсайдеры говорят о растратах. На освобождающиеся посты приходят бывшие первые лица федеральных ведомств. И миграция москвичей в Нижний Тагил продолжится.

При Олеге Сиенко фамилии его заместителей и их достижения знали лишь немногие заинтересованные профессионалы. Экс-гендиректор замкнул на себя все информационные потоки, лично представлял корпорацию на важнейших мероприятиях, поэтому «Уралвагонзавод» у широких масс ассоциировался именно с его личностью.

В начале этого года правительство РФ неожиданно поменяло собственника УВЗ — им стал «Ростех». После чего увольнение Сиенко стало неизбежностью. На фоне его отставки почти никто не заметил массовой ротации заместителей гендиректора. На сегодня заменено 5 из 11 представителей прежней управленческой команды.

Приказы о назначении новых заместителей директоров УВЗ в открытом доступе не размещаются, поэтому отследить даты кадровых назначений затруднительно. Часто решения принимаются молниеносно и неожиданно для заводчан. Фамилии назначенцев демонстрируют приоритеты новых владельцев корпорации и важность для них того или иного направления работы.

При Олеге Сиенко (справа) деньги из сферы закупок уходили налево Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Инсайдеры отмечают, что наиболее проблемной при бывшем гендиректоре Олеге Сиенко была сфера закупок. По неофициальным данным, в ходе аудита были обнаружены злоупотребления в ней со стороны первых лиц предприятия. Особые вопросы возникли к закупкам в сфере услуг. Якобы представители бывшего руководства корпорацией любили люксовые номера в гостиницах, дорогие служебные автомобили и перелеты. По одной из версий, подобные нарекания стали последней каплей для принятия решения об отставке Сиенко.

По мнению собеседников агентства, именно поэтому руководитель «Ростеха» Сергей Чемезов выдвинул на пост директора по закупкам УВЗ одного из ключевых людей в своем окружении — бывшего замначальника Управления контроля государственного оборонного заказа ФАС России Александра Чужавского. Помимо снижения расходов на обслуживание топ-менеджмента ему предстоит навести порядок в работе ряда обслуживающих предприятия корпорации подрядных организаций, к которым также накопилось много вопросов.

При этом Сергей Чемезов не делает ставку на стратегию развития предприятия. Должность директора по стратегическому развитию, инновациям и ФЦП занял далекий от его команды человек. Ранее занимавший этот пост Дмитрий Школьный в последний раз упоминается в утвержденном 26 июня 2017 года годовом отчете дочернего предприятия корпорации — АО «УКБТМ». Незадолго до ухода отставной топ-менеджер утвердил новую стратегию развития УВЗ. Документ, в частности, предусматривает увеличение доли выпускаемой гражданской продукции до 50% и создание управляющей компании, которой будут переданы ключевые общества корпорации.

Новый директор УВЗ пришел с Уралхиммаша Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Нового директора по развитию Сергея Гаврикова называют протеже уральских промышленных и политических элит. С 2012-го по начало 2016 года он занимал пост гендиректора одного из важнейших региональных предприятий — ОАО «Уралхиммаш». Судя по финансовым показателям, за время руководства заводом он не смог добиться прорывных результатов. Большинство из параметров остались на том же уровне. В частности, по данным системы «Контур.Фокус», чистый убыток «Уралхиммаша» снизился в годовом исчислении с 411 миллионов рублей лишь до 301 млн.

После этого более чем на год представители свердловской элиты потеряли Сергея Гаврикова из виду. Инсайдеры «URA.RU» говорят, что большую часть этого времени промышленник провел в Москве, договариваясь там о продолжении карьеры.

Из других кадровых назначений можно сделать вывод, что новое руководство «УВЗ» намерено сделать ставку на развитие вагоностроительных мощностей. В начале 2017 года покинул свой пост заместитель генерального директора по железнодорожной технике Андрей Шленский, дававший весьма осторожные прогнозы по поводу перспектив рынка. Пришедший ему на смену топ-менеджер «Hаучно-исследовательского института железнодорожного транспорта» Борис Мягков в одном из своих первых интервью пообещал уже до конца текущего года вдвое увеличить объем производства грузового подвижного состава. Насколько он сможет добиться выполнения заявленных планов, эксперты сказать затрудняются — Мягков до сих пор остается непонятной для уральцев фигурой с неизвестным пока стилем работы.

Найти информацию об еще одном новом топ-менеджере — директоре по разработке новых вагонов и сопровождению жизненного цикла продукции вагоностроения Андрее Абакумове — не удалось. Он не упоминается в открытых источниках, о его предыдущей работе и достижениях не знают опрошенные «URA.RU» эксперты.

В сильные руки попали и кадровые вопросы. В кризисный для экономики период их решением на предприятии будет заниматься новый заместитель гендиректора УВЗ по персоналу Виктор Христенко, ранее возглавлявший управление государственной службы и кадров Федеральной службы судебных приставов.

Близкие к корпорации источники ожидают, что обновление ее руководящего состава продолжится. И, скорее всего, состав топ-менеджеров продолжат пополнять бывшие федеральные чиновники.