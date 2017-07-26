«Там крысы размером с кошку!»

11:22 26 июля 2017 13

Железные гаражи, расположенные во дворах екатеринбуржцев, давно превратились в места свалок Читатели "URA.RU"

Горожане просят руководство мэрии избавить Екатеринбург от железных гаражей. Такое обращение к властям готовят собственники квартир в домах, расположенных на проспекте Ленина. Жильцы считают, что постройки находятся во дворах незаконно и представляют из себя одну большую самовольную свалку, кишащую грызунами.

«Наш комплекс из девяти домов и нескольких нежилых зданий является памятником архитектуры федерального значения. Это все один адрес, Ленина, 52, разные только номера корпусов. У нас общая территория. По закону, на земле не должно быть никаких лишних строений. Тем не менее, на нашей внутридомовой территории стоят эти „уроды“, кто их хозяева — неизвестно. Прохожие бросают мусор между гаражами, там жуткая свалка и вонь, — рассказала „URA.RU“ председатель совета дома на Ленина, 52/1 Фарида Усанова. — В свое время бывший мэр Чернецкий принял хорошее решение — снести железные гаражи, но до наших дело не дошло — они со всех сторон закрыты домами, в глаза не бросаются. Это незаконно и мы хотим добиться от мэрии сноса».

1/8 В городе сохранилась совсем мало железных гаражей, за которыми следят Читатели «URA.RU»

Проблема железных гаражей в Екатеринбурге актуальна абсолютно для всех районов города. При этом речь не только об эстетике. Жители справедливо воспринимают такие постройки, как источник повышенной опасности. В них собираются бродяги, бездомные собаки, устраивают гнезда грызуны, являющиеся разносчиками возбудителей тяжелых инфекционных заболеваний.

Директор компании «Альфа-3Д», специализирующейся на уничтожении грызунов Полина Баландина говорит, что однажды сотрудники отловили в гаражах крысу размером с большую кошку. Она рассказывает, что животные мигрируют из квартир в гаражи.

«После проведения дератизации в домах крысы передислоцируются, в том числе, и в близлежащие гаражи, где чувствуют себя весьма комфортно, ведь их никто не беспокоит. Через некоторое время животные возвращаются обратно к людям.

Снос бесхозных гаражей, конечно, усложнит жизнь грызунам и снизит эпидемиологическую опасность», — уверена специалист.

Ситуация с гаражами в центре города — не единична. Незаконные постройки в Екатеринбурге расположены повсеместно — как на участках, принадлежащих собственникам жилых домов, так и на муниципальной земле. Особенно проблема актуальна для спальных микрорайонов, типа ЖБИ. Бесхозные объекты занимают там большие площади, гниют и захламляют дворы. Районные администрации бездействуют.

Управляющий УК «Октябрьского района» Михаил Плешаков считает, что сноса гаражей необходимо требовать от мэрии Екатеринбурга Читатели «URA.RU»

«Администрация не проводит ревизии и не ликвидирует эти груды металла. Хотя заниматься гаражами — прямая обязанность префектур. Решить проблему могли бы квартальные, но у них нет желания работать в этом направлении. Вместо этого они целыми днями фотографируют граффити и выписывают штрафы, которые потом оплачиваются из кошелька жителей, — говорит депутат Заксобрания Свердловской области Дмитрий Ионин. — Ни по обращениям жителей, ни по депутатским обращениям, чиновники не ведут работу по гаражам — отфутболивают к управляющим компаниям. Но УК ничего с этим сделать не могут, так как непонятна ситуация с собственностью».

Стоит отметить, что в городе существует небольшая часть законных металлических гаражей. В свое время земельные участки под них вблизи места жительства выделялись ветеранам войны и инвалидам 1-2 группы, заболевания которых связаны с опорно-двигательным аппаратом. Однако реестры таких объектов давно потеряли актуальность — многие хозяева гаражей давно умерли, а наследовать аренду земли под такой постройкой закон не позволяет. Обновление информации входит в обязанности сотрудников районных администраций, но они и эту работу не ведут.

Истинную причину нежелания заниматься гаражами озвучил собственный источник агентства в земельном комитете мэрии. По его словам,

у сотрудников администрации города нет ресурсов на поиски хозяев данных объектов, но самое главное — нет денег на снос.

«Поэтому незаконные гаражи пытаются сделать проблемой жителей. Но если когда-то давно горсовет сдал в аренду участки под эти постройки, значит, теперь администрация должна все привести в первоначальное состояние, — считает управляющий УК „Октябрьского района“ Михаил Плешаков. — Необходимо направить в мэрию письмо с требование дать официальный ответ — кому принадлежат гаражи и на каком основании, а потом требовать сноса, потому что в основной массе эти постройки незаконны. Чиновники обязаны отреагировать и принять меры».

Отписаться у чиновников, похоже, не получится: с 1 июля указом президента контроль за работой с обращениями граждан был ужесточен,. Не важно, в каком виде была подана жалоба в мэрию: в бумажном или в электронном. В крайнем случае эксперты советуют жителям объединяться с управляющими компаниями и добиваться вмешательства прокуратуры, которая должна заставить чиновников районных администраций выполнять свою работу.