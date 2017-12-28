Челябинский глава едет в правительство извиняться перед кавказцами

12:39 28 декабря 2017 1

Армянская диаспора разбирается с чиновницей, которую обвинили в межнациональном скандале Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Челябинск настигла волна извинений перед выходцами и жителями Кавказа. Телеканал ТНТ вынужден был сделать это после шутки про ингушских проституток. Группа кавказцев избила и заставила студента РАНХиГС Алексея Князева записать видео с извинениями за свое мнение о том, что кавказским девушкам нельзя встречаться с русскими молодыми людьми. А красноярский депутат Константин Савченко выразил сожаления после того, как назвал «позором России» уважаемого главу Чечни Рамзана Кадырова. Эстафету приняла глава Чесменского района Татьяна Жморщук, которая в четверг, 28 декабря, приезжает в резиденцию губернатора, чтобы добиться прощения у представителей армянской диаспоры.

Поводом послужило оскорбление памяти скончавшегося 7-летнего мальчика. Чиновнице приписывают фразу: «Ребенок-армянин погиб неправильно». Как сообщил корреспонденту «URA.RU» председатель регионального отделения «Союза армян России» и челябинского «Армянского культурного центра» Гагик Мхитарян, он направил обращение на имя губернатора, где подробно описал весь скандал и попросил «дать оценку поведению главы Чесменского района Татьяны Жморщук».

По словам Мхитаряна, скандал произошел после областных соревнований — Первенство и Кубок главы Чесменского района по карате киокусинкай памяти Валерия Малыванова с участием 217 южноуральских спортсменов. Тренер и организатор турнира Вячеслав Калинин предложил посвятить памяти своего воспитанника Давида Давтяна, трижды чемпиона области. Семилетний мальчик вместе с тремя взрослыми и четырьмя детьми летом утонул на озере Максимка, когда их лодка перевернулась.

Гагик Мхитарян недоумевает. почему смерть ребенка может быть «неправильной», вне зависимости от национальности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В честь этого представитель местной армянской диаспоры Гурген Мурадян проспонсировал соревнования, хотя они были на призы главы района. В день открытия турнира мать Давида Давтяна поставила в углу зала фотографию своего погибшего ребенка и его награды. А после торжественной церемонии команда из Челябинска попросила почтить память ребенка минутой молчания и возложением цветов. Чесменцы благодарили за это гостей.

Руководитель армянской диаспоры утверждает, что через несколько дней глава района Татьяна Жморщук и директор ФОК Евгений Сорокин вызвали к себе тренера Вячеслава Калинина и аналитика ФОК Марину Егизарян. И предъявили претензии, что они «превратили спортивный турнир в поминки». Что якобы им поступают некие «звонки с области» о том, что «ребенок-армянин погиб неправильно».

«Мы считаем аморальным придавать человеческой трагедии национальный оттенок. А как еще понимать слова „ребенок-армянин погиб неправильно“? Разве маленький Давид был наркоманом, погиб во время драки или грабежа? Как может так высказываться глава района, к тому же женщина и мать! Разве гибель человека может быть правильной или неправильной? Разве для минутного молчания в честь погибшего нужно разрешение администрации? Удивляюсь, как человек с таким мышлением и черствым сердцем, как Татьяна Жморщук возглавляет многонациональный район? Я обращаюсь к вам, как главе области, где проживают в мире и согласии 152 национальности. В этом есть и ваша заслуга. Прошу вас дать оценку поведению главы Чесменского района Татьяны Жморщук», — говорится в письме на имя губернатора.

Комментируя обращение корреспонденту «URA.RU», Гагик Мхитарян подчеркнул, что если бы скандал был не из-за национальности мальчика, он бы вопрос не поднимал.

Руководитель челябинской школы карате киокусинкай «Сан» Алексей Нестеров добавил, что является инициатором минуты молчания в память о погибшем чесменском мальчике. «Родители наших воспитанников, приехавшие с ними на учебно-тренировочный сбор, попросили разрешения возложить цветы к фото Давида Давтяна. Я не возражал. Родители сами съездили, купили цветы, раздали команде. Как руководитель нашей команды, на открытии соревнований я сказал добрые слова памяти мальчика. Это буквально 15 секунд. Мы возложили цветы, после чего начался турнир. В понедельник позвонил Вячеслав [Калинин]. Оказывается, его вызвали к начальству, устроили черти что. Глава сказала, что у него будут неприятности. Я считаю, что сделали все правильно. Мальчик был хорошим спортсменом. Мы почтили память, не вижу ничего криминального и зазорного», — говорит Нестеров.

В Чесме еще недавно проводился фестиваль казахского народного творчества «Туган Жер», новое руководство района начало с межнационального скандала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По словам челябинца, он созванивался с директором ФОКа, где работает тренер Вячеслав Калинин, объяснил свою точку зрения, тот все понял. «Со Жмарчук не связывался. Неприятно с ней разговаривать. Из-за нее пострадал не только Вячеслав [Калинин], но и мое имя. Мы же возлагали цветы. Только наша команда», — считает Нестеров.

Вячеслав Калинин подтвердил корреспонденту «URA.RU», что инцидент произошел по инициативе главы. «Жморщук сказала мне: „Насчет армянского мальчика даже рот не открывай“. Я спросил, почему. Тогда она и сказала, что он утонул как-то неправильно. Не понимаю, при чем тут, как погиб. Это был мой любимый ученик! В любом случае я не успел ничего сказать, как Алексей Нестеров попросил почтить память Давида Давтяна. Через несколько дней глава в своем кабинете устроила мне выволочку. Спрашивала, зачем упоминали имя мальчика, возлагали цветы. Ей якобы из Челябинска позвонили, сказали, что нельзя так. Но это же бред какой-то! Я еще раз сказал, что это маразм. Что мы должны чтить память своих людей. Через еще пару дней директор ФОКа требовал найти крайнего, кто все это организовал, кто пропустил мать с фотографией. А что организовал, преступление какое-то было?», — недоумевает детский тренер.

Калинин позвонил Нестерову и объяснил ситуацию. Тот набрал номер директора ФОК Евгения Сорокина и объяснился. «Еще через несколько дней мне позвонили из Челябинска, представились, что из правительства, задавали вопросы. Я все рассказал. Следом директор ФОКа попросил срочно написать объяснительную на имя главы. Я написал, что провели турнир на высоком уровне. За исключением просьбы Жморщук не озвучивать ситуацию с армянским мальчиком. Не думаю, что этим ограничится. Боюсь, что и меня как-то накажут», — добавил тренер.

1/3 Фото: Гагик Мхитарян

Пресс-секретарь главы Чесменского района Юлия Выскребенцева отказалась от комментариев инцидента. «Я не в курсе ситуации. Комментарий не могу вам дать. Всего доброго», — сказала она и сбросила звонок.

В администрации губернатора подтвердили, что получили письмо от Гагика Мхитаряна и уже направили ответ за подписью начальника управления внутренней политики Виталия Шикова. «В письме говорится, что информация принята к сведению, проверена и доведена до губернатора. По итогам проверки проведена разъяснительная беседа с главой о том, что инцидент на озере Максимка расценивается исключительно как трагедия. Также ей заявлено о необходимости поддержания межнационального мира и межконфессионального согласия в Челябинской области. Для этого был создан совет по национальной политике при губернаторе в конце этого года», — сообщили в пресс-службе главы региона.

Гагик Мхитарян отметил, что пока не получил ответ на свое обращение. Однако на 28 декабря его пригласили в резиденцию губернатора, чтобы обсудить инцидент. «Встреча планировалась на 27 декабря. Я на нее пригласил Алексея Нестерова. Но мне позвонили и сказали, что Жморщук сможет приехать только в четверг. Поэтому встреча переносится. Не знаю, о чем с ней разговаривать при таком отношении к моей национальности. Встретимся, посмотрим», — резюмировал руководитель диаспоры.