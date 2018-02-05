Из СИЗО на свободу выпустили опасного криминального авторитета

20:02 05 февраля 2018 2

Неожиданно Максим Чайка был отпущен под залог Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Лидер группы «черных похоронщиков» Екатеринбурга Максим Чайка, более года находящийся СИЗО, вновь оказался на свободе. В ходе заседания по делу так называемых «дондиков», состоявшегося 2 февраля, судья Ленинского районного суда Александр Суслов удовлетворил ходатайство адвокатов подсудимых, освободив из-под стражи Чайку и одного из его многочисленных соратников Александра Шишкина под залоги в 2 и 1,5 млн рублей соответственно. Суммы для членов группы несущественные и не превышают стоимости швейцарских часов Максима Чайки.

Данное решение выглядит странно, так как члены группы «дондиков» обвиняются в особо тяжком преступлении (ч.3, ст. 162 УК РФ «Разбой», которая предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы). Один из лидеров группировки — Денис Емельянов — уже больше года успешно скрывается от правоохранителей. Источники «URA.RU» считают, что ничто не мешает Чайке и Шишкину, осознающим неизбежность реального наказания, поступить точно так же. Кроме того, находясь на свободе, они могут объединиться с разыскиваемым Емельяновым и оказать давление на свидетелей обвинения, которых еще не опросили.

За полгода по делу о похоронной ОПГ было опрошено всего 4 свидетеля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Некоторые наблюдатели высказывают мнение о том, что процесс по «дондикам» может намеренно затягиваться — за полгода были допрошены только четверо потерпевших. Не исключено, что у Максима Чайки имеются обширные связи в правоохранительной среде. Так, в ходе расследования уголовного дела стало известно, что начальник следствия ОП №4 УМВД России по Екатеринбургу Элеонора Мартынова длительный период времени покрывала преступные деяния «дондиков», обеспечивая им безнаказанность. Никаких правовых последствий для неё это сотрудничество не повлекло, что может указывать на серьезность покровителей.

Директором одного из предприятий «дондиков», ООО «Ритуал Хэлп» (находится на ул. Белореченская, 10), ныне переименованное в ООО «МУП «Ритуал», стал бывший начальник отдела полиции № 14 Екатеринбурга Сергей Дивичук. В свое время именно он, пользуясь служебным положением, наладил продажу «дондикам» информации об умерших гражданах. А сегодня в статусе бывшего сотрудника полиции, пенсионера МВД и директора общества продолжает «развивать» бизнес, регулярно контактируя с дежурными частями отделов полиции города.

Жертвы «черных похоронщиков» пикетируют их офис Фото: Ольга Хорькова

Это позволяет агентам «дондиков» первыми приезжать на место, где кто-то умер. Представляясь муниципальной похоронной службой, « черные похоронщики» забирают паспорт покойного и тело, а на следующий день выставляют родственникам баснословный счет. Если люди не соглашаются с ценой, им не возвращают паспорт усопшего до тех пор, пока не будут уплачены 20 тыс. рублей за услугу по транспортировке тела в морг.

Связи в полиции и в скорой помощи позволили «дондикам» довольно быстро организовать разветвленную сеть компаний. Это отделения ООО «Ритуал-Хелп» (переименовано в ООО «МУП «Ритуал»), расположенные по адресам: г. Екатеринбург, ул. Белореченская, д. 10; ул. Орджоникидзе, 1; ул. Малышева, д. 93; ул. Грибоедова, 13. Кроме того, «дондики» действуют от ООО «Сервис-Ек», ООО «Ритуал-66», ООО «ЛИК», ООО «Харон», ООО «Харон 96», ООО «УПК», ООО «Воскресенье», ООО «Служба Вечность» т. д.

Параллельно «дондики» начали предпринимать активные попытки по уничтожению конкурентов на рынке похоронных услуг. Они избивали сотрудников других ритуальных фирм, сжигали и рубили топорами их автотранспорт. Укомплектованный штат бойцов использовался Чайкой и в иных целях. В частности, по поручению шефа эти люди напали на ювелира и ограбили его.

В случае выхода Максима Чайки на свободу в городе может опять вспыхнуть череда поджогов и нападений. Тем более что у Чайки и Шишкина имеется внушительный арсенал оружия, который почему-то не изъяли при обысках.