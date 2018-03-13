В мэрии Екатеринбурга празднуют победу, а партийцы в шоке

23:27 13 марта 2018 0

Форс-мажорная ситуация пойдет на пользу руководителям мэрии Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские единороссы попали в юридическую ловушку. Согласно решению Генсовета, они должны до 2 апреля принять решение о проведении праймериз по подбору кандидатов в депутаты Екатеринбургской гордумы и сформировать оргкомитет, который займется их организацией. В эти же сроки должен быть утвержден документ, в котором указываются модель предварительного голосования и список округов, в которых предстоит вести агитацию участникам. Однако ни число округов, ни карты их территории к установленному дедлайну будут неизвестны.

Если проект поправок к Избирательному кодексу Свердловской области, определяющих новую схему формирования городской думы, будет внесен в ближайшие дни в Заксобрание, то региональный парламент утвердит их в лучшем случае на заседании 3 апреля. На разработку соответствующих изменений в Устав Екатеринбурга, проведение их через общественные слушания и принятие на заседании муниципального парламента понадобится еще как минимум месяц. Затем Екатеринбургский горизбирком должен разработать и представить гордуме новую нарезку одномандатных округов. Это может произойти примерно в третьей декаде мая. К этому времени, согласно партийному графику, уже должны заканчиваться дебаты между участниками праймериз «ЕР».

Виктору Шептию придется объяснить участникам праймериз, почему они не смогут выдвинуться в интересующих их округах Фото: Анна Майорова © URA.RU

В связи с этим уже некоторое время свердловские единороссы пытаются решить сложный вопрос — как начиная с 3 апреля принимать заявления от участников праймериз, если никто не может сказать им, где они будут впоследствии выдвигаться. «Все в шоке от сложившейся ситуации», — признается член областного политсовета «ЕР». Однако варианты решения проблемы уже есть.

Согласно одному из них, для екатеринбургского случая будет согласован и принят отдельный регламент. Всех потенциальных кандидатов-одномандатников разделят на семь списков, каждый из которых будет привязан к одному из семи административных районов Екатеринбурга.

В каждом районе будут устраиваться общие дебаты между всеми выдвиженцами. В день предварительного голосования 3 июня избирателям предложат выбрать на участках для тайного голосования лучшего кандидата из районного списка.

Опрошенные «URA.RU» единороссы надеются, что к этому времени станет окончательно ясна схема формирования нового состава гордумы. Она может остаться прежней (18 депутатов- одномандатников и 18 депутатов, избираемых по спискам), либо измениться (26 или 27 депутатов, избираемых по одномандатным округам, и 10 партсписочников). Большая часть партийцев уверена, что победители общерайонных праймериз будут распределяться по одномандатным округам решениями местных ячеек «ЕР».

В администрации Екатеринбурга заинтересованы в проведении общерайонных праймериз Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«Такой подход больше всего устраивает представителей городской администрации. Обсуждается вариант, что ход общерайонных праймериз будут контролировать главы районов Екатеринбурга, которые смогут отсечь ненужных мэрии участников еще на стадии выдвижения. Они же в большинстве случаев контролируют местные отделения „Единой России“. Партотделения станут вторым фильтром, с помощью которого городские власти будут расставлять кандидатов по выгодным им территориям», — уверен будущий участник предварительного голосования.

Член областного политсовета «ЕР» также подчеркивает, что участникам предварительного голосования придется вести агитацию на территории всего отдельно взятого района. Это потребует серьезных финансовых вложений. «Таким образом, от участия в праймериз сразу отсекаются случайные либералы и оппозиционно настроенные администрации города персонажи, не способные самостоятельно нести необходимые расходы», — поясняет источник агентства.

Первые официальные совещания по праймериз пройдут на следующей неделе Фото: Анна Майорова © URA.RU

Руководитель Екатеринбургского межмуниципального координационного совета «Единой России» Михаил Клименко заверил «URA.RU», что проблема организации праймериз в настоящее время его сопартийцами не обсуждается. Все их усилия направлены на проведение 18 марта выборов президента РФ. По словам Клименко, лишь на следующей неделе пройдут первые совещания, посвященные будущему предварительному голосованию.

Глава свердловского регионального исполкома «ЕР» Александр Косинцев, в свою очередь, признал наличие проблемы с приемом заявлений от потенциальных участников праймериз и предложил свой способ ее решения: «Можно будет брать заявления на участие в праймериз в целом. А потом, когда будет принят областной закон и новая редакция Устава Екатеринбурга, определяющие систему формирования гордумы, брать от людей уточняющие заявления. В этих заявлениях участники будут пояснять, по какому округу в своем районе они собираются избираться».

Косинцев пояснил, что областной оргкомитет предварительного голосования будет внимательно следить за ходом внесения рассмотрения поправок в Избирательный кодекс, чтобы оперативно разработать все необходимые регламенты. Руководитель исполкома также заверил, что говорить о создании семи списков участников праймериз в административных районах сегодня некорректно, так как таких территориальных групп, согласно требованиям Избирательного кодекса, должно быть больше.