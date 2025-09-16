На секретном заводе «Роскосмоса» в Екатеринбурге сменился гендиректор. Фото

«НПО автоматики имени Семихатова» в Екатеринбурге возглавил Анатолий Мельников
В Екатеринбурге новым генеральным директором «НПО автоматики» (входит в ГК «Роскосмос») назначили Анатолия Мельникова. Об этом рассказали в пресс-службе государственной корпорации.

«Анатолий Мельников более 15 лет работает на руководящих должностях, участвовал в разработке перспективной космической техники, состоит в федеральном кадровом резерве ОПК, прошел обучение в Школе международного бизнеса Самарского экономического университета», — пояснили там. Отмечается, что новый топ-менеджер обладает необходимыми качествами для управления предприятием.

Ранее Мельников работал в самарском РКЦ «Прогресс». Там он прошел путь от инженера-конструктора до руководителя службы внутреннего аудита.

Прежний руководитель Михаил Изюмов возглавлял завод с декабря 2022 года. Как уточнили в «Роскосмосе», он перешел на новое место работы. Прежде чем возглавить «НПО автоматики», Изюмов также проработал на РКЦ «Прогресс». До него предприятием с 2016 года руководил Андрей Мисюра, который стал главой Корпорации развития Среднего Урала.

