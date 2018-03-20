Что придется делать Путину с налогами, кредитами, пенсионным возрастом

21:43 20 марта 2018 0

Экономика — главный вызов российским властям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Завершившаяся предвыборная гонка вновь открыла дискуссию о том, каким экономическим курсом пойдет страна в следующие шесть лет. В своем послании Федеральному Собранию Владимир Путин говорил о необходимости в полтора раза увеличить ВВП, удвоить расходы на здравоохранение, увеличить ассигнования на науку. Однако для всего этого нужен экономический рост, которого в стране нет, замечают эксперты.

В новый срок президенту предстоит действовать в условиях стагнации (рост ВВП в 2017 году составил около 1,5%) и сырьевой зависимости экономики. «Россия — это страна с невысоким ВВП на душу населения с плохо распределяемыми доходами, которая уже много лет находится в стагнации. Мы развиваемся медленней мира, и уже скоро дойдем до состояния, когда наша страна будет давать меньше 1% мирового ВВП. А доходы населения будут в районе 60% от среднемировых. Это уровень развития Юго-восточной Азии», — рассказал директор программы «Экономическая политика» Московского Центра Карнеги Андрей Мовчан в беседе с «URA.RU».

Экономика России находится в стагнации уже пять лет Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бизнес-омбудсмен и кандидат в президенты на минувших выборах Борис Титов уверен, что без экономического роста страну ждет возвращение массовой бедности 1990-х годов. «Чтобы запустить экономику, надо поставить под контроль тарифы естественных монополий, стимулировать инвестиции в новые производства. Конечно же, снизить ключевую ставку ЦБ, сегодня она на 5% превышает инфляцию, это небывалый в мире случай», — рассказал Титов «URA.RU». По его словам, текущая экономическая конъюнктура ставит малый и средний бизнес на грань выживания, а он может стать основой для экономического роста.

Микробизнес стоило бы вообще освободить от налогов, государство от этого только выиграет, полагает директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. «В прошлом году у нас упорно пытались поставить на учет самозанятых. Однако их вообще не стоит трогать. Те, у кого дела пойдут успешно, со временем могут стать индивидуальными предпринимателями или даже создать малые предприятия. И в будущем государство сможет взять с них куда больше», — рассказал Николаев «URA.RU». Кроме того, он уверен, что это поможет довести долю малого и среднего бизнеса в России до 40% — именно такую задачу поставил президент.

Ждет предпринимательское сообщество и снижения фискальной нагрузки, замечает глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. «Отчисления в Пенсионный Фонд и Фонд социального страхования крайне высоки. Представители бизнеса с трудом выживают в таких условиях», — признал эксперт в беседе с «URA.RU». Напомним, в 2018 году за каждого работника предприниматель платит единый социальный налог (ЕСН) в размере 30% от его зарплаты.

Ну и, наконец, бизнес ожидает от президента развития инфраструктуры. «Владимир Путин сам об этом не раз говорил. Без решения инфраструктурных проблем мы не можем двигаться дальше. Однако здесь важно не допустить, чтобы затраты на ремонт существующей инфраструктуры не превысили затраты на ее создание», — рассказал «URA.RU» директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Не обойдется и без непопулярных мер, полагают эксперты. Они единодушны: на новом сроке произойдет повышение пенсионного возраста. Это поможет вывести Пенсионный фонд из тотального дефицита и разгрузить саму пенсионную систему.

Экономический рост необходим, ведь в стране существует запрос на рост благополучия, замечает руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев. «Экономические трудности не сказались на рейтинге президента. Слова президента внушали оптимизм и граждане поверили, что кризис носит временный характер. Путин обещал, что зарплаты и пенсии будут индексироваться», — говорит политолог. Он считает, что большинство граждан голосовали за сильную власть, в том числе и потому, что уверены, именно она сможет вновь обеспечить рост зарплат и пенсий.

Экономический рост важен и с точки зрения снижения безработицы, отмечает аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. В январе 2018 года она достигла 5,6% — максимума за последние шесть лет. «Есть ряд исследований, которые говорят, что избирателям в первую очередь важна низкая безработица, а не, к примеру, рост реальных доходов», — замечает эксперт.

Напомним, 18 марта Владимир Путин выиграл президентские выборы. В мае 2018 года начнется его четвертый срок. Тогда же начнется формирование нового правительства.