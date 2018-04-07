Уральские силовики заинтересовались «копилкой» Качканарского ГОКа

12:11 07 апреля 2018 0

Профсоюзная касса взаимопомощи существует на «Качканарском ГОКе» с 2004 года Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Поводом для волнения руководителей и некоторых членов профсоюза Качканарского ГОКа стала выемка документов, которую силовики провели на прошлой неделе. Правоохранителей заинтересовала касса взаимопомощи, которая уже третий год работает вне налогового законодательства. Сами профсоюзники заявляют, что действуют по закону, но «URA.RU» получило доказательства, что это не так.

Профсоюзная касса взаимопомощи существует при профкоме «Качканар-Ванадий» с 2004 года. Около 12 лет бухгалтерия предприятия по заявлению работников прямо вычитала и переводила платежи в профсоюзную кассу. Но в 2016 году работодатель отказался обслуживать «общий кошелек» из-за его непрозрачности. Как писало одно из местных СМИ, администрация комбината провела проверку функ­ционирования данной кассы.

«В процессе внутреннего рас­следования выявились факты неоднозначных и субъектив­ных подходов в функциониро­вании кассы взаимопомощи. Выявлены случаи отсут­ствия на руках накоплений, отсутствие регламентиру­ющих документов, договора на осуществление удержаний и перечислений», — цитировало издание руководство комбината.

Профком собирает деньги в «копилку» в обход бухгалтерии Фото: Александр Константинов © URA.RU

Касса взаимопомощи продолжила работать в обход бухгалтерии предприятия и выдавать беспроцентные займы участникам «копилки». А именно это стало причиной недопонимания между руководством комбината и профкомом по поводу легальности кассы взаимопомощи. Дело в том, что профком не удерживал налог с заемщиков, при выдаче им беспроцентного займа. Теперь этой историей заинтересовались правоохранительные органы.

В конце марта сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями Качканара провели выемку документов в профкоме Качканар-Ванадий, сообщила газета «Солидарность». Руководитель профкома комбината Анатолий Пьянков заявил журналистам, что оперативные мероприятия были связаны с налоговыми нарушениями в кассе взаимопомощи.

В распоряжении «URA.RU» оказался внутренний документ, в котором межрайонная инспекция ФНС по Свердловской области дает разъяснения МО МВД России «Качканарский» по поводу того, как облагается налогом касса взаимопомощи. Ключевое в документе — экономия на процентах за пользование займом от организации или индивидуального предпринимателя считается материальной выгодой. А значит, облагается налогом.

«Освобождение от налогообложения материальной выгоды, возникающей при получении членами профсоюза беспроцентного займа, выданного профсоюзной организацией за счет членских и профсоюзных взносов, Кодексом не предусмотрено. … Профсоюзная организация, выдавшая беспроцентный заем своему работнику признается налоговым агентом», — говорится в письме.

В письме налоговая дала полиции разъяснения по поводу кассы взаимопомощи Фото: источник

«Таким образом, история с выемкой может закончиться для профсоюза выплатой налогов за три года и передачей сведения о доходах с клиентов кассы», — говорят наблюдатели.

Источники отмечают, что при этом могут вскрыться интересные подробности работы кассы. Ранее «Уралинформбюро» писало, что основными пользователями «общего кошелька» являются работницы, которые составляют большую часть электората Анатолия Пьянкова и активно поддерживали его на выборах председателя профкома в августе 2016 года.

В УФНС России по Свердловской области в беседе с «URA.RU» подтвердили выводы, сказанные в документе, как и то, что давали разъяснения сотрудникам МО МВД «Качанарский». В управлении также сообщили, что если в 2018 году появятся основания для налоговой проверки профкома и она состоится, то будет охвачен период с 2015 по 2017 годы, а также период по дату вынесения решения в 2018 году.

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области заявил «URA.RU», что пока отказывается от комментариев по поводу выемки документов в профкоме.

При этом в профсоюзе продолжают настаивать, на том, что касса действует законно. После выемки документов на сайте профсоюзной организации «Качканар-Ванадий» появилось сообщение.

Пьянков считает, что против него ведут кампанию Фото: Анна Майорова © URA.RU

«На самом деле средства кассы взаимопомощи, используемые для выдачи беспроцентных займов — это средства самих работников — членов кассы взаимопомощи, которые складываются из вступительных и ежемесячных взносов в кассу. Проще говоря: люди договорились вскладчину образовать некую сумму средств, из которой время от времени пользоваться этими средствами на возвратной основе, оформляя при этом заявление и договор, необходимые для учета и отчетности. Почему при этом они должны платить налог, принимая во внимание, что пользуются они не привлеченными от организации средствами, а также то, что один раз люди налог на доходы уже заплатили при получении этого дохода?», — говорится в сообщении.

Анатолий Пьянков от комментариев «URA.RU» отказался. Интересно, что ранее он заявлял в интервью, что работодатель развязал кампанию против профсоюза и указывал, что к работе кассы нет претензий со стороны налоговой и правоохранительных органов.

Напомним, в апреле 2017-го в профкоме начались конфликты с должниками — некоторые работники решили не возвращать ссуды и Пьянков объявил о жестких мерах, применяемых к неплательщикам. Как писало «URA.RU», по неофициальным данным, должникам поступали «угрозы» о «славе на весь город».