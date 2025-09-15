В Екатеринбурге ушла из жизни директор детско-юношеского центра «Юность» Наталья Резчикова. Она более 40 лет занималась воспитанием молодежи, сообщил директор департамента молодежной политики и международных связей администрации Екатеринбурга Артем Николаев.
«Сегодня ушла из жизни Наталья Геннадьевна Резчикова — директор детско-юношеского центра „Юность“, посвятившая более 40 лет своей жизни воспитанию детей и молодежи Екатеринбурга. Под ее руководством центр выпустил более 6000 воспитанников, многие из которых достигли значительных успехов», — написал Николаев на своей странице во «ВКонтакте».
В ведомстве подчеркнули, что Наталья Резчикова была не только опытным руководителем, но и наставником для коллег. За годы работы под ее началом центр реализовал множество проектов, направленных на развитие молодежи Екатеринбурга. По словам Николаева, сотрудничество с ней было продуктивным, а совместные проекты — значимыми для города. Церемония прощания пройдет 17 сентября в Доме прощания «Вознесение» по адресу улица Серафимы Дерябиной, 41А, в 10:00.
