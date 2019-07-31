Назначения и отставки в мэрии Сургута не прекратятся

Администрация Сургута установила рекорд по количеству назначений и отставок на этой неделе Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В администрации Сургута с начала недели принят ряд важных кадровых решений. В мэрии спустя практически год отсутствия появился новый заместитель главы города, курирующий строительство и земельные отношения. Им стал топ-менеджер из «Тюменьэнерго» Владимир Шмидт. На должность начальника дорожно-транспортного управления назначен Олег Черемисин. А в среду о своем уходе с поста вице-мэра по социальным вопросам официально объявил Александр Пелевин. «URA.RU» знает весь инсайд об этих назначениях и отставках.

Почему кадровые решения произошли подряд?

Из команды Вадима Шувалова уходят последние чиновники, которые работали еще при Дмитрии Попове Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Источник «URA.RU» из городской администрации считает, что череда назначений и отставок чиновников просто совпала по времени и никакой связи между этими событиями нет. «Позиции вице-мэра и главного дорожника были вакантны, примерно в одно и то же время оказались найдены подходящие кандидатуры. Поэтому новости об их назначении совпали. Пелевин же уходил в плановый отпуск, и это всегда удобная возможность для чиновников написать заявление с последующим увольнением», — считает инсайдер. Сам Пелевин на брифинге для журналистов не раскрыл причины своего ухода, заявив, «что пришло время, и он обсуждал эту ситуацию с главой Сургута Вадимом Шуваловым».

Кто заменит вице-мэра Пелевина?

Александр Пелевин воздержался от комментариев на данную тему, лишь обозначив, что довел мнение о кандидатуре преемника до мэра. Инсайдеры в в беседе с корреспондентом «URA.RU» рассматривают две основные фигуры на этот пост — это директор департамента образования Сургута Анна Томазова и заместитель главы Сургутского района Татьяна Османкина. «И тот, и другой вариант возможен, все будет зависеть от желания самих кандидатов занять этот пост», — считают собеседники агентства.

Как реагирует элита?

Представители бизнес- и политических кругов, опрошенные корреспондентом «URA.RU», довольно спокойно относятся к кадровым решениям в сургутской администрации, полагая, что это внутренняя кухня мэрии. «Наконец появился зам по строительству — это один из ключевых управленцев в администрации», — поделился один из предпринимателей. Источник «URA.RU» в окружном правительстве сообщил, что к некоторым персоналиями из сургутской администрации были вопросы, а теперь они сняты. «Так что в Ханты-Мансийске удовлетворены принятыми кадровыми решениями Шувалова», — прокомментировал собеседник агентства.

Есть ли еще кандидаты на увольнение?

У сургутских депутатов нет явных антипатий к кому-либо из чиновников администрации Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Опрошенные «URA.RU» эксперты считают, что явных кандидатов в черном списке руководителей администрации сейчас нет. «Ряд перестановок уже прошел. Несколько директоров департаментов, которые априори считаются наиболее проблемными, например, архитектуры или городского хозяйства, работают не так давно. Они еще не успели накопить претензии в свой адрес», — считает один из депутатов сургутской думы.

Другой народный избранник полагает, что кандидатами на увольнение могут стать подчиненные назначенных руководителей. «Если возникнут какие-то конфликты, то вновь пришедшим управленцам обычно дается право подобрать себе команду», — уверен депутат.

Как изменения связаны со вторым сроком Шувалова?

Источник «URA.RU», знакомый с ситуацией, уверен, что принятые кадровые решения сделаны, исходя из логики формирования команды для второго срока Шувалова.

«По отдельным персоналиям нужно было разрушить лоббистские связи с местным бизнесом, чтобы к 2021 году подойти с реальными результатами», — предполагает инсайдер.

Политолог Надежда Ушакова считает, что в первую очередь речь идет о необходимости реализации стратегических задач, стоящих перед городом, а также возросшему вниманию к национальным проектам. «Речь идет о дольщиках, ремонте дорог, здравоохранении, социальных вопросах. И понятно, что за всеми этими направлениями необходим контроль. Новые люди для этого и приглашены», — считает политолог Надежда Ушакова.

В пресс-службе сургутской мэрии не смогли оперативно прокомментировать вопросы и попросили прислать официальный запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.