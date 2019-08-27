На какие вопросы должен ответить Текслер, чтобы стать губернатором?

Алексей Текслер готовится к встрече с журналистами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер готовится к пресс-конференции 28 августа. Это последняя возможность перед выборами 8 сентября обратиться к электорату через максимально широкий пул СМИ. Ждут журналистов со всей области. Трансляция будет идти и по соцсетям, и через сайт областного телеканала. Все случится в полдень в отеле «Малахит»: предполагается, что Текслер поделится впечатлениями от поездок по Челябинской области, расскажет о результатах своей работы с назначения врио 19 марта.

Это будет вторая пресс-конференция Текслера. В поездках по области, на совещаниях, на встречах с общественностью врио дал ответы почти на все вопросы, которые волнуют жителей. Благодаря команде пиарщиков образ нового руководителя Челябинской области узнаваем и понятен своему электорату. Однако, уверяют наблюдатели, у челябинцев появилась новая порция вопросов, которая появилась в ходе работы Текслера.

Как Челябинску не превратиться в деревню?

На форумы ШОС и БРИКС у челябинцев были особые надежды: визит нескольких президентов обеспечивал город новой инфраструктурой, от аэропортов до гостиниц, повышал уовень сферы услуг, делал город узнаваемым. Но 19 июля во время визита президента Владимира Путина в Магнитогорск стало известно, что мероприятия с участием президентов перенесут в Санкт-Петербург. Таким образом, Челябинск потерял точку роста, а новой не появилось.

«За счет чего мы рванем вверх?» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Как отмечает политтехнолог Сергей Клесун, за счет подобных статусных мероприятий развиваются соседние регионы. Екатеринбург добился Универсиады в 2024 году, на ежегодную выставку «Иннопром» приезжают первые лица страны. В конце концов, город дважды боролся за право принимать «Экспо», давай надежду о прорывном будущем Урала. Пермь в 2010-х зарабатывала очки на проекте «Культурная столица» — на мировые премьеры в области классической музыки, театра и современного искусства приезжал весь федеральный бомонд: бизнесмен Роман Абрамович, телеведущая Ксения Собчак, дизайнер Артемий Лебедев и другие.

«За счет чего будет идти развитие Челябинска? Я пока не услышал ответа, — говорит политтехнолог Сергей Клесун и адресует врио губернатора через „URA.RU“. — А где точка роста Челябинска? За счет чего мы рванем вверх? Чтобы, как говорили в преддверии саммитов, не превратиться в деревню?»

Как заставить бизнес вкладываться в Челябинск?

Текслер руководит регионом почти полгода. За это время он встретился со всеми крупными бизнесменами Южного Урала. И наверняка познакомился с их особенностью: Александр Аристов, Константин Струков, Валерий Бондаренко, Валерий Гартунга и другие не вкладываются в город, в котором зарабатывают. Будет ли польза от олигархов — не только в плане налогов?

Пул челябинских бизнесменов не вкладывается в город, в котором зарабатывает Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Мы видим, что местный бизнес пока не заинтересован — по крайней мере, в Челябинске — вкладываться в развитие своей территории. Предприниматели зарабатывают деньги, но отдачи город не видит, — говорит политтехнолог Евгений Маклаков. — У соседей-свердловчан глава РМК Игорь Алтушкин строит Дворец водных видов спорта для Универсиады, вкладывается в городские праздники. Андрей Козицын (УГМК) построил музей военной техники, ряд спортивных проектов, города его компании процветают. Даже ТЦ „Гринвич“ в Екатеринбурге открыл новый переход в метро. В Челябинске нет ни одного подобного примера. Как для этого консолидировать элиты? Ответ хотелось бы услышать от губернатора».

У молодого губернатора будут молодые подчиненные?

Коллега Текслера, врио курганского губернатора Вадим Шумков, практически зачистил старую команду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В эти дни в обстановке строгой секретности в правительстве области готовят новую структуру исполнительной власти. В ней будет новое ведомство — минпром, завершается конкурс на будущего министра. Готовят новую организацию, аналог ранее расформированного Главного управления материальных ресурсов, с широким кругом полномочий. Есть варианты по расширению полномочий московского представительства. Но сам Текслер официальных комментариев по будущей структуре еще не дал.

«Текслер — губернатор новой формации, но пока работает со старой структурой правительства и со старыми кадрами. Как он поменяет структуру власти, если победит на выборах? Кто будет работать в его будущей команде?» — задается вопросами политтехнолог Дмитрий Чудиновских.

Что делать с силовиками?

«Как избежать уголовных дел?» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

При Текслере сменился начальник УФСБ по региону, ушел в отставку Юрий Никитин, его место занял Сергей Сизов. Обычно с приходом нового руководителя такого ведомства ждут громких коррупционных дел на самом высоком уровне.

«Никто из губернаторов, работавших до Текслера, не избежал коррупционных скандалов в своей команде, — напомнил „URA.RU“ предприниматель Илья Ройтенберг. — И всякий раз это было неожиданностью! Текслер инициировал ряд проверок, в том числе мэрии Челябинска. Возможно, чтобы избежать неожиданностей. Но он еще и набирает в команду новых людей, проходит кадровый конкурс. Как он надеется избежать коррупционных скандалов в той команде, что набирает сейчас? Как взаимодействовать с такими активными силовиками?»

Выборы губернатора состоятся в Единый день голосования 8 сентября. Текслер заявился как самовыдвиженец, от КПРФ выдвинулся Константин Нациевский, от ЛДПР Виталий Пашин, от «Гражданской силы» Алексей Севастьянов, от «Родины» Сергей Смышляев.