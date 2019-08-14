Новое челябинское министерство получает налоговую прописку

Ирина Акбашева может стать временным министром Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В налоговые органы Челябинской области поступили документы о регистрации нового юридического лица — министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов региона, воссозданного по поручению врио губернатора Алексея Текслера. Информацию об этом «URA.RU» подтвердили в пресс-службе Текслера.

«Министерство как юрлицо зарегистрируют на этой неделе», — уточнили в пресс-службе. До подведения итогов конкурса на пост нового министра в документах будет указан временный руководитель ведомства.

«Это может быть первый замминистра экономического развития региона Ирина Акбашева или начальник управления промышленности минэкономразвития Михаил Кнауб», — рассказал «URA.RU» источник. Источник также пояснил, что Кнауб на пост министра пока не рассматривается, но, возможно, станет заместителем главы минпрома.

Прием документов от кандидатов в министры продлится до 23 августа, итоговое собеседование состоится 30 августа. В сентябре должны объявить победителя и подписать назначение. Само министерство, в котором будет работать 55 человек, войдет в состав новой структуры областного правительства. Отвечает за работу минпрома вице-губернатор Егор Ковальчук.

Ранее минпром уже существовал, но был преобразован в минимущества, вопросы промышленности передали в минэкономразвития. Текслер объяснил воссоздание министерства тем, что промышленным сектором региона надо заниматься на самом высоком уровне.