Три причины, почему россияне массово погибают в Турции

Для некоторых отдых в Турции заканчивается плачевно Фото: depositphotos.com

С начала туристического сезона-2019 на юге Турции умерли 88 российских туристов. Такие данные озвучил посол России в Анкаре Алексей Ерхов. По информации дипломата, чаще всего летальные исходы происходят в результате обострения сердечно-сосудистых заболеваний на фоне изменения погодно-климатических условий. Однако, как выяснило «URA.RU», это не единственная причина увеличения смертности туристов.

Жара и алкоголь

Отдых в жаркой стране зачастую чреват проблемами Фото: pixabay/Pixabay License

Одна из главных причин гибели людей на турецких курортах — жаркий климат. «Многие наши люди пренебрегают элементарными мерами безопасности — ходят на пляж в обеденное время, когда столбик термометра переваливает за 40-градусную отметку, при этом не стесняются прямо на берегу употреблять алкоголь», — пояснил врач-терапевт Игорь Смирнов.

По его словам, такое поведение является серьезным фактором риска, особенно если у человека уже есть имеется хроническое заболевание, есть проблемы с сердечно-сосудистой системой. «Несколько моих знакомых в разное время умерли в Турции именно по этой причине — не учитывали непривычные климатические условия, на которые наложилось употребление алкоголя», — рассказал собеседник агентства. Он признал, что наши люди «пытаются на полную катушку использовать систему «все включено».

Обилие еды

Представитель одного из туроператоров, пожелавшая сохранить инкогнито, рассказала «URA.RU», что огромная доля обращений в больницы связано именно с «пищевыми проблемами». «К сожалению, бывают случаи, что обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта заканчиваются даже летальными исходами», — признала собеседница агентства.

Обилие еды во время отдыха — серьезная угроза для россиян Фото: Марина Молдавская © URA.RU

«Обострения хронических заболеваний — панкреатита, холецистита — чаще всего связаны с сочетанием сложной и объемной пищи с десертами, которых в Турции — целый коридор. Поэтому я не рекомендую есть десерты после основного блюда. Десерт вполне можно съесть на полдник», — рассказала «URA.RU» врач диетолог-гастроэнтеролог Светлана Незванова.

Обострение серьезных заболеваний провоцирует употребление пива, а также шампанского. «Алкоголь, как правило, тоже сочетается с тяжелой пищей. А это в ряде случаев может быть весьма опасно», — отметила диетолог.

Несчастные случаи

Отдельная категория смертей приходится на несчастные случаи. Одна из последних громких трагедий произошла на курорте в Бодруме — руку 12-летней девочки засосало в трубу бассейна. Несколько мужчин не смогли освободить ребенка, она провела под водой больше пяти минут. Пострадавшая впала в кому — несмотря на усилия врачей, которые в течение нескольких дней пытались спасти россиянку, ребенок погиб.

Многие несчастные случаи происходят в бассейнах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Если вы отдыхаете в первоклассном отеле известной сети, вероятность такой трагедии резко снижается — как правило, там больше персонала, он лучше подготовлен, за инфраструктурой отеля качественнее следят», — рассказал «URA.RU» эксперт по безопасности Александр Колесников. Однако, по его словам, даже на хорошем курорте родителям не стоит расслабляться: «Лучшим спасательным кругом в 99% случаев всегда остаются родители».

Не хуже, чем в Кургане

Впрочем, эксперт по туризму Общественной палаты РФ Роман Бобылев пояснил «URA.RU», что речь идет о вполне адекватных цифрах. «В течение сезона в Турции ежедневно отдыхают около 300 тысяч человек — примерно столько людей проживает в городе Кургане. Можно предположить, что в течение полугода, а приблизительно столько продолжается туристический сезон, в Кургане по разным причинам умирают 88 человек — в результате инфарктов, отравлений, убийств, дорожно-транспортных происшествий», — пояснил Бобылев. Он предположил, что на российских курортах ситуацией со смертностью «вряд ли лучше».

«На наших курортах чего только не бывает — отдыхающие даже в канализационные колодцы проваливаются», — сказал собеседник агентства. Бобылев также сообщил, что уровень туристической медицины в Турции соответствует европейским стандартам: «Даже небольшие госпитали в провинциях там прекрасно оснащены».