Челябинские инсайды

Михаил Мишустин — новый премьер России Коллаж: соцсети

Пока губернатор Алексей Текслер ездит по территориям (визиты стали особенно важными), элиты в Челябинске гадают, о чем договорился в Москве спикер Заксобрания Владимир Мякуш. Особенно волнуется «старая гвардия», потому что от Мякуша зависит их будущее. Кое-кто уже подумывает уйти на покой, так как появился очередной повод для страхов — новый грозный сотрудник в УФСБ. А вот бывшему вице-губернатору Руслану Гаттарову события в столице и, прежде всего отставка правительства РФ, все планы порушили.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Текслер готовит глав к перевыборам

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Поездки губернатора Алексея Текслера по городам и районам до конца мая будут напрямую связаны с выборами глав территорий. В большинстве муниципалитетов осенью, после выборов депутатов собраний на местах, станут выбирать мэров. По итогам поездок составят списки тех, кому откажут в поддержке, а кого отправят в отставку досрочно, чтобы уже новый глава следил за выборами депутатов в своих территориях. Говорят, что мэрам на местах больше всего угрожает опасность от местных жителей, если те на встрече с Текслером расскажут о серьезной проблеме, а глава окажется не готов к ответу на вопросы.

Карьеру Мякуша спасла Конституция…

Спикер Заксобрания, секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Мякуш не успел рассказать своим соратникам, о чем он договорился в Москве по поводу своей дальнейшей карьеры. Как говорят инсайдеры, перед посланием президента РФ Владимира Путина 15 января, Мякуш должен был побывать в администрации президента. Потом вернуться в Челябинск и озвучить вводные по формированию штаба по выборам в ЗСО, а также сообщить, будет ли сам участвовать в выборах или уступит кресло новому руководителю. Но как только самолет, на котором Мякуш летел из Москвы, приземлился в Челябинске и спикер включил телефон, он узнал о том, что включен в рабочую группу по изменению Конституции. А первое заседание группы состоится уже 16 января. Мякуш только и успел добраться до дома, вздремнуть пару часов и рано утром вернуться в Москву. Никаких указаний соратникам он не дал.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

…но «старая гвардия» все равно собралась уходить

Поэтому челябинские единороссы пока так и не поняли, означают ли последние события, что Мякуш усилился и его политическая карьера в Челябинске будет продолжена? Или это почетное поручение, после которого Мякуш, получив очередную госнаграду, уйдет на пенсию? Самые сведущие считают, что речь идет именно о последнем поручении. А вводные из Москвы не поменяются — курс на омоложение и обновление. В том числе и в руководстве ЗСО. Поэтому «старая гвардия», самые верные соратники Мякуша в Заксобрании, все-таки готовится к передаче своих округов новичкам. «А Мякуш, вероятно, пойдет по спискам в Госдуму, если парламент, все-таки, распустят», — говорят в «ЕР».

Элиты и политтехнологи отменяют отпуска

Разговоры о том, что до конца года могут состояться досрочные выборы в Госдуму, вызвали переполох в рядах челябинских элит. Все мирно работали по планам выборов в Заксобрание и депутатов на местах, а теперь придется срочно составлять планы по Госдуме. Как связать все кампании или точнее развести их, чтобы не мешали друг другу? Тем более, что несколько депутатов ЗСО всерьез подумывали выдвигаться и в новый состав Заксобрания в 2020-м, и в Госдуму в 2021-м. Теперь придется перестраиваться. «Если так произойдет, а выборы в Госдуму будут в конце года, то отпуска отменяются совсем», — говорят и политтехнологи, и в кулуарах элит.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кто из депутатов ГД будет переизбираться?

Тем временем эксперты начинают прикидывать, кто из действующих депутатов-одномандатников Госдумы от Челябинской области будет переизбираться, а кто завершит карьеру парламентария. Все сходятся на том, что депутат от Магнитогорска Виталий Бахметьев захочет остаться в Госдуме и ММК его в этом поддержит. По Анатолию Литовченко, избравшемуся по Коркинскому округу, есть вопросы, но не по работе, а из-за возраста. Ему исполнилось 60 лет, а вероятно будет спрос на омоложение. Никто не сомневается в том, что депутат Госдумы Владимир Бурматов, если не получит должность в будущем правительстве, приложит все силы, чтобы вновь избраться по Металлургическому округу. Хотя хотят упорные разговоры о том, что Бурматова при нынешнем руководстве области не желают видеть в федеральных политиках от региона. И тогда, скорее всего, Бурматов попытается избраться по спискам «Единой России».

Сложнее всего Барышеву и Колесникову

Сложнее всего депутатам Госдумы Андрею Барышеву (Челябинский округ) и Олегу Колесникову (Златоутовский округ). Барышев из-за скандалов с прокуратурой и уголовных дел по его фирмам стал «токсичной» фигурой и ему могут отказать в поддержке со стороны властей. А у Колесникова дела еще хуже. Разговоры о том, что Генпрокуратура может затребовать снятия неприкосновенности с Колесникова из-за уголовных дел по налогам «Здоровой фермы» не утихают. И даже если это не произойдет до роспуска Госдумы, то на новых выборах силовики подготовят все нужные «объективки» и во избежание скандалов в будущем Колесникову не будут оказывать поддержку.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Клан «МГЕР» соберется вновь

Кстати, если Владимир Бурматов в случае роспуска Госдумы вновь пойдет на выборы от Челябинской области, то клан «Молодой гвардии „Единой России“» довольно быстро соберется вновь. И не важно, будут ли выборы по спискам или по округу. Сплетники уверяют, что все эти «политические разводы» внутри клана, с Александром Галкиным и Дамиром Утарбековым, якобы каждый пошел своим путем, всего лишь временная договоренность или просто «фикция». «Придет время, все соберутся по одному свистку!» — говорят в кулуарах.

Отставка правительства РФ помешала Гаттарову…

Говорят, что отставка правительства России притормозила карьеру бывшего челябинского вице-губернатора Гаттарова. По слухам, Гаттаров носился с проектом создания при минэкономразвития РФ некого дочернего предприятия, аналога МФЦ «Территория бизнеса» в Челябинске. У экс-чиновника в министерстве остались связи, и он собирался ими воспользоваться. Говорят, что проект уже был готов, но отставка кабинета министров все планы порушила. Неизвестно, каким будет минэкономразвития РФ после перезагрузки правительства России и понадобятся ли новому министерству такие проекты.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

…а его бывший подчиненный очень доволен

Зато экс-министр челябинского минэкономразвития Сергей Смольников очень доволен. О московских планах его бывшего шефа, экс-замглавы региона Руслана Гаттарова, в Челябинске судачили с осени. Когда появилась информация, что Смольников уходит с поста советника губернатора и переезжает в Москву, некоторые даже решили, что он будет трудиться в той структуре, что создает в столице Гаттаров. Более осведомленные утверждали, что Смольников не станет работать с Гаттаровым. «Они никогда не дружили, а Гаттаров когда работал в областном правительстве, не раз подставлял Смольникова», — говорили в кулуарах. А когда стало ясно, что планы Гаттарова в Москве под вопросом, так как правительство РФ ушло в отставку, Смольников оставался весел и безмятежен. Это означает, что его работа никак с бывшим шефом не связана. Говорят, что уже в понедельник Смольников выйдет на новую работу в Москве. По слухам, это бизнес-структура.

Минэкономразвития не могут перезагрузить

Тем временем в минэкономразвития области никак не могут перевести вопросы внутреннего туризма, за который пока отвечает министерство культуры региона. Планировалось, что будет ликвидирована «дочка» минкульта — «Центра развития туризма в Челябинской области», а сотрудники перейдут в управление минэкономразвития. Но говорят, что управление госслужбы никак не может согласовать новую структуру минэкономразвития, за что уже получили нагоняй от начальства.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Рокировка в УФСБ состоялась

В УФСБ по региону продолжается рокировка кадров, инициированная руководителем ведомства Сергеем Сизовым. Говорят, что на отдел экономической безопасности перевели высокопоставленного руководителя из отдела ФСБ в Трехгорном. Как и положено у «чекистов», все кадровые назначения внутри ведомства засекречены. Инсайдеры утверждают, что речь идет о начальнике отдела Трехгорного Дмитрии Сергееве, о котором отзываются как о сильном профессионале и жестком руководителе. «В Трехгорном его все боялись. Теперь и в Челябинске будут боятся, особенно коррупционеры», — говорят в кулуарах.

Первый зампрокурора ждет очередного повышения

Говорят, что повышение первого зампрокурора области полковника Игоря Трошкина до генерал-майора неслучайно. Как уверяют инсайдеры, генеральское звание дают тогда, когда готовят силовика к новому статусу. Это может быть перевод в московский главк или назначение прокурором в другой регион. «В скором времени Трошкин получит новую должность, которую он займет уже в звании генерала», — говорит инсайдер.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вопрос по Комякову не закрыт

Рассказывают, что бывший председатель правительства области Сергей Комяков все-таки может возглавить общественный совет при минпроме региона. Решение вопроса отложили из-за уголовных дел, связанных с директором фирмы «ТЭСиС» Владимиром Чебыкиным, где соучредителем является Комяков. По слухам, бумаги на Комякова отправили на проверку силовикам. Если «люди в погонах» дадут добро, а все идет именно к этому, Комяков вернется в публичную политику.

Вице-мэром Челябинска будет человек Собянина

Новый вице-мэр Челябинска по городской среде прибудет после 25 января из Москвы. «На пять лет, не больше», — такое условие выдвинул будущий руководитель, давая согласие на переезд из столицы. Говорят, это человек из команды мэра Москвы Сергея Собянина. Мэр Челябинска Наталья Котова познакомилась с ним во время одной из поездок в столицу. После чего предложила его кандидатуру губернатору Алексею Текслеру, который как раз и инициировал введение новой должности в администрации города.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальник инспекции уходит на пенсию

Начальник муниципального казенного учреждения «Административно-техническая инспекция города Челябинска» Александр Корбут скоро уйдет на пенсию. Эта структура подведомственна мэрии и отвечает за экологический мониторинг. Как рассказывают инсайдеры, инспекцию возглавит Владимир Жучков, который сейчас руководит управлением благоустройства. Ни для кого не секрет, что это управление в скором времени соединят с управлением ЖКХ и будет новый руководитель. А Жучкову предложат инспекцию.

Челябинские элиты готовятся к свадьбе

В рядах челябинских элит обсуждаются предстоящую свадьбу руководителя аппарата областной антитеррористической комиссии Виталия Степанова и начальника управления рекламы мэрии Челябинска Дианы Яруллиной. Сплетники говорят, что в феврале состоится помолвка, будет назначен день бракосочетания и желают счастья будущим молодоженам.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Настоятеля, желающего вскрыть могилу, отправили по тюрьмам

Бывший настоятель Троицкой епархии Пармен, которого перевели в Челябинскую епархию после предпринятой им попытки вскрыть могилу высокочтимой Евдокии Чудиновской (Дунюшки) пока ведет себя корректно. Хотя многие опасались, что конфликт между Парменом и митрополитом Григорием, выступившим против эксгумации, будет разгораться. Тем более, что Пармен в статусе викария стал вторым лицом в епархии. Но все идет мирно. Как оказалось, Пармену даже не положен личный кабинет в епархии, хотя служебную квартиру на улице Солнечной ему выделили. Еще за Парменом закрепили тюремные богослужения, он сейчас проводит службы в колониях и следственных изоляторах. А в епархии пока воцарил мир.

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