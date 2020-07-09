Два чиновника уничтожают главу свердловского избиркома

Екатерина Куземка (слева) пошла в атаку на Владимира Русинова (по центру) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Руководителя свердловского избиркома Владимира Русинова обвиняют в катастрофических показателях на опросе по Конституции. Претензии выдвигают вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Куземка, которая курировала кампанию в областном центре, и директор департамента внутренней политики губернатора Свердловской области Антон Третьяков. Оба чиновника сейчас убеждают начальство уволить Русинова, говорят источники URA.RU. На пост главы избиркома уже есть кандидат.

В ходе голосования по внесению изменений в Конституцию Свердловская область заняла 73 место из 86 [85 регионов и территории за пределами Российской Федерации] по явке: на участки пришло 51,56% избирателей. В Екатеринбурге еще меньше — 45%. В среднем по стране этот показатель составил 67,97%, что в целом неприятно контрастирует со свердловскими показателями. Публичных оценок, однако, пока не звучало. «Губернатор пока не провел заседание штаба с „разбором полетов“ по голосованию, но вопросы к Екатерине Куземке, которая провалила показатели в Екатеринбурге, и Антону Третьякову, который не смог организовать работу с ФПГ и мэрами, крайне вероятны. Политические администраторы, которые конфликтовали между собой в ходе кампании, сейчас в разговорах с начальством продвигают версию, что низкие показатели — результат работы Русинова, который не способствовал повышению явки», — утверждает инсайдер агентства.

Руководителя избиркома, в частности, обвиняют в том, что он сдал старые списки избирателей. На них ориентировались чиновники в муниципалитетах и областные функционеры и не смогли адекватно оценить масштаб необходимой мобилизации.

Лотерею по QR-кодам, которые позволяли отслеживать мобилизацию, мэру Александру Высокинскому подавали как проект, который спасет явку в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Обновленные списки территории получили только 1 июля — и с удивлением узнали, что у них больше избирателей, а соответственно, явка ниже, чем они ожидали», — утверждает инсайдер.

Сетуют также, что Русинов не предлагал собственных схем повышения явки — хотя и не был против разнообразных концепций с мобилизацией, например, при помощи QR-кодов.

«Если бы комиссия прислушивалась к ответственным на местах и способствовала мобилизации жителей, а не делала вид, что это не ее работа, то у нас результаты были бы даже выше среднероссийского показателя. А так вышло, что „город“ и „область“ рвут жилы на явку, а Русинов не при чем», — пересказывают инсайдеры оправдания Куземки и Третьякова.

Нового председателя, намекает источник, предлагается назначить до следующей большой кампании 2021 года, когда в Свердловской области состоятся выборы депутатов Заксобрания и Госдумы.

Русинов в разговоре с URA.RU сообщил, что масштабного совещания для оценки итогов голосования не было, но ему известно мнение губернатора: «Оценку работе избирательных комиссий губернатор дал публично. Он отметил, что «голосование прошло на высоком организационном уровне, и все возникающие вопросы решались оперативно и в рабочем порядке. Я с такой оценкой согласен. Никаких других я не слышал».

«Действие Русинова может быть политической, но точно не профессиональной ошибкой: в соответствии с постановлением ЦИК РФ, процедура уточнения списка участников голосования может идти вплоть до окончания времени голосования», — говорит юрист, специализирующийся на выборах, на условиях анонимности.

До сих пор к компетенциям Русинова вопросов не возникало — хотя крупных кампаний он и не проводил Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В том, что Александр Русинов мог заметно повлиять на явку в регионе, сомневается председатель регионального отделения движения «Голос» (общественное движение по независимому наблюдению за выборами) в Свердловской области Александр Грезев. В то же время он напоминает, что версия о том, что Русинов покинет пост, уже появлялась в публичном пространстве.

«Русинов — не самая яркая, не слишком самостоятельная фигура. Не удивлюсь, если перед выборами в Госдуму может быть нужна более жесткая личность, которая будет готова выполнять поставленные задачи», — резюмирует Грезев.

Владимир Русинов работает в должности 2,5 года, с декабря 2018 года, когда экс-глава избиркома Валерий Чайников был назначен заместителем губернатора. Кандидатуру Русинова поддерживали единогласно члены избиркома, в том числе, и предшественник. Голосование по поправкам в Конституцию — самая крупная кампания в карьере чиновника: в 2019 году в регионе проходили только довыборы депутатов Госдумы и Заксобрания и небольшие муниципальные кампании. Срок полномочий чиновника истекает в 2021 году, как и у всего состава Избирательной комиссии.

По данным инсайдера, кандидатом на пост вместо Русинова может стать его заместитель Елена Клименко — ее кандидатуру якобы поддерживает замгубернатора Валерий Чайников.

Чиновник не ответил на звонок URA.RU.

Низкая явка не может быть основанием для увольнения глава облизбиркома, уверен политолог Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Директор Центра европейско-азиатских исследований, политолог Андрей Русаков сомневается в перспективах отставки Владимира Русинова. «Избирком не несет ответственности за явку. Да и указанные персоны [вице-мэр и директор департамента внутренней политики] — не того масштаба люди, чтобы „сносить“ руководителя областной избирательной комиссии. Решения подобного плана может инициировать только высшее должностное лицо региона. У меня есть большие сомнения в перспективах его отставки».

Признание того факта, что в низких показателях региона виноват глава избиркома, интересно политическим администраторам «города» и «области» не только для того, чтобы выйти из-под удара в случае критики.

«И Куземка, и Третьяков уже составили свои списки для награждения за успехи, которые были одержаны в ходе голосования. Хотя какие награды — 73 место, кошмар», — иронизирует наблюдатель. Он отмечает, что вице-мэр якобы даже заручилась поддержкой мэра Александра Высокинского, доказав ему, что явка в 45% в Екатеринбурге — достижение, а не провал.

Ни Екатерина Куземка, ни Антон Третьяков на звонок корреспондента URA.RU не ответили.