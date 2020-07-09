08 июля 2020

Два чиновника уничтожают главу свердловского избиркома

В резиденции уже нашли кандидата на пост Владимира Русинова

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация шатров для голосования за поправки в Конституцию РФ. Екатеринбург, куземка екатерина, русинов владимир
Екатерина Куземка (слева) пошла в атаку на Владимира Русинова (по центру) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
статья из сюжета
Общероссийское голосование по изменению Конституции

Руководителя свердловского избиркома Владимира Русинова обвиняют в катастрофических показателях на опросе по Конституции. Претензии выдвигают вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Куземка, которая курировала кампанию в областном центре, и директор департамента внутренней политики губернатора Свердловской области Антон Третьяков. Оба чиновника сейчас убеждают начальство уволить Русинова, говорят источники URA.RU. На пост главы избиркома уже есть кандидат.

В ходе голосования по внесению изменений в Конституцию Свердловская область заняла 73 место из 86 [85 регионов и территории за пределами Российской Федерации] по явке: на участки пришло 51,56% избирателей. В Екатеринбурге еще меньше — 45%. В среднем по стране этот показатель составил 67,97%, что в целом неприятно контрастирует со свердловскими показателями. Публичных оценок, однако, пока не звучало. «Губернатор пока не провел заседание штаба с „разбором полетов“ по голосованию, но вопросы к Екатерине Куземке, которая провалила показатели в Екатеринбурге, и Антону Третьякову, который не смог организовать работу с ФПГ и мэрами, крайне вероятны. Политические администраторы, которые конфликтовали между собой в ходе кампании, сейчас в разговорах с начальством продвигают версию, что низкие показатели — результат работы Русинова, который не способствовал повышению явки», — утверждает инсайдер агентства.

Руководителя избиркома, в частности, обвиняют в том, что он сдал старые списки избирателей. На них ориентировались чиновники в муниципалитетах и областные функционеры и не смогли адекватно оценить масштаб необходимой мобилизации.

Пресс-подход к Александру Высокинскому на Площади Труда. Екатеринбург
Лотерею по QR-кодам, которые позволяли отслеживать мобилизацию, мэру Александру Высокинскому подавали как проект, который спасет явку в Екатеринбурге
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Обновленные списки территории получили только 1 июля — и с удивлением узнали, что у них больше избирателей, а соответственно, явка ниже, чем они ожидали», — утверждает инсайдер.

Сетуют также, что Русинов не предлагал собственных схем повышения явки — хотя и не был против разнообразных концепций с мобилизацией, например, при помощи QR-кодов.

«Если бы комиссия прислушивалась к ответственным на местах и способствовала мобилизации жителей, а не делала вид, что это не ее работа, то у нас результаты были бы даже выше среднероссийского показателя. А так вышло, что „город“ и „область“ рвут жилы на явку, а Русинов не при чем», — пересказывают инсайдеры оправдания Куземки и Третьякова.

Нового председателя, намекает источник, предлагается назначить до следующей большой кампании 2021 года, когда в Свердловской области состоятся выборы депутатов Заксобрания и Госдумы.

Русинов в разговоре с URA.RU сообщил, что масштабного совещания для оценки итогов голосования не было, но ему известно мнение губернатора: «Оценку работе избирательных комиссий губернатор дал публично. Он отметил, что «голосование прошло на высоком организационном уровне, и все возникающие вопросы решались оперативно и в рабочем порядке. Я с такой оценкой согласен. Никаких других я не слышал».

«Действие Русинова может быть политической, но точно не профессиональной ошибкой: в соответствии с постановлением ЦИК РФ, процедура уточнения списка участников голосования может идти вплоть до окончания времени голосования», — говорит юрист, специализирующийся на выборах, на условиях анонимности.

Совещание по выборам в полпредстве по УрФО. Екатеринбург
До сих пор к компетенциям Русинова вопросов не возникало — хотя крупных кампаний он и не проводил
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В том, что Александр Русинов мог заметно повлиять на явку в регионе, сомневается председатель регионального отделения движения «Голос» (общественное движение по независимому наблюдению за выборами) в Свердловской области Александр Грезев. В то же время он напоминает, что версия о том, что Русинов покинет пост, уже появлялась в публичном пространстве.

«Русинов — не самая яркая, не слишком самостоятельная фигура. Не удивлюсь, если перед выборами в Госдуму может быть нужна более жесткая личность, которая будет готова выполнять поставленные задачи», — резюмирует Грезев.

Владимир Русинов работает в должности 2,5 года, с декабря 2018 года, когда экс-глава избиркома Валерий Чайников был назначен заместителем губернатора. Кандидатуру Русинова поддерживали единогласно члены избиркома, в том числе, и предшественник. Голосование по поправкам в Конституцию — самая крупная кампания в карьере чиновника: в 2019 году в регионе проходили только довыборы депутатов Госдумы и Заксобрания и небольшие муниципальные кампании. Срок полномочий чиновника истекает в 2021 году, как и у всего состава Избирательной комиссии.

По данным инсайдера, кандидатом на пост вместо Русинова может стать его заместитель Елена Клименко — ее кандидатуру якобы поддерживает замгубернатора Валерий Чайников.

Чиновник не ответил на звонок URA.RU.

Голосование по изменению конституции уличное. Пермь
Низкая явка не может быть основанием для увольнения глава облизбиркома, уверен политолог
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Директор Центра европейско-азиатских исследований, политолог Андрей Русаков сомневается в перспективах отставки Владимира Русинова. «Избирком не несет ответственности за явку. Да и указанные персоны [вице-мэр и директор департамента внутренней политики] — не того масштаба люди, чтобы „сносить“ руководителя областной избирательной комиссии. Решения подобного плана может инициировать только высшее должностное лицо региона. У меня есть большие сомнения в перспективах его отставки».

Признание того факта, что в низких показателях региона виноват глава избиркома, интересно политическим администраторам «города» и «области» не только для того, чтобы выйти из-под удара в случае критики.

«И Куземка, и Третьяков уже составили свои списки для награждения за успехи, которые были одержаны в ходе голосования. Хотя какие награды — 73 место, кошмар», — иронизирует наблюдатель. Он отмечает, что вице-мэр якобы даже заручилась поддержкой мэра Александра Высокинского, доказав ему, что явка в 45% в Екатеринбурге — достижение, а не провал.

Ни Екатерина Куземка, ни Антон Третьяков на звонок корреспондента URA.RU не ответили.

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