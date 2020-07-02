Свердловские власти верят, что пережили самую жуткую неделю-2020

Свердловские власти пережили самую жуткую неделю в этом году Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Свердловские власти пережили самое страшное, что было после протестов в центре Екатеринбурга год назад — недельное голосование по изменению Конституции. В последний день регион преодолел планку явки в 50%. И если для всей России голосование в несколько дней рассматривается как новая реальность, то свердловские собеседники URA.RU не хотят повторения этого опыта.

Традиционно для свердловской политики конфликты и распри начались еще при подготовке к голосованию, когда в политическом блоке главы региона шла дискуссия о способах повышения явки в Екатеринбурге. Директор департамента внутренней политики (ДВП) Антон Третьяков и вице-мэр Екатерина Куземка в присутствии политического вице-губернатора Сергея Бидонько спорили о количестве палаток, которые необходимо разместить во дворах, и механизме контроля явки через QR-коды. Спорили часто и жестко, утверждает свидетель этого, добавляя, но очень интересно — так, что времени на анализ подготовки в других городах не оставалось.

Поэтому провал по явке в муниципалитетах, где действуют крупные ФПГ, стал неожиданностью. «Работу с крупными предприятиями и финансово-промышленными группами делегировали Третьякову, но для управляющих заводами и лиц, которые в ФПГ отвечают за работу с местными и региональными властями, он не является значимой и авторитетной фигурой. После первых встреч его начали сознательно игнорировать, не оценив дерзкий стиль ведения дел», — утверждает инсайдер.

Один из мэров, приезжавший вместе с коллегами к губернатору Евгению Куйвашеву на консультации перед началом кампании, на условиях анонимности пожаловался на трудности взаимодействия с департаментом внутренней политики. Известно, что главы муниципалитетов в частном порядке просили сохранить прежних кураторов территорий — замгубернатора Сергея Бидонько и главу департамента по местному самоуправления Вадима Дубичева. «Но нас ориентировали работать с ДВП», — пересказывает слова инсайдер из числа глав управленческих округов региона.

Антон Третьяков не ответил на звонок URA.RU. Вадим Дубичев заявил, что подконтрольный ему департамент вел работу с территориями: «Департамент по местному самоуправлению с полной ответственностью подошел к организации выборного процесса в муниципалитетах. В рамках своих полномочий он предпринимал все усилия для оказания муниципалитетам поддержки в организации выборов на территории области».

За все время голосования в Instagram-аккаунте Евгения Куйвашева не появилось ни одного сообщения с призывом голосовать Фото: Анна Майорова © URA.RU

Интересно, что не был использован главный имиджевый проект свердловских властей — Instagram-аккаунт губернатора. За время голосования в нем не появилось ни одного сообщения с призывом голосовать. Источник агентства утверждает, что губернаторам запрещали подобные выступления кураторы из администрации президента страны. Собеседник из команды другого уральского губернатора сказал, что не слышал о таких запретах.

Не лучше действовали официальные соцсети области и рупор региональных властей — «Областная газета». Конфликт между главредом издания Дмитрием Поляниным и директором свердловского департамента информполитики Юлией Прытковой, который длится уже больше года, к старту голосования не был решен, и как результат ни о каком планировании и понимании реальных тиражей номеров, разъясняющих поправки, речи не шло. Проблемы возникли даже с версткой спецвыпусков, посвященных поправкам в Основной закон, рассказывает собеседник, близко знакомый с положением дел в «ОГ».

Один из уральских политтехнологов на условиях анонимности подтверждает низкую креативную составляющую кампании: «Вместо наступательной и в чем-то агрессивной позиции Департамент информационной политики освещал лишь небогатый в условиях коронавируса событийный ряд — картинки про поправки, выступления чиновников».

Дмитрий Полянин и Юлия Прыткова не ответили на звонки URA.RU, телефон Сергея Бидонько был недоступен.

Битва за повышение явки продолжалась с переменным успехом до последнего дня. Источники рассказывают о череде совещаний у губернатора Евгения Куйвашева, которые начались с самого утра 1 июля. В них лично принимали участие представители ФПГ региона (самым статусным гостем стал генеральный директор УГМК Андрей Козицын), после утреннего брифинга «на ковер» вызвали и мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, от которого потребовали в срочном порядке повысить явку.

Не обошлось без скандалов: рассказывают, что вице-мэр Екатерина Куземка пролоббировала включение в списки избирателей дополнительно 15 тысяч человек, голосующих по системе «Мобильный избиратель». О манипуляции с «надомным» голосованием, которое теоретически немного улучшало данные о явке в Екатеринбурге, стало известно 1 июля — официальная жалоба на такие действия может попасть на стол главы Центризбиркома Эллы Памфиловой. Представитель мэрии сказал, что дополнительных избирателей добавила не вице-мэр, а «Москва».

Урон по числу избирателей, которые приняли участие в голосовании нанесла выбранная стратегия информирования населения, которая не мотивировала свердловчан идти на участки и не повышала органическую явку, считает директор Центра европейско-азиатских исследований, политолог Андрей Русаков: «Я фиксирую полное отсутствие регионального компонента, не было и ярко выраженных региональных лидеров общественного мнения, только где-то „пельмень“ [представитель команды „Уральские пельмени“ Андрей Рожков] выступал».

Региональные власти были заняты решением проблем вокруг распространения коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По мнению эксперта, классической составляющей уральской школы политической работы всегда было выделение социально-возрастных и идеологических групп среди населения и работа с каждой из них по отдельному плану, но в этой кампании такой подход не использовался: «Подход был одинаковый и агитация шла через телевизор. Хотя с точки зрения здравого смысла это должны были делать муниципальные депутаты, депутаты Заксобрания, Госдумы».

Политолог Сергей Мошкин в комментарии URA.RU оценил кампанию по продвижению поправок как «чисто федеральную»: «На региональную кампанию нужны серьёзные бюджеты. Думаю, ситуация не в технологиях работы — развернуть тему поправок на региональный уровень, наверное, можно было, но это затраты, а ситуация с экономикой не самая благоприятная. Да и кто это будет делать? У властей голова была занята вирусом и подготовкой парада».

Спасение явки, которая проваливалась по многим причинам, функционеры в окружении Евгения Куйвашева называют «чудом». «Губернатор нагнетал обстановку, и только в таком режиме окружение активизировало работу и продемонстрировало результат», — утверждает высокопоставленный функционер, на которого эмоциональные вспышки губернатора произвели неизгладимое впечатление.

«Когда поняли, что явка летит в пропасть, ввели ручного управления. Почему совещания [с мэрами и представителями ФПГ], которые были до этого, не сработали? Возможно, они полагали, что усилий федерального центра достаточно и органическая явка будет высокой. Здесь, конечно, возникает вопрос к способностям корпуса мэров, которые без второго окрика не понимают», — рассуждает политолог Андрей Русаков о причинах, по которым свердловским властям в буквальном смысле пришлось бороться за явку.

Его коллега, оценивая свежую статистику с 66% поддержки поправок, выдыхает после недели авральной работы и не выбирает выражений: «У наших элит просто такой стиль работы: пока нет пенделя — ничего не делается. А с ним уральцы еще как умеют ставить рекорды!»