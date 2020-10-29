Инсайды ХМАО: никто не кашляет при губернаторе

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В югорском Белом доме пошли разговоры о реформе туристического блока в новой структуре правительства, возглавить который должен будет приглашенный варяг. А в мэриях теперь во время ВКС с губернатором Югры Натальей Комаровой чиновники боятся издать лишние звуки. И это еще не все, что вы узнаете из свежих «Инсайдов»: за жестокое обращение с детьми в нефтеюганской семье могут ответить чиновники, депутаты обиделись на главу Сургутского района, коммунисты заражают друг друга COVID.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Политэлиту впечатлил разговор губернатора с вице-премьером РФ

В политтусовке оказались впечатлены общением губернатора Югры Натальи Комаровой с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным, закончившееся поручением Минтрансу на год раньше сдать второй мост через Обь. Глава региона продемонстрировала, что имеет влияние на уровне федерального правительства. «Все-таки ХМАО — стратегический субъект для страны и когда тебе в третий раз выдан кредит доверия от российского президента, то можно, не стесняясь говорить о существующих потребностях, в любом высоком кабинете», — переговаривают в истеблишменте.

За развитие туризма в Югре будет отвечать варяг

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ходят слухи, что управление туризма ждут большие перемены при формировании новой структуры окружного правительства. Его могут вывести из состава департамента промышленности ХМАО и превратить в самостоятельную структуру. «Руководство округа не слишком довольно тем, как развивается это направление. Шума много, а конкретных результатов нет. Турпоток в Югру в 2020 году никак не увеличился, хотя в условиях закрытых границ у округа была возможность побороться за него с другими территориями. Подобран уже новый руководитель, который успешно занимался развитием туризма в другом российском регионе», — уверяют инсайдеры.

В мэриях начали следить, чтобы никто из чиновников не кашлял на ВКС с губернатором

Говорят, что в мэриях теперь тщательно проверяют состояние здоровья чиновников, которые идут на совещания по ВКС, где будет присутствовать губернатор Югры Наталья Комарова. Она на неделе отчитала главу Березовского района Владимира Фомина за то, что во время доклада об эпидобстановке в муниципалитете, кто-то из его подчиненных громко закашлялся. «Понятно, что для губернатора такие ситуации являются признаками того, что главы плохо контролируют положение дел с заболеваемостью. Раз среди близкого окружения могут находиться больные люди. Посыл все уловили, терять реноме в глазах Комаровой из-за таких вещей, больше желающих нет», — переговариваются в мэриях.

Коммунисты заражают друг друга COVID

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В политическом истеблишменте с жаром обсуждают резкие высказывания главы фракции КПРФ в Думе ХМАО Алексея Савинцева, касающиеся тестирования на коронавирус. Депутат предположил, что врачи сознательно отказывают их делать, вынуждая тем самым население обращаться за услугами к платной медицине. Савинцев даже уточнил, что он вместе со своими помощниками столкнулся с такой ситуацией лично. «Его коллега по фракции Василий Жуков постоянно на мероприятиях обходится без масок, неудивительно, что коммунисты там друг друга заражают коронавирусом. В первую очередь, надо заниматься профилактикой заболевания», — смеются в политтусовке.

Главу Пыть-Яха ждет разнос из-за балков

Поговаривают, что главу Пыть-Яха Александра Морозова по итогам года ждет разнос от окружных властей за невыполненную программу переселения балков. Местные власти просто не успеют справиться с задачей и расселить всех жителей. «На начало года в Югре было два главных аутсайдера по объему балков — Пыть-Ях и Нефтеюганск. У Морозова счет бесхозных строений до сих пор идет на сотни. А, по существующим планам, все мэры должны были закрыть этот вопрос до конца декабря. Как в этой ситуации будет выкручиваться глава Пыть-Яха — неизвестно», — пожимают плечами слухачи.

В мэрии Нефтеюганска боятся проверки

Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

В мэрии Нефтеюганска ждут визита силовиков после того, как стало известно про семью, где родители жестоко обращались с малолетними детьми. Сюжет с кадрами издевательств прошел по одному из федеральных телеканалов и теперь следственный комитет ХМАО проводит проверку.

«Вопросы будут в том числе и к управлению опеки и комиссии по делам несовершеннолетних. Но что смогли сделать чиновники в этой ситуации? Супруги разводятся, делят детей между собой. Видео со скрытых камер, установленных дома, журналистам передал муж в качестве доказательства того, что его жена жестоко обращается с детьми. Записи были сделаны еще весной. После того, как о конфликте в семье стало известно, специалисты опеки подключались к этой истории. Супруги разъехались по разным квартирам. Но муж, у которого, кстати, возникли проблемы с прохождением психиатрической экспертизы, решил через СМИ надавить на супругу, чтобы забрать детей себе. А стрелочником в этой истории могут сделать кого-то из чиновников. Должен же быть кто-то виноватым», — разводят руками инсайдеры.

Скандал с наградой главы Сургутского района разрастается

Ходят слухи, что депутаты различного уровня, представляющие Сургутский район, недоумевают, чем глава муниципалитета Андрей Трубецкой заслужил почетный знак «За вклад в развитие законодательства», который он со скандалом получил на заседании окружной Думы. «Он везде говорит о том, какой он прекрасный управленец. Администрация с ним во главе все делает сама, а депутаты совершенно ни при чем. Но когда он еще и законотворцем успел стать? Тем более, что в списке награждаемых он появился в последний момент и без обсуждений», — задаются вопросом парламентарии.

Против чиновников Белого Яра появится новое уголовное дело

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ходят слухи, что силовики накопали материал на еще одно уголовное дело в администрации поселка Белый Яр. Оно может стать третьим в копилке чиновников мэрии, которое сейчас параллельно расследуется правоохранительными органами. «На главу Белого Яра Елену Никифорову уголовное дело уже возбуждено, ее зам Инна Мартынюк рискует стать фигурантом, посмотрим, кто еще пополнит этот список. Говорят, что затем силовики начнут работать по другим поселениям. Интересная ситуация вскрывается, хотя глава Сургутского района Андрей Трубецкой любит порассуждать о нулевой толерантности к любым проявлениям коррупции», — обсуждают злопыхатели.

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