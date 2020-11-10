Как сохранить и приумножить деньги в кризис

Возможно, уже в ближайшем будущем, когда сроки по депозитам истекут, перед многими из этих людей встанет вопрос: куда вкладывать деньги?

статья из сюжета Экономический кризис 2020

Самый распространенный способ сбережения накоплений среди россиян — по-прежнему банковский депозит. Согласно опросу, проведенному НПФ «Сафмар», деньги в банках держат порядка 50% респондентов. При этом 80% из них знает, что условия размещения вкладов в кризис резко ухудшились.

Возможно, уже в ближайшем будущем, когда сроки по депозитам истекут, перед многими из этих людей встанет вопрос: куда вкладывать деньги? Почти половина опрошенных знакома с альтернативными способами накопления и, скорее всего, будет рассматривать именно их.

Банковские вклады не спасут от инфляции

Из-за резкого снижения ключевой ставки ЦБ (с 6,5% в начале года до 4,25% сейчас) доходность по банковским вкладам десяти крупнейших банков составляет сейчас в среднем всего 4,42% годовых. Показатели немного подросли с начала октября, но при инфляции в 3,7% (а на конец года и все 4%) банковские вклады не умножат сбережения, а лишь спасут их от инфляции.

Сейчас на банковских счетах россиян лежит порядка 32 триллионов рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

По словам финансового аналитика Виталия Кулагина, сейчас на банковских счетах россиян лежит порядка 32 триллионов рублей, из них 25 триллионов — срочные вклады, остальное — текущие. В том числе на валютных депозитах, ставки по которым практически нулевые, лежит порядка 89 миллиардов долларов. «На сегодняшний день ставки близки к минимальным, поэтому дальше они, скорее всего, падать не будут. Тем не менее, в следующем году отток средств из банков может составить примерно три триллиона рублей», — считает Кулагин.

ИИС: большие возможности и не меньшие риски

Один из популярных инструментов торговли на фондовом рынке — индивидуальные инвестиционные счета. Из плюсов — по ним можно получить налоговую льготу. Всего существует два варианта льгот. Первый — ИИС с вычетом на взносы. По нему можно вернуть 13% от суммы, внесенной в течение года, но она не должна превышать 400 тысяч рублей. То есть максимально можно получить от государства 52 тысячи рублей в год, хотя потом придется заплатить НДФЛ с заработанного. Второй вариант — ИИС с типом вычета на доходы. Там вообще нет никаких ограничений по сумме льготы: ваш заработанный процент просто не будут облагать налогом. Правда, вносить на ИИС можно не более 1 миллиона рублей в год, то есть чтобы хорошо заработать, придется хорошо потрудиться.

При ИИС с вычетом на взносы придется заплатить НДФЛ с заработанного Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Из минусов — ИИС нельзя закрывать в течение трех лет, средства не защищены системой страхования вкладов, и чтобы получать доход, придется, во-первых, изучить особенности биржевой торговли, а во-вторых, постоянно следить за событиями на рынке.

ПИФы: торговать на бирже, не разбираясь в нюансах

Еще один вариант накопления средств — паевые инвестиционные фонды. Инвестор покупает часть готового портфеля ценных бумаг (пай). Ими распоряжается на бирже управляющая компания. Затем исходя из количества паев инвестор получает доход.

Из плюсов — не надо разбираться в сложных нюансах торговли на фондовом рынке. Из минусов — управляющая компания берет комиссию. Кроме того, все риски, связанные с обвалом рынков, сохраняются — и остаются на клиенте, а не на управляющем.

НПФ: индивидуальные инвестиционные счета

Индивидуальные пенсионные планы, предлагаемые негосударственными пенсионными фондами, появились около четырех лет назад и первое время не особо пользовались популярностью у инвесторов. Это легко объяснимо: к системе пенсионного страхования у многих вообще нет доверия. Затем на фоне снижающихся ставок по банковским депозитам интерес к этому продукту начал расти.

«С начала продаж данных продуктов в 2018 году четырьмя фондами уже суммарно заключено более 250 тысяч договоров ИПП. Только за 9 месяцев текущего года объем привлеченных средств в ИПП по четырем крупнейшим фондам превысил 7 миллиардов рублей — это в полтора с лишним раза больше, чем за весь прошлый год», — прокомментировал президент Национальной ассоциации некоммерческих пенсионных фондов Константин Угрюмов.

При торговле на бирже есть риски, связанные с обвалом рынков Фото: depositphotos.com

По сути, ИПП — это инструмент, позволяющий сформировать будущую пенсию за счет самостоятельных взносов и инвестдохода, который образуется за счет пользования НПФ средствами инвестора.

Но мало кто знает, что и ИПП можно использовать не только для пенсионных накоплений, но и для среднесрочных сбережений. «Клиенты НПФ имеют возможность на относительно коротком временном отрезке фиксировать доходность и на горизонте 3—5 лет забрать всю сумму своих взносов и полученный инвестиционный доход. И после этого инвестировать их в какие-то другие продукты банков, страховых компаний, управляющих компаний и так далее», — говорит в интервью порталу Банки.ру генеральный директор НПФ «Сафмар» Денис Сивачев.

Условия индивидуальных пенсионных планов разные и рассчитаны на разные стратегии. Так, например, недавно запущенные инвестиционные планы НПФ «Сафмар», которые приводит в пример г-н Сивачёв, как раз дают возможность формирования среднесрочных сбережений, так как взносы и доход по ним можно полностью забрать через 4-5 лет.

Из плюсов — договор можно в любой момент расторгнуть, оставшись при своем, не нужно разбираться в сложных нюансах торговли на бирже. Достаточно открыть счет и получать гарантированный доход, прописанный в договоре.

Средства пенсионных резервов защищены от взысканий Фото: Анна Майорова © URA.RU

Как пояснили в НПФ «Сафмар», у них доход составляет в первый год 7% плюс 1% дополнительно, если исполнены все платежи по договору. Затем гарантированная доходность становится ниже (3,75-3%), однако в случае благоприятной рыночной ситуации фонд начислит доходность больше. «Взносы клиентов вкладываются в высокодоходные корпоративные облигации, их доходность сейчас составляет от 5% до 7,5% годовых. Эти показатели и позволяют нам выполнять условия минимальной гарантированной доходности по нашим продуктам и приносить дополнительный доход», — объяснил директор НПФ «Сафмар» Денис Сивачев.

Если клиент со второго года делает дополнительные взносы в размере взносов первого года, то ставка повышается на 1%. Забрать полностью и взносы, и инвестдоход можно в зависимости от инвестплана через 4 или 5 лет. Средства пенсионных резервов защищены от взысканий, они не входят в состав совместно нажитого имущества и, соответственно, не делятся при разводе.

Среди минусов — на негосударственное пенсионное обеспечение не распространяется действие системы страхования вкладов. Правда, по словам Константина Угрюмова, не исключено, что и этот бонус для ИПП в будущем появится. Сейчас представители ассоциации совместно с органами власти обсуждают этот вопрос, также обсуждается введение для ИПП отдельного налогового вычета и освобождение от налогов на этапе выплат.

ИСЖ: гарантированный доход, но маленький процент

Инвестиционное страхование жизни появилось в России около 10 лет назад. Эти программы совмещают в себе страхование жизни и здоровья вкладчика и инвестиционный доход. Суть в том, что человек покупает полис страхования, по которому при наступлении тех или иных ситуаций ему гарантируется выплата. Если страховой случай не наступил, то по окончании срока действия документа инвестор получает как минимум 100% вложенных средств, как максимум — еще и прибыль, полученную от коммерческой деятельности с участием его денег.

Изначально, когда ИСЖ только начинали рекламировать, инвесторам предлагались довольно высокие проценты (до 20%!), и этот механизм был популярен. Потом ЦБ стал вести статистику, и оказалось, что такие программы приносят людям 3-максимум 4% годовых, рассказал Виталий Кулагин.