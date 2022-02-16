16 февраля 2022

Афиша Перми: самые крутые события города 18—20 февраля

Что посмотреть, послушать, а где чему-нибудь научиться в ближайшие выходные

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, основные здания и учреждения, памятники. Пермь, город пермь, пермский оперный театр
Пермская опера обязательна к посещению в эти выходные Фото:

После рабочей недели жизнь в Перми не останавливается — вечером в пятницу и в выходные можно посетить массу мероприятий, где отдохнуть от офиса и даже научиться чему-то новому. Афиша на 18—20 февраля в обзоре URA.RU.

Театр

Балет «Свадебка» возвращается на пермскую сцену

Долгожданное возвращение на пермскую сцену балетов «Свадебка» Иржи Килиана и The Second Detail Уильяма Форсайта (12+) состоится в этот уик-энд. Три показа — 18, 19 и 20 февраля — пройдут в Пермском театре оперы и балета. Спустя 10 лет после нашумевшей российской премьеры классику ХХ века представит новое поколение пермских артистов. К сожалению, балет будет исполнен под фонограмму, но услышать концерт Камерного оркестра Пермской оперы под управлением Владимира Ткаченко (6+) можно будет уже 21 февраля в частной филармонии «Триумф».

В пятницу в «Триумфе» в рамках проекта «Немое кино» покажут фильм 1927 года «Метрополис» (12+) немецкого режиссера Фрица Ланга. В субботу здесь вечер современной хореографии «Дивертисменты босиком» (12+) от театра «Балет Евгения Панфилова», а в воскресенье камерный оркестр «Орфей» даст концерт Concerto Barocco (12+), где исполнит произведения А. Вивальди, И.Ф. Фаша, И.С. Баха.

«Антигона» претендует на девять «Золотых масок»

Театр-Театр 18 февраля приглашает зрителей на мюзикл «Антигона» (16+), который претендует в этом году на главную театральную премию страны «Золотая маска» в девять номинациях. В воскресенье в ТТ дают пластическую драму по мотивам Евгения Замятина «Мы» (16+).

На сцене пермского ТЮЗа показывают музыкальную комедию «Синий платочек» (14+) по произведению Валентина Катаева, а самых маленьких зрителей приглашают на «День рождения кота Леопольда» (4+).

Выставка

Все о внутренней кухне создания мультфильмов и анимации можно узнать в Центре городской культуры на выставке «Случайная последовательность» — первой выставке, где можно познакомиться с уральской школой анимации.

Виды Перми
В музее PERMM открывается новая выставка
Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В музее современного искусства PERMM в пятницу вечером стартует проект «Она была красива как русский пейзаж» (12+). Это выставка-встреча арт-групп «Дальневосточные разлучницы» (Владивосток) и «Нежные бабы» (Калининград). В экспозиции будут представлены инсталляции, объекты, видеоперформансы и фотодокументации проектов двух групп за последние несколько лет, а также работы, созданные специально для выставки.

Пермская художественная галерея сообщает, что после перерыва вновь открыты залы искусства Нидерландов и Фландрии, а также выставка «Игорь Грабарь».

Мастер-класс

В новом арт-пространстве Центрального выставочного зала «Другие круги» в субботу ждут на мастер-класс по керамике (5+) от студии мозаики COLIBRI.

Самому сделать кружку-портрет научат в Пермской галерее
сайт ПХГ

Работать с керамикой научат и в Пермской художественной галерее — в субботу здесь мастер-классы для взрослых и детей под руководством художника-керамиста Элены Гарсиа будут посвящены созданию кружки-портрета.

В Детском музейном центре пройдут мастер-классы по созданию настоящей ракеты (19 февраля), открытки (20 февраля) и выжиганию по дереву (20 февраля).

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После рабочей недели жизнь в Перми не останавливается — вечером в пятницу и в выходные можно посетить массу мероприятий, где отдохнуть от офиса и даже научиться чему-то новому. Афиша на 18—20 февраля в обзоре URA.RU. Театр Долгожданное возвращение на пермскую сцену балетов «Свадебка» Иржи Килиана и The Second Detail Уильяма Форсайта (12+) состоится в этот уик-энд. Три показа — 18, 19 и 20 февраля — пройдут в Пермском театре оперы и балета. Спустя 10 лет после нашумевшей российской премьеры классику ХХ века представит новое поколение пермских артистов. К сожалению, балет будет исполнен под фонограмму, но услышать концерт Камерного оркестра Пермской оперы под управлением Владимира Ткаченко (6+) можно будет уже 21 февраля в частной филармонии «Триумф». В пятницу в «Триумфе» в рамках проекта «Немое кино» покажут фильм 1927 года «Метрополис» (12+) немецкого режиссера Фрица Ланга. В субботу здесь вечер современной хореографии «Дивертисменты босиком» (12+) от театра «Балет Евгения Панфилова», а в воскресенье камерный оркестр «Орфей» даст концерт Concerto Barocco (12+), где исполнит произведения А. Вивальди, И.Ф. Фаша, И.С. Баха. Театр-Театр 18 февраля приглашает зрителей на мюзикл «Антигона» (16+), который претендует в этом году на главную театральную премию страны «Золотая маска» в девять номинациях. В воскресенье в ТТ дают пластическую драму по мотивам Евгения Замятина «Мы» (16+). На сцене пермского ТЮЗа показывают музыкальную комедию «Синий платочек» (14+) по произведению Валентина Катаева, а самых маленьких зрителей приглашают на «День рождения кота Леопольда» (4+). Выставка Все о внутренней кухне создания мультфильмов и анимации можно узнать в Центре городской культуры на выставке «Случайная последовательность» — первой выставке, где можно познакомиться с уральской школой анимации. В музее современного искусства PERMM в пятницу вечером стартует проект «Она была красива как русский пейзаж» (12+). Это выставка-встреча арт-групп «Дальневосточные разлучницы» (Владивосток) и «Нежные бабы» (Калининград). В экспозиции будут представлены инсталляции, объекты, видеоперформансы и фотодокументации проектов двух групп за последние несколько лет, а также работы, созданные специально для выставки. Пермская художественная галерея сообщает, что после перерыва вновь открыты залы искусства Нидерландов и Фландрии, а также выставка «Игорь Грабарь». Мастер-класс В новом арт-пространстве Центрального выставочного зала «Другие круги» в субботу ждут на мастер-класс по керамике (5+) от студии мозаики COLIBRI. Работать с керамикой научат и в Пермской художественной галерее — в субботу здесь мастер-классы для взрослых и детей под руководством художника-керамиста Элены Гарсиа будут посвящены созданию кружки-портрета. В Детском музейном центре пройдут мастер-классы по созданию настоящей ракеты (19 февраля), открытки (20 февраля) и выжиганию по дереву (20 февраля).
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