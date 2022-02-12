В Перми на месте ресторана открывается новое арт-пространство

Площадку для камерных выставок, лекций и мастер-классов открывает Центральный выставочный зал Перми Фото: Размик Закарян © URA.RU

Пермский центральный выставочный зал готовит к открытию новое арт-пространство «Другие круги», которое разместится на площадях, долгие годы занятых итальянским рестораном. Об этом URA.RU сообщили в ЦВЗ.

«Открываемся тут же, где и мы — на Компросе, 10. Это следующее наше помещение. Изначально это помещение Центрального выставочного зала, просто оно было долгое время в долгосрочную аренду сдано. Теперь эта аренда закончилась, и помещение мы берем в полное управление», — рассказала URA.RU пресс-атташе ЦВЗ Ольга Анисимова.

В «Других кругах» планируется проведение камерных экспозиций, мастер-классов, лекций, мини-конференций. Уже сейчас в арт-пространстве проходят мастер-классы по керамике, но официально оно откроется выставкой «Ренато Гуттузо. Карты таро» из частной коллекции. На ней в конце февраля представят 40 подлинных экземпляров работ итальянского живописца и графика.

В помещениях ЦВЗ на Комсомольском проспекте, 10, где теперь появится новая арт-площадка, долгие годы располагался итальянский ресторан Francesco trattoria. Летом 2021 года заведение закрылось. Как сообщали тогда владельцы, причиной стал отказ собственников продлевать срок аренды.