Как выжить в условиях нестабильности

Инструкция от экономистов и психологов

28 марта 2022 в 10:00 Размер текста - 17 +

Нестабильная ситуация в мире активизировала у людей стрессы и страхи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Нестабильная ситуация на Урале, как и в стране в целом, вновь активизировала стрессовое состояние, панические атаки и страх за будущее у большинства жителей. О перспективах сохранения нажитых доходов, стабильной работы, бизнеса волнуются многие из нас. Редакция URA.RU вместе с экспертами компании МТС пообщались со специалистами в области психологии, экономики и узнали, как избежать хищения средств, сосредоточиться на помощи близким и сохранить бизнес в непростое время. Не поддаваться уловкам Первыми, кто активизировался для того, чтобы использовать ситуацию себе на пользу, — телефонные мошенники. Представляясь различными общественными организациями, родственниками пострадавших или банковскими организациями, они выманивают у россиян миллионы рублей. В период повышенного беспокойства населения о своих финансовых возможностях, стрессовые ситуации становятся настоящим оружием в руках мошенников. В период неопределенности первыми активизировались телефонные мошенники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Используя психологические приемы и человеческие слабости, они с первых минут разговора могут вычислить потребности человека и нажимать на эти болевые точки. Аферисты ловко манипулируют информационными поводами, которые происходят. Поэтому сейчас чаще всего стараются убедить граждан перевести средства на «безопасные счета», чтобы оставить свои сбережения в надежных руках. «Мошенники стремятся вывести человека из душевного равновесия. То есть посеять состояния страха, тревоги или паники. А известно, что в таком случае люди начинают вести себя необдуманно. От этого случаются действия, которые не подчиняются логике. Своего рода рефлекс. А когда это касается денег, то нужно стараться вести себя сильно спокойнее», — рекомендует заведующий кафедры медицинской психологии и психотерапии ТюмГМУ Борис Приленский. Это мнение подтверждают специалисты в сфере экономики. Чем меньше становятся доходы населения, тем больше становится мошеннических действий. «Когда наступают непростые времена, то в людях обостряются две основные вещи: страх и жадность. Они характерны и для финансовых рынков. Человека легко запугать и заманить. Например, кто-то не может заработать, а ему предлагают заработать под 100% годовых. К сожалению, такие истории будут только усиливаться», — предупреждает экономист Эдуард Матвеев. Отказаться от решений в состоянии стресса Психолог Ольга Белоцерковская рекомендует не спешить, взять тайм-аут, чтобы успокоиться и перепроверить информацию, прежде чем действовать. Помогут дыхательные упражнения и наводящие вопросы в адрес «представителей банка». «Нужно понимать, что мошенники — это не самые хорошие специалисты в психологии. У них есть определенные алгоритмы, которые сбиваются, как только начинаешь задавать им неудобные вопросы. Лучше заранее записать себе в заметках пару-тройку таких вопросов, которые помогут вам выбраться из этой ситуации», — советует Ольга Белоцерковская. Чтобы не попасть в руки мошенникам, нужно заранее подготовиться к встрече с ними. Например, продумать неудобные вопросы, которые могут сбить их с толку Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Такое же правило действует и в отношении благотворительных организаций. Эксперты советуют переводить средства только в знакомые структуры с проверенной репутацией. В МТС добавляют, что от нежелательных звонков помогут защититься и простые технические приемы. Себе и родственникам, особенно младшим и старшим, лучше всего установить блокировку звонков. Специальные алгоритмы отлеживают короткие звонки в разные регионы страны, которые она потом автоматически включает в спам-базу. Внести сомнительные номера в «черный список» также можно и самостоятельно на своем гаджете. Доверять руководителю Владельцы бизнеса в условиях турбулентности несут ответственность не только за себя, но и за своих сотрудников и их семьи. В таких условиях решения принимаются быстро и без лишних эмоций. «Главная цель — сохранение дееспособной и эффективной команды. Лучший совет — не тратить энергию на переживания, а направить ее в нужное русло. К новым условиям необходимо адаптироваться и лучше всего максимально оперативно, постоянно двигаться, искать новые ниши для реализации», — говорят эксперты. В условиях цейтнота фокус смещается на единоличные, а не на командные решения. «Пришло время лидеров, которые способны заручиться безоговорочной поддержкой и доверием своих сотрудников, чтобы двигаться быстро, даже молниеносно. В короткие сроки придется оптимизировать затраты, логистику, пересматривать коммуникации как с внешней, так и внутренней аудиторией», — отмечают бизнес-аналитики. Например, из-за санкций многие уже пересматривают планы, налаживают контакты с российскими поставщиками оборудования, программного обеспечения, расходных материалов. В МТС рассказывают, что крупные добывающие, приборостроительные предприятия, транспортные и логистические и многие другие компании Урала переносят свои данные в Россию. Они отказались от западных облачных решений, планов по разворачиванию собственной ИТ-инфраструктуры. В марте рост спроса на хранение и обработку данных в облаке #CloudMTS вырос более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Искать новые возможности В МТС возьмут на работу сотрудников уходящих с российского рынка компаний. Дополнительный набор сосредоточен в области разработки разного стека технологий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Многие компании покидают российский рынок или вынужденно сокращают специалистов и фонд оплаты труда. Онлайн-платформы для найма персонала, такие как hh.ru, SuperJob и «Авито Работа», пока не заявляют о заметном росте количества размещаемых вакансий. Тем не менее, эксперты утверждают, что к концу года ухудшение ситуации к концу года неизбежно. HR-специалисты рекомендуют в этот период времени аккуратно принимать решения о карьерных изменениях и выбирать те отрасли, которые менее всего могут пострадать от санкций и оптимизаций. О расширении набора сотрудников во всех бизнес-направлениях объявила МТС. Дополнительный набор сосредоточен в области разработки разного стека технологий (Java,.net, JS, Python, Golang, мобильная разработка), также востребованы DevOps-инженеры, аналитики, специалисты по Data Science, руководители ИТ-направлений. Вакансии открыты в командах, развивающих цифровые сервисы на основе Big Data, AI, облачной инфраструктуры и в других продуктовых подразделениях. МТС также готова принять на работу новых сотрудников в сферах маркетинга и PR, финансов, HR и других. Прием ведется и с возможностью удаленной работы. Компания также расширяет набор в службы клиентского сервиса и в розничные салоны МТС. «Мы считаем важным не просто обеспечить стабильность десяткам тысяч наших сотрудников, но и предоставить возможность развития в МТС экспертам из тех компаний, которые сегодня покидают российский рынок или вынуждены сокращать специалистов. HR-команда МТС работает в усиленном режиме, рассматривая на существующие в компании позиции сотрудников самого разного уровня — от начинающих специалистов, в том числе студентов старших курсов, до состоявшихся экспертов и руководителей», — заключила врио вице-президента по управлению персоналом МТС Юлия Быстрицкая.

Нестабильная ситуация на Урале, как и в стране в целом, вновь активизировала стрессовое состояние, панические атаки и страх за будущее у большинства жителей. О перспективах сохранения нажитых доходов, стабильной работы, бизнеса волнуются многие из нас. Редакция URA.RU вместе с экспертами компании МТС пообщались со специалистами в области психологии, экономики и узнали, как избежать хищения средств, сосредоточиться на помощи близким и сохранить бизнес в непростое время. Не поддаваться уловкам Первыми, кто активизировался для того, чтобы использовать ситуацию себе на пользу, — телефонные мошенники. Представляясь различными общественными организациями, родственниками пострадавших или банковскими организациями, они выманивают у россиян миллионы рублей. В период повышенного беспокойства населения о своих финансовых возможностях, стрессовые ситуации становятся настоящим оружием в руках мошенников. Используя психологические приемы и человеческие слабости, они с первых минут разговора могут вычислить потребности человека и нажимать на эти болевые точки. Аферисты ловко манипулируют информационными поводами, которые происходят. Поэтому сейчас чаще всего стараются убедить граждан перевести средства на «безопасные счета», чтобы оставить свои сбережения в надежных руках. «Мошенники стремятся вывести человека из душевного равновесия. То есть посеять состояния страха, тревоги или паники. А известно, что в таком случае люди начинают вести себя необдуманно. От этого случаются действия, которые не подчиняются логике. Своего рода рефлекс. А когда это касается денег, то нужно стараться вести себя сильно спокойнее», — рекомендует заведующий кафедры медицинской психологии и психотерапии ТюмГМУ Борис Приленский. Это мнение подтверждают специалисты в сфере экономики. Чем меньше становятся доходы населения, тем больше становится мошеннических действий. «Когда наступают непростые времена, то в людях обостряются две основные вещи: страх и жадность. Они характерны и для финансовых рынков. Человека легко запугать и заманить. Например, кто-то не может заработать, а ему предлагают заработать под 100% годовых. К сожалению, такие истории будут только усиливаться», — предупреждает экономист Эдуард Матвеев. Отказаться от решений в состоянии стресса Психолог Ольга Белоцерковская рекомендует не спешить, взять тайм-аут, чтобы успокоиться и перепроверить информацию, прежде чем действовать. Помогут дыхательные упражнения и наводящие вопросы в адрес «представителей банка». «Нужно понимать, что мошенники — это не самые хорошие специалисты в психологии. У них есть определенные алгоритмы, которые сбиваются, как только начинаешь задавать им неудобные вопросы. Лучше заранее записать себе в заметках пару-тройку таких вопросов, которые помогут вам выбраться из этой ситуации», — советует Ольга Белоцерковская. Такое же правило действует и в отношении благотворительных организаций. Эксперты советуют переводить средства только в знакомые структуры с проверенной репутацией. В МТС добавляют, что от нежелательных звонков помогут защититься и простые технические приемы. Себе и родственникам, особенно младшим и старшим, лучше всего установить блокировку звонков. Специальные алгоритмы отлеживают короткие звонки в разные регионы страны, которые она потом автоматически включает в спам-базу. Внести сомнительные номера в «черный список» также можно и самостоятельно на своем гаджете. Доверять руководителю Владельцы бизнеса в условиях турбулентности несут ответственность не только за себя, но и за своих сотрудников и их семьи. В таких условиях решения принимаются быстро и без лишних эмоций. «Главная цель — сохранение дееспособной и эффективной команды. Лучший совет — не тратить энергию на переживания, а направить ее в нужное русло. К новым условиям необходимо адаптироваться и лучше всего максимально оперативно, постоянно двигаться, искать новые ниши для реализации», — говорят эксперты. В условиях цейтнота фокус смещается на единоличные, а не на командные решения. «Пришло время лидеров, которые способны заручиться безоговорочной поддержкой и доверием своих сотрудников, чтобы двигаться быстро, даже молниеносно. В короткие сроки придется оптимизировать затраты, логистику, пересматривать коммуникации как с внешней, так и внутренней аудиторией», — отмечают бизнес-аналитики. Например, из-за санкций многие уже пересматривают планы, налаживают контакты с российскими поставщиками оборудования, программного обеспечения, расходных материалов. В МТС рассказывают, что крупные добывающие, приборостроительные предприятия, транспортные и логистические и многие другие компании Урала переносят свои данные в Россию. Они отказались от западных облачных решений, планов по разворачиванию собственной ИТ-инфраструктуры. В марте рост спроса на хранение и обработку данных в облаке #CloudMTS вырос более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Искать новые возможности Многие компании покидают российский рынок или вынужденно сокращают специалистов и фонд оплаты труда. Онлайн-платформы для найма персонала, такие как hh.ru, SuperJob и «Авито Работа», пока не заявляют о заметном росте количества размещаемых вакансий. Тем не менее, эксперты утверждают, что к концу года ухудшение ситуации к концу года неизбежно. HR-специалисты рекомендуют в этот период времени аккуратно принимать решения о карьерных изменениях и выбирать те отрасли, которые менее всего могут пострадать от санкций и оптимизаций. О расширении набора сотрудников во всех бизнес-направлениях объявила МТС. Дополнительный набор сосредоточен в области разработки разного стека технологий (Java,.net, JS, Python, Golang, мобильная разработка), также востребованы DevOps-инженеры, аналитики, специалисты по Data Science, руководители ИТ-направлений. Вакансии открыты в командах, развивающих цифровые сервисы на основе Big Data, AI, облачной инфраструктуры и в других продуктовых подразделениях. МТС также готова принять на работу новых сотрудников в сферах маркетинга и PR, финансов, HR и других. Прием ведется и с возможностью удаленной работы. Компания также расширяет набор в службы клиентского сервиса и в розничные салоны МТС. «Мы считаем важным не просто обеспечить стабильность десяткам тысяч наших сотрудников, но и предоставить возможность развития в МТС экспертам из тех компаний, которые сегодня покидают российский рынок или вынуждены сокращать специалистов. HR-команда МТС работает в усиленном режиме, рассматривая на существующие в компании позиции сотрудников самого разного уровня — от начинающих специалистов, в том числе студентов старших курсов, до состоявшихся экспертов и руководителей», — заключила врио вице-президента по управлению персоналом МТС Юлия Быстрицкая.