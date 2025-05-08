Вооруженные силы Украины (ВСУ) после неудачной попытки прорыва в Теткино Курской области продолжают наращивать силы вблизи населенного пункта, сообщил военкор Юрий Котенок. Это происходит на фоне объявленного Россией перемирия, которое вступило в силу с полуночи 00:00 8 мая. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.
Сумское направление
ВСУ наращивают сил у Теткино
Украинские вооруженные силы продолжают оказывать давление на населенный пункт Теткино в Курской области. По данным военкора Александра Коца, противник рано утром предпринял неудачную попытку прорыва. Итогом для ВСУ стала потеря личного состава и боевых машин.
Как сообщил военкор Юрий Котенок в своем telegram-канале, несмотря на неудачи, противник перебрасывает в район Теткино дополнительную технику и личный состав. Предпринимаются попытки отрезать его от остальной территории, сообщает военкор Семен Пегов (telegram-канал WarGonzo). С этой целью ВСУ продолжают наносить удары по мостам и переправам в Глушковском районе.
ВСУ бросили технику в курском приграничье
Вооруженные силы Украины оставили на территории Курской области технику 1970-х годов. ВС РФ нашли французский бронетранспортер VAB, модель которого, разработанная в 1970-х годах, пока остается на вооружении армии Франции. В эксплуатации находится примерно две тысячи таких машин. По оценкам на 2024 год, украинская армия располагала около 90 единицами БТР данного типа.
Донецкое направление
Идут активные бои у Богатыря
ВС РФ ведут активные бои в районе населенного пункта Богатырь. За прошедшие сутки информации о значительных изменениях линии фронта не поступало, сообщил telegram-канал WarGonzo.
ВСУ пытаются сдержать ВС РФ
Украинские вооруженные силы предпринимают попытки сдержать наступление российских войск, вводя в бой дополнительные резервы и технику, сообщил WarGonzo. По словам военкора, российские подразделения установили контроль над Новооленовкой, а также добились определенных тактических успехов в Александрополе.
Российские войска освободили село Липовое в ДНР
Подразделения российской группировки «Запад» установили контроль над селом Липовое, расположенным в Донецкой Народной Республике. В результате боевых действий украинская сторона потеряла свыше 200 военнослужащих, передает Пятый канал. Кроме того, российские военные успешно отразили очередную попытку атаки Вооруженных сил Украины на территорию Курской области.
Харьковское направление
Британский наемник ВСУ Кристофер Гарретт, специалист по минно-взрывным работам, уничтожен на харьковском направлении. Об этом сообщил военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный в своем telegram-канале.
Сообщается, что бывший британский солдат приехал на Украину, чтобы помочь с разминированием территорий после отступления российских войск в 2022 году. Как сообщает The Sun, гражданин Великобритании был смертельно ранен в ходе попытки прорваться через минные поля в районе Изюма Харьковской области. Вместе с ним погиб еще один наемник иностранного происхождения, чья личность на данный момент не установлена.
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