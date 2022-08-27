Куйвашев завербовал людей, которые спасут его победу на выборах

Губернатор выехал в закрытый город ради важнейшей встречи

28 августа 2022 в 18:21 Размер текста - 17 +

У Евгения Куйвашева осталось ровно 14 дней до губернаторских выборов Фото: Анна Майорова © URA.RU статья из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, у которого остались две недели до выборов, сделал реверанс в адрес своих главных избирателей — пенсионеров. Организовав большую встречу в закрытом атомном городе Новоуральске, глава региона обрисовал пожилым землякам, как в ближайшие годы должна измениться их жизнь. Свидетелем общения в числе немногих стал корреспондент URA.RU. С начала июля Куйвашев объезжает города области с масштабным предвыборным турне. За два неполных месяца губернатор несколько раз навестил Нижний Тагил, объехал аграрный запад, заглянул в Верхние Серги, Первоуральск и Ревду, побывал во всех северных городах и погулял на ярмарке в Ирбите. Такую активность связывают с экстренной необходимостью поднять рейтинг кандидата выше 60% — только они обеспечат уверенную победу в первом туре. Впрочем, некоторые собеседники URA.RU в окружении Куйвашева уверяют: желаемая цифра давно достигнута, осталось лишь подтвердить результат 11 сентября. Евгений Куйвашев посвятил поездку в Новоуральск общению со старшим поколением Фото: департамент информационной политики Свердловской области Дата поездки в Новоуральск была выбрана не случайно. 28 августа в Свердловской области отмечается День пенсионера. А атомный город, где почти треть населения составляют пожилые люди и ветераны труда, известен тематическим фестивалем «Новоуральское долголетие». Пенсионеры традиционно считаются основой властного электората. Именно этой группой избирателей в середине лета был обеспокоен губернаторский штаб: на тот момент, по данным URA.RU, уровень поддержки пожилых свердловчан оценивали лишь как «относительно приемлемый». Понимая значимость голосов пенсионеров, Куйвашев и его команда решили посвятить уикенд старшему поколению. Поэтому, едва приехав в Новоуральск, губернатор сходу продемонстрировал практически сыновью заботу: разговорился в центре города со случайными старушками и узнал, что от трости одной из них оторвался ремешок. Уже через пару минут о проблеме знали помощники Куйвашева в Екатеринбурге — бабушке пообещали помочь. «Познакомился с обаятельными пенсионерками. Все про город знают лучше главы», — позднее поделится впечатлениями Куйвашев в своем telegram-канале. К удивлению многих, большинство пенсионеров подходили к губернатору не с личными просьбами, а с пожеланиями успехов Фото: департамент информационной политики Свердловской области За следующие полтора часа губернатор успел осмотреть отремонтированные центральные улицы, встретиться с молодыми семьями и пообщаться на субботнике с городскими активистами. Гвоздь программы — фестиваль «Новоуральское долголетие» — значился в графике Куйвашева последним. Самые активные участники фестиваля поджидали губернатора уже на улице: группа из пары десятков бабушек отрабатывала упражнения с палками для скандинавской ходьбы. Даже завидев главу региона, не все спортсменки согласились сразу остановить тренировку. Куйвашев не смог скрыть восхищения, осыпав дам комплиментами: «Выглядите шикарно!» К пенсионеркам губернатор пришел не один, а с гостем — знаменитым олимпийским лыжником Иваном Алыповым. Он согласился провести занятие по гимнастике. «Вот как их пожилыми назовешь? Красотки какие!» — продолжал восторгаться Куйвашев, смущая хихикающих пенсионерок. Собирающегося уходить кандидата те попросили о фото. «Девочки, обнимаем губернатора!» — позировали спортсменки. И отвечали Куйвашеву взаимной симпатией: «Голосуем за вас!» На самом «Новоуральском долголетии» глава области вновь ощутил себя центром внимания. От стенда к стенду ему пели народные песни, угощали пирогами, рассказывали о досуге свердловских пенсионеров. Осторожно ступающие за чиновничьей делегацией новоуральские бабушки шептались: «Он в газете такой представительный, а тут [вживую] такой простой». Другие словно давали добро на переизбрание: «Молодой еще, пусть поработает!» Евгений Куйвашев оказался в центре внимания пенсионеров Фото: департамент информационной политики Свердловской области Собрав участников фестиваля, Куйвашев преподнес им главную заготовку — рассказ о новых мерах поддержки старшего поколения, которые разработали областные власти. Во-первых, для пенсионеров продумали систему скидок на продукцию уральских продавцов (позднее добавятся и федеральные). А во-вторых, команда Куйвашева собирается предложить пожилым уральцам бесплатные экскурсии по региону. «Мне всегда радостно видеть счастливые лица наших пожилых людей. Мне хочется, чтобы пенсия стала временем, которое пожилые люди могли бы посвятить себе после десятилетий труда. Программа путешествий по Уралу — это возможность для пенсионеров увидеть новые красоты, завести знакомства. Тем более — у нас столько интересных мест, а времени, чтобы там побывать, зачастую не найти», — заключил Куйвашев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, у которого остались две недели до выборов, сделал реверанс в адрес своих главных избирателей — пенсионеров. Организовав большую встречу в закрытом атомном городе Новоуральске, глава региона обрисовал пожилым землякам, как в ближайшие годы должна измениться их жизнь. Свидетелем общения в числе немногих стал корреспондент URA.RU. С начала июля Куйвашев объезжает города области с масштабным предвыборным турне. За два неполных месяца губернатор несколько раз навестил Нижний Тагил, объехал аграрный запад, заглянул в Верхние Серги, Первоуральск и Ревду, побывал во всех северных городах и погулял на ярмарке в Ирбите. Такую активность связывают с экстренной необходимостью поднять рейтинг кандидата выше 60% — только они обеспечат уверенную победу в первом туре. Впрочем, некоторые собеседники URA.RU в окружении Куйвашева уверяют: желаемая цифра давно достигнута, осталось лишь подтвердить результат 11 сентября. Дата поездки в Новоуральск была выбрана не случайно. 28 августа в Свердловской области отмечается День пенсионера. А атомный город, где почти треть населения составляют пожилые люди и ветераны труда, известен тематическим фестивалем «Новоуральское долголетие». Пенсионеры традиционно считаются основой властного электората. Именно этой группой избирателей в середине лета был обеспокоен губернаторский штаб: на тот момент, по данным URA.RU, уровень поддержки пожилых свердловчан оценивали лишь как «относительно приемлемый». Понимая значимость голосов пенсионеров, Куйвашев и его команда решили посвятить уикенд старшему поколению. Поэтому, едва приехав в Новоуральск, губернатор сходу продемонстрировал практически сыновью заботу: разговорился в центре города со случайными старушками и узнал, что от трости одной из них оторвался ремешок. Уже через пару минут о проблеме знали помощники Куйвашева в Екатеринбурге — бабушке пообещали помочь. «Познакомился с обаятельными пенсионерками. Все про город знают лучше главы», — позднее поделится впечатлениями Куйвашев в своем telegram-канале. За следующие полтора часа губернатор успел осмотреть отремонтированные центральные улицы, встретиться с молодыми семьями и пообщаться на субботнике с городскими активистами. Гвоздь программы — фестиваль «Новоуральское долголетие» — значился в графике Куйвашева последним. Самые активные участники фестиваля поджидали губернатора уже на улице: группа из пары десятков бабушек отрабатывала упражнения с палками для скандинавской ходьбы. Даже завидев главу региона, не все спортсменки согласились сразу остановить тренировку. Куйвашев не смог скрыть восхищения, осыпав дам комплиментами: «Выглядите шикарно!» К пенсионеркам губернатор пришел не один, а с гостем — знаменитым олимпийским лыжником Иваном Алыповым. Он согласился провести занятие по гимнастике. «Вот как их пожилыми назовешь? Красотки какие!» — продолжал восторгаться Куйвашев, смущая хихикающих пенсионерок. Собирающегося уходить кандидата те попросили о фото. «Девочки, обнимаем губернатора!» — позировали спортсменки. И отвечали Куйвашеву взаимной симпатией: «Голосуем за вас!» На самом «Новоуральском долголетии» глава области вновь ощутил себя центром внимания. От стенда к стенду ему пели народные песни, угощали пирогами, рассказывали о досуге свердловских пенсионеров. Осторожно ступающие за чиновничьей делегацией новоуральские бабушки шептались: «Он в газете такой представительный, а тут [вживую] такой простой». Другие словно давали добро на переизбрание: «Молодой еще, пусть поработает!» Собрав участников фестиваля, Куйвашев преподнес им главную заготовку — рассказ о новых мерах поддержки старшего поколения, которые разработали областные власти. Во-первых, для пенсионеров продумали систему скидок на продукцию уральских продавцов (позднее добавятся и федеральные). А во-вторых, команда Куйвашева собирается предложить пожилым уральцам бесплатные экскурсии по региону. «Мне всегда радостно видеть счастливые лица наших пожилых людей. Мне хочется, чтобы пенсия стала временем, которое пожилые люди могли бы посвятить себе после десятилетий труда. Программа путешествий по Уралу — это возможность для пенсионеров увидеть новые красоты, завести знакомства. Тем более — у нас столько интересных мест, а времени, чтобы там побывать, зачастую не найти», — заключил Куйвашев.