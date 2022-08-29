Куйвашев запустил реформу 17 свердловских городов

Мэрам дано задание, которое защитит губернатора от критики Путина

29 августа 2022 в 21:12 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев обозначил мэрам и промышленникам, что моногорода должны начать жить по-новому Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Моногорода Свердловской области ждет масштабная перезагрузка, объявил губернатор Евгений Куйвашев. В ближайшее время у мэров, чьи муниципалитеты образованы вокруг предприятий-гигантов, добавится новый KPI — благополучие и комфорт жителей. Так, уверены собеседники URA.RU в региональной власти, Куйвашев реагирует на сигнал, посланный президентом РФ Владимиром Путиным. Свердловская область — один из лидирующих регионов России по числу моногородов. К таковым здесь относят сразу 17 населенных пунктов: от небольших Волчанска, Верхней Туры и Красноуральска до крупнейших Первоуральска, Нижнего Тагила и Серова. Суммарно в них живет почти треть свердловчан, а совокупный объем производства превосходит остальные муниципалитеты. Вместе с тем и федеральные, и региональные власти признают, что при всей экономической значимости сегодняшние моногорода — довольно депрессивные территории со спорным качеством жизни. Евгений Куйвашев дал понять мэрам, что моногорода пора переосмыслить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В частности, проблему признавал и президент Путин. В начале августа на совещании с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым он критиковал главу региона за положение дел в моногородах. «Их всего 11 в области, и четыре из них находятся в такой ситуации, которая требует того, чтобы ими заниматься на постоянной основе. От низких доходов граждан, от ситуаций, связанных с этими моногородами, и другая проблема — это высокий уровень алкоголизации населения», — выражал обеспокоенность Путин. Спустя три недели Куйвашев, у которого осталось 13 дней до выборов на новый срок, отреагировал на сигнал президента. 29 августа губернатор организовал рабочую поездку в Каменск-Уральский — один из ключевых моногородов региона. Куйвашева повели по цехам двух главных заводов, СинТЗ и КУЗОМЦ, и продемонстрировали основные разработки. Сопровождавших, однако, изрядно удивило, что губернатора больше волновали условия труда работников и их социальное обеспечение. Разгадка открылась спустя пару часов. Сразу по завершении экскурсий Куйвашев собрал мэров и руководителей крупнейших предприятий на большое совещание. И дал понять, что развитие моногородов необходимо переосмыслить. Статья по теме Куйвашев раскрыл уральцам, какой будет их жизнь следующие 5 лет «Я хочу подчеркнуть, что главное богатство Урала — не руда и металлы, не станки и машины, а люди. Наши рабочие. Поэтому мы должны создать для них достойные условия труда, чтобы у них не было необходимости самостоятельно думать о завтрашнем дне. Чтобы они с уверенностью смотрели в будущее. Нам нужно заботиться об условиях труда рабочих», — наставлял губернатор подчиненных. Одновременно Куйвашев дал мэрам подсказку, назвав первоочередные задачи: рост зарплат, качественное образование, доступное здравоохранение, развитая досуговая сфера и подготовка квалифицированных кадров. «Вот направления, которые являются приоритетными», — обозначил губернатор. Позднее глава региона расширил этот перечень — в личном разговоре с мэром Каменска-Уральского Алексеем Герасимовым, который руководит моногородом последние полтора года. «Знаю, что есть проблемные вопросы, которые требуют решения. Среди них — улучшение работы общественного транспорта, модернизация городского освещения, ремонты школ и детских садов», — проговорил Куйвашев. Герасимов же заверил, что градообразующие предприятия дают экономике расти и качество жизни продолжит улучшаться, как того просит шеф. Евгений Куйвашев разведывал, как живут работники градообразующих предприятий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Обостряет положение дел тот факт, что обстановка в свердловских моногородах находится на контроле у федерального центра. Некоммерческий Фонд развития моногородов оценивает качество жизни в таких населенных пунктах по всей России и классифицирует их. По оценкам организации, в «красную зону» входят сразу пять свердловских городов: Первоуральск, Краснотурьинск, Волчанск, Североуральск и Карпинск. Для сравнения: в Курганской, Нижегородской и Тульской областях кризисных моногородов нет вовсе, в Татарстане и Башкирии — по два. Между тем сами мэры уже видят преграды для исполнения губернаторского поручения. Глава одного из крупных свердловских моногородов на условиях анонимности предположил URA.RU, что новый KPI «традиционно упрется в деньги». «Соцсфера — это всегда самые объемные статьи бюджета. А лишних денег нам пока не обещали», — передал настроение градоначальник. Впрочем, его коллега из муниципалитета с севера области допустил, что задача ложится на плечи не только администраций: «Возможно, будут расходы пополам — часть город, часть предприятия». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Моногорода Свердловской области ждет масштабная перезагрузка, объявил губернатор Евгений Куйвашев. В ближайшее время у мэров, чьи муниципалитеты образованы вокруг предприятий-гигантов, добавится новый KPI — благополучие и комфорт жителей. Так, уверены собеседники URA.RU в региональной власти, Куйвашев реагирует на сигнал, посланный президентом РФ Владимиром Путиным. Свердловская область — один из лидирующих регионов России по числу моногородов. К таковым здесь относят сразу 17 населенных пунктов: от небольших Волчанска, Верхней Туры и Красноуральска до крупнейших Первоуральска, Нижнего Тагила и Серова. Суммарно в них живет почти треть свердловчан, а совокупный объем производства превосходит остальные муниципалитеты. Вместе с тем и федеральные, и региональные власти признают, что при всей экономической значимости сегодняшние моногорода — довольно депрессивные территории со спорным качеством жизни. В частности, проблему признавал и президент Путин. В начале августа на совещании с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым он критиковал главу региона за положение дел в моногородах. «Их всего 11 в области, и четыре из них находятся в такой ситуации, которая требует того, чтобы ими заниматься на постоянной основе. От низких доходов граждан, от ситуаций, связанных с этими моногородами, и другая проблема — это высокий уровень алкоголизации населения», — выражал обеспокоенность Путин. Спустя три недели Куйвашев, у которого осталось 13 дней до выборов на новый срок, отреагировал на сигнал президента. 29 августа губернатор организовал рабочую поездку в Каменск-Уральский — один из ключевых моногородов региона. Куйвашева повели по цехам двух главных заводов, СинТЗ и КУЗОМЦ, и продемонстрировали основные разработки. Сопровождавших, однако, изрядно удивило, что губернатора больше волновали условия труда работников и их социальное обеспечение. Разгадка открылась спустя пару часов. Сразу по завершении экскурсий Куйвашев собрал мэров и руководителей крупнейших предприятий на большое совещание. И дал понять, что развитие моногородов необходимо переосмыслить. «Я хочу подчеркнуть, что главное богатство Урала — не руда и металлы, не станки и машины, а люди. Наши рабочие. Поэтому мы должны создать для них достойные условия труда, чтобы у них не было необходимости самостоятельно думать о завтрашнем дне. Чтобы они с уверенностью смотрели в будущее. Нам нужно заботиться об условиях труда рабочих», — наставлял губернатор подчиненных. Одновременно Куйвашев дал мэрам подсказку, назвав первоочередные задачи: рост зарплат, качественное образование, доступное здравоохранение, развитая досуговая сфера и подготовка квалифицированных кадров. «Вот направления, которые являются приоритетными», — обозначил губернатор. Позднее глава региона расширил этот перечень — в личном разговоре с мэром Каменска-Уральского Алексеем Герасимовым, который руководит моногородом последние полтора года. «Знаю, что есть проблемные вопросы, которые требуют решения. Среди них — улучшение работы общественного транспорта, модернизация городского освещения, ремонты школ и детских садов», — проговорил Куйвашев. Герасимов же заверил, что градообразующие предприятия дают экономике расти и качество жизни продолжит улучшаться, как того просит шеф. Обостряет положение дел тот факт, что обстановка в свердловских моногородах находится на контроле у федерального центра. Некоммерческий Фонд развития моногородов оценивает качество жизни в таких населенных пунктах по всей России и классифицирует их. По оценкам организации, в «красную зону» входят сразу пять свердловских городов: Первоуральск, Краснотурьинск, Волчанск, Североуральск и Карпинск. Для сравнения: в Курганской, Нижегородской и Тульской областях кризисных моногородов нет вовсе, в Татарстане и Башкирии — по два. Между тем сами мэры уже видят преграды для исполнения губернаторского поручения. Глава одного из крупных свердловских моногородов на условиях анонимности предположил URA.RU, что новый KPI «традиционно упрется в деньги». «Соцсфера — это всегда самые объемные статьи бюджета. А лишних денег нам пока не обещали», — передал настроение градоначальник. Впрочем, его коллега из муниципалитета с севера области допустил, что задача ложится на плечи не только администраций: «Возможно, будут расходы пополам — часть город, часть предприятия».