Военнослужащие из ХМАО встречают Новый год с патронами на елках

Югорчане рассказали, как будут праздновать НГ на передовой и в учебных центрах

30 декабря 2022 в 15:56 Размер текста - 17 +

Патроны в секторе СВО используют как елочные игрушки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Тысячи жителей Югры этот новый год встречают вдалеке от семейных праздничных застолий в походных условиях, с оружием в руках. Корреспондент URA.RU связался с героями СВО на передовой и теми, кто только ждет отправки на новые российские территории с тем, чтобы узнать с каким настроением и в каких условиях военнослужащие ждут наступления 2023 года. Житель Сургута нарядил елку в лагере 60-й штурмовой бригады на Украине Фото: ветеран 60-й штурмовой бригады «Какое-то красное одеяло находишь, укрылся, заходишь в блиндаж со словами — я Дед Мороз! Подарки вам принес. Кому-то — банку тушенки, кому-то еще что-то такое. Ребята смеются. С елочными игрушками часто проблемы. Патроны на елках висят. Они ведь тоже блестящие», — рассказывает командир разведывательно-диверсионной группы Владимир, представленный к двум звездам героя России и недавно награжденный орденом Мужества. Он уже не первый год на передовой и называет это торжество на линии соприкосновения делом привычным. «Магазины есть, стол накрыть можно и жизнь точно такая же. Просто не расслабишься. Местных женщин на торжество не приглашаем, конечно. И к ним не ходим. Это, как минимум, опасно. И чтобы понятно было — там остались бабушки и такие, что… Все красивые уехали первыми. Самое главное, что просто в целях безопасности жизни этот вопрос сразу отсекают даже для холостых, потому что запросто похищают», — вносит ясность в строгие правила новогоднего боевого корпоратива Владимир. Как сообщил корреспонденту URA.RU вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока, пока ни один из мобилизованных их Югры не приступил к выполнению боевых задач на линии соприкосновения. Но в Чебаркуле и Елани югорских мобилизованных уже нет. «Если говорить о мобилизованных, то кто-то в отпуске, кто-то на передислокации. Те, кто в Челябинской и Свердловской области отучились, они только вот прибывают туда, ближе к точкам соприкосновения. Но на передовой еще никого нет. Часть югорчан, оставшихся в Омском учебном центре, будут передислоцированы ближе к СВО уже в январе следующего года», — сказал Тиртока. В Омском учебном центре югорские мобилизованные готовятся к празднику. «Мы уже нарядили елочку и вокруг нее будем водить хороводы. Все будет тихо и мирно, уже приспособились и готовим сами новогоднюю еду в казанах. Закажем себе большой торт, приготовим себе мясо на костре и все, отпразднуем. Будем звонить своим родственникам, поздравлять», — делится планами ротный с позывным «Балу». Новогодняя атмосфера у мобилизованных казаков в блиндаже на новых российских территориях Фото: Эдуард, мобилизованный казак станицы Ермаковская Атаман Обь-Иртышского отдельского казачьего общества Сибирского войска Андрей Станкин, который сейчас находится на реабилитации, получил сообщение от мобилизованных казаков, которые уже добрались до новых российских территорий, но пока не вступали в бой. «Вот командир взвода прислал мне такую фотографию. Понятно, что на ней елочка, минимальный атрибут, но все-равно люди связывают его с Новым годом. Есть определенные надежды на лучшее и поэтому какая-то символика все-равно присутствует. Хоть елочный шарик, хоть письмо из дома или по гуманитарной помощи. В любом случае, каждое подразделение у себя в блиндажах, в землянках или палатках будут ставить такие небольшие символы Нового года. Понятно, что на боевых постах этого не будет, а вот там, где временное убежище, это обязательно будет», — сказал Станкин. Герой СВО разведчик, награжденный орденом Мужества, Сергей объясняет, что новогодний праздник при выполнении боевых задач на Украине чувствуется, но все начеку. «С алкоголем здесь никто не дружит. Алкоголь у мародеров находили. Забрали у них полный багажник УАЗика элитного „бухла“, показал командованию — может, кому-нибудь? Мне ответили — ты что придурошный! Все уничтожить. И я все разлил и побил, потому что с алкоголем праздновать очень опасно», — сказал герой СВО. Ранее сообщалось, что спецоперация РФ на территории Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее главной задачей является освобождение населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацформирований ВСУ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тысячи жителей Югры этот новый год встречают вдалеке от семейных праздничных застолий в походных условиях, с оружием в руках. Корреспондент URA.RU связался с героями СВО на передовой и теми, кто только ждет отправки на новые российские территории с тем, чтобы узнать с каким настроением и в каких условиях военнослужащие ждут наступления 2023 года. «Какое-то красное одеяло находишь, укрылся, заходишь в блиндаж со словами — я Дед Мороз! Подарки вам принес. Кому-то — банку тушенки, кому-то еще что-то такое. Ребята смеются. С елочными игрушками часто проблемы. Патроны на елках висят. Они ведь тоже блестящие», — рассказывает командир разведывательно-диверсионной группы Владимир, представленный к двум звездам героя России и недавно награжденный орденом Мужества. Он уже не первый год на передовой и называет это торжество на линии соприкосновения делом привычным. «Магазины есть, стол накрыть можно и жизнь точно такая же. Просто не расслабишься. Местных женщин на торжество не приглашаем, конечно. И к ним не ходим. Это, как минимум, опасно. И чтобы понятно было — там остались бабушки и такие, что… Все красивые уехали первыми. Самое главное, что просто в целях безопасности жизни этот вопрос сразу отсекают даже для холостых, потому что запросто похищают», — вносит ясность в строгие правила новогоднего боевого корпоратива Владимир. Как сообщил корреспонденту URA.RU вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока, пока ни один из мобилизованных их Югры не приступил к выполнению боевых задач на линии соприкосновения. Но в Чебаркуле и Елани югорских мобилизованных уже нет. «Если говорить о мобилизованных, то кто-то в отпуске, кто-то на передислокации. Те, кто в Челябинской и Свердловской области отучились, они только вот прибывают туда, ближе к точкам соприкосновения. В Омском учебном центре югорские мобилизованные готовятся к празднику. «Мы уже нарядили елочку и вокруг нее будем водить хороводы. Все будет тихо и мирно, уже приспособились и готовим сами новогоднюю еду в казанах. Закажем себе большой торт, приготовим себе мясо на костре и все, отпразднуем. Будем звонить своим родственникам, поздравлять», — делится планами ротный с позывным «Балу». Атаман Обь-Иртышского отдельского казачьего общества Сибирского войска Андрей Станкин, который сейчас находится на реабилитации, получил сообщение от мобилизованных казаков, которые уже добрались до новых российских территорий, но пока не вступали в бой. «Вот командир взвода прислал мне такую фотографию. Понятно, что на ней елочка, минимальный атрибут, но все-равно люди связывают его с Новым годом. Есть определенные надежды на лучшее и поэтому какая-то символика все-равно присутствует. Хоть елочный шарик, хоть письмо из дома или по гуманитарной помощи. В любом случае, каждое подразделение у себя в блиндажах, в землянках или палатках будут ставить такие небольшие символы Нового года. Понятно, что на боевых постах этого не будет, а вот там, где временное убежище, это обязательно будет», — сказал Станкин. Герой СВО разведчик, награжденный орденом Мужества, Сергей объясняет, что новогодний праздник при выполнении боевых задач на Украине чувствуется, но все начеку. «С алкоголем здесь никто не дружит. Алкоголь у мародеров находили. Забрали у них полный багажник УАЗика элитного „бухла“, показал командованию — может, кому-нибудь? Мне ответили — ты что придурошный! Все уничтожить. И я все разлил и побил, потому что с алкоголем праздновать очень опасно», — сказал герой СВО. Ранее сообщалось, что спецоперация РФ на территории Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее главной задачей является освобождение населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацформирований ВСУ.