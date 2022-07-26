Минфин вступил в полемику с ЦБ из-за риска для рынка капитала РФ

Ведомства обсуждают меры защиты инвесторов от санкций

26 июля 2022 в 21:03 Размер текста - 17 +

Дискуссия идет вокруг доступа неквалифицированных инвесторов к иностранным ценным бумагам Фото: Анна Майорова © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Минфин РФ принял участие в обсуждении правил работы неквалифицированных инвесторов из-за риска сузить российский рынок капитала. В министерстве считают, что бумаги дружественных стран должны продаваться на бирже в РФ свободно. Поддержав интерес розничных инвесторов к биржевой торговле, Минфин обеспечил российским предприятиям ресурсы для развития, рассказали URA.RU финансисты. Однако вложения в иностранные ценные бумаги остаются для россиян рискованными, предупреждают в ЦБ. Публичные дискуссии между Центробанком и Минфином случаются редко и потому привлекают к себе повышенное внимание. Так и произошло накануне, когда министерство в ответ на предложение ЦБ ограничить неквалифицированным инвесторам доступ к иностранным ценным бумагам заявила, что для вложений в активы дружественных стран следует сделать исключение. «Это будет способствовать возможностям диверсификации портфеля для снижения рисков и интеграции между дружественными финансовыми рынками», — отметили в пресс-службе ведомства. Той же позиции, хотя и с другими аргументами, придерживается руководство Санкт-Петербургской биржи, которая предоставляет россиянам доступ к зарубежным ценным бумагам, и Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). ЦБ предложил запретить неквалифицированным инвесторам покупать иностранные ценные бумаги Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заявление Минфина последовало в ответ на рекомендацию Банка России 20 июля брокерам «воздерживаться от предложения» иностранных ценных бумаг неквалифицированным инвесторам, несмотря на то, что спустя два дня позиция ЦБ была скорректирована. Выступая на пресс-конференции по ключевой ставке 22 июля, глава Центробанка Эльвира Набиуллина пообещала уточнить информацию, должны ли подпадать под этот запрет бумаги дружественных государств. В понедельник, 25 июля, в ЦБ в ответ на запрос URA.RU пояснили, что в случае новых санкций зарубежные депозитарии могут заморозить принадлежащие россиянам активы. Кроме того, в Минфине скептически смотрят на предложение ЦБ резко ужесточить критерии присвоения статуса квалифицированного инвестора путем увеличения с 6 млн до 30 млн рублей минимального размера активов. Само по себе наличие крупной суммы денег не прибавляет инвестору навыков работы с ценными бумагами и понимания рыночных процессов, указали в Минфине. «Основой для квалификации должна стать проверка знаний и понимания инвестором рисков. Необходимо отдельное тестирование», — предложили в министерстве. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина пообещала уточнить, должны ли подпадать под запрет бумаги дружественных стран Фото: Владимир Андреев © URA.RU Финансовый рынок регулируется не только Центробанком, но и правительством, этим объяснил участие министерства в дискуссии член общественного совета при Минфине, директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Центробанку переданы большие полномочия в этой сфере, однако пространство для диалога ЦБ с правительством по вопросам регулирования финансового рынка, безусловно, остается. Финансовая политика в целом — это дело Минфина, а инструменты регулирование фондового и, шире, финансового рынка — это часть инструментов управления финансовой политикой. Минфин заинтересован в развитии рынка капитала, а это часть финансового рынка», — сказал Климанов в беседе с URA.RU. Дискуссия между Центробанком и Министерством финансов вызвана заинтересованностью правительства в том, чтобы круг участников российского фондового рынка расширялся, тогда как жесткие ограничения закономерно приводят к оттоку инвесторов и их денег, сказал URA.RU финансовый аналитик Михаил Беляев. «Если мы сузим для подавляющего большинства инвесторов возможности нашего фондового рынка только до операций с российскими ценными бумагами, его привлекательность для них снизится. И в другую сторону это тоже работает. Фондовый рынок — как резервуар, откуда предприятия могут черпать финансовые средства путем выпуска акций и облигаций, поэтому для развития экономики важно, что он наполнялся деньгами. Деньги у россиян есть, сейчас они еще лежат на банковских вкладах, но вложения в ценные бумаги — это альтернатива депозитам. Важно сделать так, чтобы инвесторы свои деньги принесли, что и обусловило позицию Минфина», — пояснил он. Депутат Анатолий Аксаков поддержал ЦБ в дискуссии с Минфином Фото: Владимир Андреев © URA.RU Минфин подключился к дискуссии о защите «неквалов», чтобы сохранить инвестиции в российском правовом поле, согласился в разговоре с URA.RU главный экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков. «Мотивация Минфина сходна с той, что стояла за аналогичным обсуждением регулирования криптоактивов. Она состоит в том, что введение избыточных ограничений для инвесторов в российской юрисдикции может привести лишь к оттоку сбережений и капитала за рубеж. Просто будет дешевле перевести сбережения туда, где меньше запретов. Такой регуляторный арбитраж делает необходимым большую вовлеченность Банка России в этой сфере: вместо прямых запретов на владение на владение финансовыми активами потребуется разобраться в том, как устроена инфраструктура финрынков дружественных стран и есть ли там возможности взаимовыгодной адаптации для снижения рисков для российских инвесторов», — сказал эксперт. Однако и Центробанк не одинок в своей оценке рисков, исходящих для россиян от иностранных депозитариев. В его поддержку высказались и в экспертном сообществе, и в Госдуме. Так, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил URA.RU, что желающим инвестировать в зарубежные активы людям будет безопаснее сперва набраться опыта и получить статус квалифицированного инвестора. «Мне ближе позиция Банка России, чем Минфина. Жизнь показала, что профессиональные участники рынка активно предлагают иностранные ценные бумаги неквалифицированным инвесторам, которые не осознают всех рисков. Нужно дать возможность такому инвестору набрать опыт. Возможность работать и с иностранными ценными бумагами тоже остается, но для этого нужно получить статус квалифицированного инвестора. Так будет честнее», — считает депутат. Статья по теме В ЦБ и Минфине обсуждают защиту инвесторов от новых санкций Из мотивов Минфина нельзя исключать и фактор влияния на курс рубля, считает ведущий аналитик «Золотого монетного дома» Дмитрий Голубовский. «Инвестиции в иностранные ценные бумаги — это отток капитала за рубеж. Выгоды бюджета, за который отвечает Минфин, от такого оттока капитала очевидна — он поможет решить проблему слишком крепкого рубля, из-за чего в казну поступает меньше налогов. Но я считаю, что ЦБ в данной ситуации прав — покупая иностранные акции в нынешних условиях, российские инвесторы рискуют», — заключил финансист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Минфин РФ принял участие в обсуждении правил работы неквалифицированных инвесторов из-за риска сузить российский рынок капитала. В министерстве считают, что бумаги дружественных стран должны продаваться на бирже в РФ свободно. Поддержав интерес розничных инвесторов к биржевой торговле, Минфин обеспечил российским предприятиям ресурсы для развития, рассказали URA.RU финансисты. Однако вложения в иностранные ценные бумаги остаются для россиян рискованными, предупреждают в ЦБ. Публичные дискуссии между Центробанком и Минфином случаются редко и потому привлекают к себе повышенное внимание. Так и произошло накануне, когда министерство в ответ на предложение ЦБ ограничить неквалифицированным инвесторам доступ к иностранным ценным бумагам заявила, что для вложений в активы дружественных стран следует сделать исключение. «Это будет способствовать возможностям диверсификации портфеля для снижения рисков и интеграции между дружественными финансовыми рынками», — отметили в пресс-службе ведомства. Той же позиции, хотя и с другими аргументами, придерживается руководство Санкт-Петербургской биржи, которая предоставляет россиянам доступ к зарубежным ценным бумагам, и Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). Заявление Минфина последовало в ответ на рекомендацию Банка России 20 июля брокерам «воздерживаться от предложения» иностранных ценных бумаг неквалифицированным инвесторам, несмотря на то, что спустя два дня позиция ЦБ была скорректирована. Выступая на пресс-конференции по ключевой ставке 22 июля, глава Центробанка Эльвира Набиуллина пообещала уточнить информацию, должны ли подпадать под этот запрет бумаги дружественных государств. В понедельник, 25 июля, в ЦБ в ответ на запрос URA.RU пояснили, что в случае новых санкций зарубежные депозитарии могут заморозить принадлежащие россиянам активы. Кроме того, в Минфине скептически смотрят на предложение ЦБ резко ужесточить критерии присвоения статуса квалифицированного инвестора путем увеличения с 6 млн до 30 млн рублей минимального размера активов. Само по себе наличие крупной суммы денег не прибавляет инвестору навыков работы с ценными бумагами и понимания рыночных процессов, указали в Минфине. «Основой для квалификации должна стать проверка знаний и понимания инвестором рисков. Необходимо отдельное тестирование», — предложили в министерстве. Финансовый рынок регулируется не только Центробанком, но и правительством, этим объяснил участие министерства в дискуссии член общественного совета при Минфине, директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Центробанку переданы большие полномочия в этой сфере, однако пространство для диалога ЦБ с правительством по вопросам регулирования финансового рынка, безусловно, остается. Финансовая политика в целом — это дело Минфина, а инструменты регулирование фондового и, шире, финансового рынка — это часть инструментов управления финансовой политикой. Минфин заинтересован в развитии рынка капитала, а это часть финансового рынка», — сказал Климанов в беседе с URA.RU. Дискуссия между Центробанком и Министерством финансов вызвана заинтересованностью правительства в том, чтобы круг участников российского фондового рынка расширялся, тогда как жесткие ограничения закономерно приводят к оттоку инвесторов и их денег, сказал URA.RU финансовый аналитик Михаил Беляев. «Если мы сузим для подавляющего большинства инвесторов возможности нашего фондового рынка только до операций с российскими ценными бумагами, его привлекательность для них снизится. И в другую сторону это тоже работает. Фондовый рынок — как резервуар, откуда предприятия могут черпать финансовые средства путем выпуска акций и облигаций, поэтому для развития экономики важно, что он наполнялся деньгами. Деньги у россиян есть, сейчас они еще лежат на банковских вкладах, но вложения в ценные бумаги — это альтернатива депозитам. Важно сделать так, чтобы инвесторы свои деньги принесли, что и обусловило позицию Минфина», — пояснил он. Минфин подключился к дискуссии о защите «неквалов», чтобы сохранить инвестиции в российском правовом поле, согласился в разговоре с URA.RU главный экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков. «Мотивация Минфина сходна с той, что стояла за аналогичным обсуждением регулирования криптоактивов. Она состоит в том, что введение избыточных ограничений для инвесторов в российской юрисдикции может привести лишь к оттоку сбережений и капитала за рубеж. Просто будет дешевле перевести сбережения туда, где меньше запретов. Такой регуляторный арбитраж делает необходимым большую вовлеченность Банка России в этой сфере: вместо прямых запретов на владение на владение финансовыми активами потребуется разобраться в том, как устроена инфраструктура финрынков дружественных стран и есть ли там возможности взаимовыгодной адаптации для снижения рисков для российских инвесторов», — сказал эксперт. Однако и Центробанк не одинок в своей оценке рисков, исходящих для россиян от иностранных депозитариев. В его поддержку высказались и в экспертном сообществе, и в Госдуме. Так, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил URA.RU, что желающим инвестировать в зарубежные активы людям будет безопаснее сперва набраться опыта и получить статус квалифицированного инвестора. «Мне ближе позиция Банка России, чем Минфина. Жизнь показала, что профессиональные участники рынка активно предлагают иностранные ценные бумаги неквалифицированным инвесторам, которые не осознают всех рисков. Нужно дать возможность такому инвестору набрать опыт. Возможность работать и с иностранными ценными бумагами тоже остается, но для этого нужно получить статус квалифицированного инвестора. Так будет честнее», — считает депутат. Из мотивов Минфина нельзя исключать и фактор влияния на курс рубля, считает ведущий аналитик «Золотого монетного дома» Дмитрий Голубовский. «Инвестиции в иностранные ценные бумаги — это отток капитала за рубеж. Выгоды бюджета, за который отвечает Минфин, от такого оттока капитала очевидна — он поможет решить проблему слишком крепкого рубля, из-за чего в казну поступает меньше налогов. Но я считаю, что ЦБ в данной ситуации прав — покупая иностранные акции в нынешних условиях, российские инвесторы рискуют», — заключил финансист.