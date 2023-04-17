Губернатор ХМАО начала подготовку к выборам президента РФ

В Югре подготовка к выборам президента РФ началась за год до их проведения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова начала подготовку к проведению выборов президента РФ 2024 года, запустив реформу внутриполитического блока окружного правительства. Перераспределение полномочий между департаментами приведет к появлению структуры, которая будет отвечать за все электоральные процессы в регионе. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к окружному правительству.

Югорское правительство будет следить за уровнем доверия жителей ХМАО к власти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Российские власти проводят специальную военную операцию, через год состоятся выборы президента РФ. С учетом всех этих вызовов, необходимо чтобы у населения на региональном и местном уровне была сформирована высокая степень доверия к органам власти. Для этого губернатор [ХМАО Наталья Комарова] и поручила своему первому заму [Алексею Шипилову] провести реформу внутрипола», — сообщил инсайдер.

Директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО Яков Самохвалов в разговоре с URA.RU сообщил, что в департаменте внутренней политики начнет работать проектный офис, действующий по принципу избирательного штаба. «В ДВП появится координационный центр правительства региона. Это усилит его аналитические функции, даст возможности анализировать общественно-политическую ситуацию, оценивать риски, получать обратную связь от населения по примеру аналитического центра при правительстве РФ. С ним мы также будем взаимодействовать. Для этого будет реорганизовано учреждение — „Центр ‚Открытый регион‘. Также в департамент внутренней политики переходит медиаблок с подведомственными ему СМИ, — рассказал Самохвалов. Он также добавил, что над реформой внутриполитического блока работали чиновники департамента гражданской службы Югры и эксперты РАНХиГС.

Кроме того, департамент внутренней политики Югры получит полномочия по оценке госпрограмм. Чиновники окружного правительства будут отчитываться перед ДВП о своих планах, а также объяснять, как их проекты повлияют на оценку власти населением. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в разговоре с URA.RU отметил, что исполнение госпрограмм — важный KPI во взаимоотношениях региональных властей и федерального центра. «Поддержка федерального центра по ряду направлений — это основной источник их развития в настоящий момент. Помощь бизнеса и собственные ресурсы субъектов часто недостаточны. Поэтому внимание к тому, как реализуется госпрограммы в субъектах сейчас очень пристальное», — считает эксперт.

В депсвязей ХМАО журналисту агентства сообщили, что реформа внутриполитического блока правительства должна быть завершена к концу апреля. Передача подведомственных учреждений в новые департаменты произойдет чуть позже.