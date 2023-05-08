Как интересно отдохнуть в Перми любителям спокойного досуга

Поставить мат в три хода, поспорить о бестселлерах и выжить в «Мафии»

09 мая 2023 в 18:33 Размер текста - 17 +

В свободное время каждый может найти для себя занятие по душе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Многие пермяки на отдых планируют поездки к друзьям, занятия спортом, выезды на природу, сплавы и т. д. А что делать тем, кто предпочитает интересный, но спокойный досуг? Редакция URA.RU подобрала варианты оригинального отдыха, при котором можно развлечься без риска свернуть себе шею. Поиграть в «умные» настольные игры Любители интеллектуального отдыха могут провести в Перми выходные и праздники за настольными играми. Они представляют собой целый мир с многообразием жанров и сюжетов. Это не только многим известная «Монополия», а также различные головоломки, стратегические сюжетные истории, ролевых игры, которые будут интересны людям всех возрастов. Такое развлечение предлагает пермякам клуб «Хитрый еж», расположенный в торговом центре «Гостиный двор». В распоряжении гостей окажется большая коллекция игр, в которые можно поиграть в любое время. За интеллектуальными настольными играми можно часами проводить время большой компанией Фото: Арсений Ваганов © URA.RU Поспорить о бестселлерах Пермякам, любящим проводить время за чтением книг, предлагают вступить в клуб поклонников литературы. Там можно найти новых друзей, обсудить с ними любую книгу, высказать соображения по поводу прочитанных произведений и просто пообщаться. Подобный досуг горожанам предлагает Пермский книжный клуб. Это сообщество книголюбов, которое регулярно организует встречи для обсуждения книг и околокнижных тем. Для этого даже не нужно никуда идти. У клуба есть группа в соцсети «ВКонтакте», вступив в которую, можно принимать участие в мероприятиях в режиме онлайн. Поставить сопернику мат в три хода Пермякам, которые любят играть в шахматы, стоит последить за расписанием мероприятий на сайте краевой федерации шахмат. Она регулярно проводит турниры не только для профессионалов, но и любителей этой интеллектуальной игры. Организацией турниров занимается также клуб «Шахматная Пермь», у которого есть сайт и группа в соцсети «ВКонтакте». Там же можно найти единомышленников, с которыми можно договориться и провести время за игрой. Партию-другую можно сыграть и на лавочке в любом пермском парке отдыха. Нужны лишь желание, соперники и доска с фигурами. Краевая федерация шахмат регулярно проводит турниры для профессионалов и любителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Постараться выжить в «Мафии» Еще один вариант спокойного отдыха — игра в «Мафию». Впрочем, спокойной ее можно назвать с некоторой натяжкой, потому что страсти во время игры порой кипят нешуточные. Команда из 6-8 человек разделяется на мирных жителей и мафиози. Первые с помощью различных интеллектуальных стратегий должны вычислить вторых до того, как их истребят. Мафиози же путем ловких манипуляций и лжи должны отвести от себя подозрения. Игра настолько популярна, что ее любители объединяется в профессиональные маф-клубы. Есть такие и в Перми. Сыграть партию в бридж Если в распоряжении много свободного времени, можно попробовать свои силы в игре в бридж. Спортивный бридж — единственная карточная игра, признанная Международным олимпийским комитетом в качестве вида спорта. Тем, кто не знает правил, стоит учитывать, что они сложные. В Перми познакомиться с этой игрой поможет центр развития «Пермский бридж». У клуба есть своя группа в соцсети «ВКонтакте», где можно посмотреть расписание карточных турниров. По вторникам центр проводит игры для профессионалов, по четвергам организует занятия с начинающими игроками, а по выходным — турниры для всех желающих. Бридж — единственная карточная игра, признанная МОК в качестве вида спорта Фото: Александр Константинов © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Многие пермяки на отдых планируют поездки к друзьям, занятия спортом, выезды на природу, сплавы и т. д. А что делать тем, кто предпочитает интересный, но спокойный досуг? Редакция URA.RU подобрала варианты оригинального отдыха, при котором можно развлечься без риска свернуть себе шею. Поиграть в «умные» настольные игры Любители интеллектуального отдыха могут провести в Перми выходные и праздники за настольными играми. Они представляют собой целый мир с многообразием жанров и сюжетов. Это не только многим известная «Монополия», а также различные головоломки, стратегические сюжетные истории, ролевых игры, которые будут интересны людям всех возрастов. Такое развлечение предлагает пермякам клуб «Хитрый еж», расположенный в торговом центре «Гостиный двор». В распоряжении гостей окажется большая коллекция игр, в которые можно поиграть в любое время. Поспорить о бестселлерах Пермякам, любящим проводить время за чтением книг, предлагают вступить в клуб поклонников литературы. Там можно найти новых друзей, обсудить с ними любую книгу, высказать соображения по поводу прочитанных произведений и просто пообщаться. Подобный досуг горожанам предлагает Пермский книжный клуб. Это сообщество книголюбов, которое регулярно организует встречи для обсуждения книг и околокнижных тем. Для этого даже не нужно никуда идти. У клуба есть группа в соцсети «ВКонтакте», вступив в которую, можно принимать участие в мероприятиях в режиме онлайн. Поставить сопернику мат в три хода Пермякам, которые любят играть в шахматы, стоит последить за расписанием мероприятий на сайте краевой федерации шахмат. Она регулярно проводит турниры не только для профессионалов, но и любителей этой интеллектуальной игры. Организацией турниров занимается также клуб «Шахматная Пермь», у которого есть сайт и группа в соцсети «ВКонтакте». Там же можно найти единомышленников, с которыми можно договориться и провести время за игрой. Партию-другую можно сыграть и на лавочке в любом пермском парке отдыха. Нужны лишь желание, соперники и доска с фигурами. Постараться выжить в «Мафии» Еще один вариант спокойного отдыха — игра в «Мафию». Впрочем, спокойной ее можно назвать с некоторой натяжкой, потому что страсти во время игры порой кипят нешуточные. Команда из 6-8 человек разделяется на мирных жителей и мафиози. Первые с помощью различных интеллектуальных стратегий должны вычислить вторых до того, как их истребят. Мафиози же путем ловких манипуляций и лжи должны отвести от себя подозрения. Игра настолько популярна, что ее любители объединяется в профессиональные маф-клубы. Есть такие и в Перми. Сыграть партию в бридж Если в распоряжении много свободного времени, можно попробовать свои силы в игре в бридж. Спортивный бридж — единственная карточная игра, признанная Международным олимпийским комитетом в качестве вида спорта. Тем, кто не знает правил, стоит учитывать, что они сложные. В Перми познакомиться с этой игрой поможет центр развития «Пермский бридж». У клуба есть своя группа в соцсети «ВКонтакте», где можно посмотреть расписание карточных турниров. По вторникам центр проводит игры для профессионалов, по четвергам организует занятия с начинающими игроками, а по выходным — турниры для всех желающих.