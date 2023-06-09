Силовики назвали 5 правил безопасного отдыха в Екатеринбурге

Как избежать ограбления и в каких местах лучше не появляться в праздники

09 июня 2023 в 17:59 Размер текста - 17 +

В случае опасности во время праздников необходимо обращаться к правоохранителям Фото: Сергей Русанов © URA.RU Екатеринбуржцы, которые решат отдохнуть в праздники, не выезжая из города, должны быть осторожны по вечерам в неблагоприятных дворах, избегать пьяных компаний и не провоцировать гуляющих горожан. Источники в силовых структурах в разговоре с журналистом URA.RU рассказали, как безопасно провести выходные с 10 по 12 июня. Правило 1. Избегать пьяных компаний Силовики уверены — пьяные люди могут вести себя непредсказуемо и нападать на прохожих Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Силовики советуют во время прогулок (особенно в темное время суток) избегать пьяных людей, которые кажутся невменяемыми. «Если вы видите, что человек явно не в себе, не надо ходить рядом. Их агрессия непредсказуема. Сейчас он добряк, а через секунду схватится за нож», — рассказал силовик. Он призвал держаться подальше от компаний, которые громко слушают музыку: из автомобиля или колонки. Существует опасность, что такие люди решат начать разговор и переведут его в конфликт. «Весь алкоголь (но пиво особенно) обладает очень неприятным, злым действием. Человек становится раздражительным, у него появляется бешеная вера в свои силы, он может начать драку даже в заведомо проигрышных ситуациях. Поэтому не думайте, что если вы подкаченный, то вас не пырнет ножом какой-нибудь вчерашний зек», — рассказал источник. Правило 2. Не провоцировать неадекватных людей Разборки с пьяными дебоширами стоит доверить полиции, уверены силовики Фото: Сергей Русанов © URA.RU Не менее важным силовики считают не пытаться вступить в конфликт с людьми, которые могут повести себя неадекватно. В частности, к таким относятся пьяные соседи или случайные прохожие. «Если видите, что человек откровенно пьян, шатается, ходит из стороны в сторону, ну не делайте ему замечание, пусть идет себе с богом. Если все очень плохо, вызовите полицию. То же самое касается тех, кто слушает музыку в машине под окнами. Вы не знаете, кто там. Вызовите полицию или службу безопасности района (например, в Академическом такая есть)», — рассказал силовик. Правило 3. Гулять по освещенным улицам Преступнику легче скрыться на темных улицах Фото: Денис Моргунов © URA.RU «Простое, но важное правило — не верьте в себя слишком сильно. Если вы не видите угрозу в темноте, не значит, что там ее нет. Если время поздний вечер или ночь, то не искушайте судьбу, ходите по красивым освещенным улицам, не надо закапываться во дворы, где вас не увидит ни камера, ни случайные свидетели из окна», — рассказал собеседник URA.RU. По его словам, в темноте сложно спастись от ограбления и других преступлений. «У меня бывали ситуации, когда освещенность имела очень большое значение для раскрытия преступления», — уточнил силовик. По его словам, одним из главных доказательств часто служат записи с камер видеонаблюдения. Правило 4. Обходить стороной криминальные районы Силовики призвали остерегаться криминальных районов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU По данным источников, самыми криминальными местами Екатеринбурга являются Уралмаш, юг Чкаловского микрорайона, а также Новая и Старая Сортировка, территория вокруг железнодорожного вокзала. «Есть такие места, где не то что жить — и появляться не стоит. Понятно, что сейчас не 90-е, никто не застрелит, не убьет. Но вполне могут побить, забрать деньги. Особенно пьяные и особенно в темных местах города», — рассказал собеседник агентства. Он призвал не ходить в праздники по вечерам в неблагополучных местах. Однако официальная точка зрения полиции касательно криминальных районов несколько отличается от мнения источника. Начальник УМВД по Екатеринбургу Максим Метелица на заседании городской думы рассказывал, что больше всего преступлений в 2022 году регистрировалось в Орджоникидзевском и Чкаловском районах. Нагрузка по их раскрытию легла на 15-й и 12-й отделы полиции. Правило 5. Обращаться в полицию В опасной для жизни ситуации стоит обращаться в полицию Фото: Владимир Андреев © URA.RU Главное правило для людей, которые попали в опасную ситуацию, — сразу звонить в полицию, уточняют силовики. Это поможет спасти имущество, жизнь, и быстро поймать злоумышленника, который не успеет скрыться и уйти от наказания. «К сожалению, люди то ли стесняются обратиться к сотрудникам, то ли просто не доверяют в силу каких-то обстоятельств. В любом случае это деструктивное поведение. Они сначала не обращаются, а потом жалуются, что их не защищают. Поймать преступника полиция сможет, только если узнает о нем», — резюмировал собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбуржцы, которые решат отдохнуть в праздники, не выезжая из города, должны быть осторожны по вечерам в неблагоприятных дворах, избегать пьяных компаний и не провоцировать гуляющих горожан. Источники в силовых структурах в разговоре с журналистом URA.RU рассказали, как безопасно провести выходные с 10 по 12 июня. Правило 1. Избегать пьяных компаний Силовики советуют во время прогулок (особенно в темное время суток) избегать пьяных людей, которые кажутся невменяемыми. «Если вы видите, что человек явно не в себе, не надо ходить рядом. Их агрессия непредсказуема. Сейчас он добряк, а через секунду схватится за нож», — рассказал силовик. Он призвал держаться подальше от компаний, которые громко слушают музыку: из автомобиля или колонки. Существует опасность, что такие люди решат начать разговор и переведут его в конфликт. «Весь алкоголь (но пиво особенно) обладает очень неприятным, злым действием. Человек становится раздражительным, у него появляется бешеная вера в свои силы, он может начать драку даже в заведомо проигрышных ситуациях. Поэтому не думайте, что если вы подкаченный, то вас не пырнет ножом какой-нибудь вчерашний зек», — рассказал источник. Правило 2. Не провоцировать неадекватных людей Не менее важным силовики считают не пытаться вступить в конфликт с людьми, которые могут повести себя неадекватно. В частности, к таким относятся пьяные соседи или случайные прохожие. «Если видите, что человек откровенно пьян, шатается, ходит из стороны в сторону, ну не делайте ему замечание, пусть идет себе с богом. Если все очень плохо, вызовите полицию. То же самое касается тех, кто слушает музыку в машине под окнами. Вы не знаете, кто там. Вызовите полицию или службу безопасности района (например, в Академическом такая есть)», — рассказал силовик. Правило 3. Гулять по освещенным улицам «Простое, но важное правило — не верьте в себя слишком сильно. Если вы не видите угрозу в темноте, не значит, что там ее нет. Если время поздний вечер или ночь, то не искушайте судьбу, ходите по красивым освещенным улицам, не надо закапываться во дворы, где вас не увидит ни камера, ни случайные свидетели из окна», — рассказал собеседник URA.RU. По его словам, в темноте сложно спастись от ограбления и других преступлений. «У меня бывали ситуации, когда освещенность имела очень большое значение для раскрытия преступления», — уточнил силовик. По его словам, одним из главных доказательств часто служат записи с камер видеонаблюдения. Правило 4. Обходить стороной криминальные районы По данным источников, самыми криминальными местами Екатеринбурга являются Уралмаш, юг Чкаловского микрорайона, а также Новая и Старая Сортировка, территория вокруг железнодорожного вокзала. «Есть такие места, где не то что жить — и появляться не стоит. Понятно, что сейчас не 90-е, никто не застрелит, не убьет. Но вполне могут побить, забрать деньги. Особенно пьяные и особенно в темных местах города», — рассказал собеседник агентства. Он призвал не ходить в праздники по вечерам в неблагополучных местах. Однако официальная точка зрения полиции касательно криминальных районов несколько отличается от мнения источника. Начальник УМВД по Екатеринбургу Максим Метелица на заседании городской думы рассказывал, что больше всего преступлений в 2022 году регистрировалось в Орджоникидзевском и Чкаловском районах. Нагрузка по их раскрытию легла на 15-й и 12-й отделы полиции. Правило 5. Обращаться в полицию Главное правило для людей, которые попали в опасную ситуацию, — сразу звонить в полицию, уточняют силовики. Это поможет спасти имущество, жизнь, и быстро поймать злоумышленника, который не успеет скрыться и уйти от наказания. «К сожалению, люди то ли стесняются обратиться к сотрудникам, то ли просто не доверяют в силу каких-то обстоятельств. В любом случае это деструктивное поведение. Они сначала не обращаются, а потом жалуются, что их не защищают. Поймать преступника полиция сможет, только если узнает о нем», — резюмировал собеседник агентства.