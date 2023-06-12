Путин наградил команду, снявшую фильм в космосе

Владимир Путин наградил создателей фильма «Вызов»

12 июня 2023 в 15:34 Размер текста - 17 +

Фильм «Вызов» является прорывом в мировом кино, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Большом Кремлевском дворце прошла церемония вручения золотых медалей «Герой Труда Российской Федерации» и Государственных премий. Президент России Владимир Путин наградил создателей фильма «Вызов». «Картина „Вызов“ — безусловно, прорыв в мировом кино. Его совершила наша, российская команда кинематографистов, и это первенство неоспоримо», — передает слова Владимира Путина официальный сайт президента. Российский лидер добавил, что сцены, показывающие взлет, посадку и сложную работу хирурга на околоземной станции, несомненно, захватывают своей отвагой и реализмом. Они не созданы с помощью компьютерной графики: съемки проходили в реальном космосе, в его экстремальных условиях, и подобного раньше не было, заключил президент. Создатели художественного фильма «Вызов» — автор идеи и продюсер Константин Эрнст, режиссер и оператор Клим Шипенко, а также исполнительница главной роли Юлия Пересильд — были удостоены Государственной премии. «Спорить с великим ученым-конструктором Сергеем Королевым о том, что космос не для женщин, я себе не позволю. Но женщины просто созданы для космоса, я это проверила», — заявила на церемонии награждения Пересильд. «Вызов» — российский драматический фильм, режиссированный Климом Шипенко стал первым полнометражным художественным фильмом в мире, сцены для которого были сняты в космосе профессиональными кинематографистами. Премьера фильма состоялась 12 апреля 2023 года, а в кинотеатрах он начал свой прокат 20 апреля. Бюджет картины составил около 1 миллиарда рублей, съемки на орбите продолжались 2 недели. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Большом Кремлевском дворце прошла церемония вручения золотых медалей «Герой Труда Российской Федерации» и Государственных премий. Президент России Владимир Путин наградил создателей фильма «Вызов». «Картина „Вызов“ — безусловно, прорыв в мировом кино. Его совершила наша, российская команда кинематографистов, и это первенство неоспоримо», — передает слова Владимира Путина официальный сайт президента. Российский лидер добавил, что сцены, показывающие взлет, посадку и сложную работу хирурга на околоземной станции, несомненно, захватывают своей отвагой и реализмом. Они не созданы с помощью компьютерной графики: съемки проходили в реальном космосе, в его экстремальных условиях, и подобного раньше не было, заключил президент. Создатели художественного фильма «Вызов» — автор идеи и продюсер Константин Эрнст, режиссер и оператор Клим Шипенко, а также исполнительница главной роли Юлия Пересильд — были удостоены Государственной премии. «Спорить с великим ученым-конструктором Сергеем Королевым о том, что космос не для женщин, я себе не позволю. Но женщины просто созданы для космоса, я это проверила», — заявила на церемонии награждения Пересильд. «Вызов» — российский драматический фильм, режиссированный Климом Шипенко стал первым полнометражным художественным фильмом в мире, сцены для которого были сняты в космосе профессиональными кинематографистами. Премьера фильма состоялась 12 апреля 2023 года, а в кинотеатрах он начал свой прокат 20 апреля. Бюджет картины составил около 1 миллиарда рублей, съемки на орбите продолжались 2 недели.