Пермский учитель сбросил 65 кг и стал бегать зарубежные марафоны

История о том, как за 11 месяцев кардинально изменить свою жизнь

13 октября 2023 в 12:06 Размер текста - 17 +

Михаил считает, что самое главное в похудении — питание Фото: Алексей Колчин © URA.RU Учитель истории и обществознания пермского лицея Михаил Фукалов семь лет назад весил 130 килограмм, имел вредные привычки и проблемы со здоровьем. За 11 месяцев он похудел более, чем на 60 килограмм, а сейчас собирает медали с зарубежных марафонов. О своем пути к фигуре мечты, здоровью и счастью пермяк рассказал URA.RU. Знакомые из спортивной сферы не верят, что на фотографии марафонец Михаил Фото предоставлено Михаилом Фукаловым В транспорте занимал полтора места Михаил никогда не был стройным и с самого детства имел лишний вес. На это было три причины: генетика, вредная привычка объедаться сладостями и малоподвижный образ жизни. «Я не скажу, что полнота мне сильно мешала. Но когда стал весить 130 килограмм, я занимал полтора места в транспорте. Мне приходилось покупать одежду, которая на меня налезает, а не которая нравится. Появились проблемы со здоровьем», — рассказывает Михаил. Было страшно идти в тренажерку Первый поход в тренажерный зал обернулся большим стрессом, признается пермяк. «Я думал, что в зале все ребята спортивные и подтянутые. А тут я со своими 130 килограммами. Помню, как вышел из автобуса. Зал был через дорогу. Эти сто метров мне показались тогда длиннее, чем сейчас марафоны. Но все оказалось не так страшно, как я себе представлял. Девушки на рецепции мило улыбались, а тренер вел себя расслабленно и непринужденно. Атмосфера мне понравилась, было комфортно», — говорит педагог. В 2012 году мужчина стеснялся выкладывать свои фото в социальных сетях Фото предоставлено Михаилом Фукаловым Самое главное — питание По мнению Михаила, успех в похудении в основном зависел от рациона питания. Тренер составил программу, суть которой была в том, чтобы есть все, но только по четыре ложки. Он стал есть белую рыбу, орехи, которые раньше не любил. Сначала было трудно, но потом ему даже понравилось. Кроме тренера мужчине помогал худеть эндокринолог. Врач следила за питанием и весом, назначала анализы, проверяла самочувствие. Заткни рот и работай Снижение лишнего веса требует кардинальных изменений в жизни, признается Михаил. В первую очередь нужно обозначить четкую цель: за какое время на сколько килограмм вы хотите похудеть. «Но не нужно рассказывать всем об этом. Заткни рот и работай!» — рассказывает учитель.Не обошлось без срывов. Пермяк не раз подходил к холодильнику ночью или объедался сладостями. Переедание, по его словам, это как запой. Главное побыстрее из него выйти и снова начать питаться нормально. Свой первый зарубежный марафон Михаил пробежал в Абу-Даби в 2023 году Фото предоставлено Михаилом Фукаловым От результата все были в шоке Благодаря диетам и тренировкам Михаил похудел на 65 за одиннадцать месяцев. Все его знакомые и даже тренер были в шоке от того, как быстро он сбросил вес. «Помню, как радовался, что могу носить одежду, которая мне нравится. Как знакомые удивлялись моему преображению. Я стал реже посещать врачей и ходить в поликлинику», — делится спортсмен. Нужны были эмоции, поэтому занялся бегом Михаил считает, что при похудении важно заниматься тем спортом, который приносит радость. Когда пермяку надоел тренажерный раз, он увлекся бегом, записался в клуб и стал заниматься под руководством известной ультрамарафонки Елены Нургалиевой. «До сих пор не могу забыть эйфорию, которую испытал после первых соревнований, где пробежал 10 километров. Я, который весил 130 килограмм, без остановки один час мог бежать и получить за это медаль. Это было что-то невероятное!» — говорит Михаил. Пермяка вдохновляют на здоровый образ жизни известные легкоатлеты Владимир Никитин, Алексей Трошкин Фото предоставлено Михаилом Фукаловым Постепенно он стал выезжать на соревнования среди любителей в другие города России. Так это увлечение переросло в беговой туризм. Михаил финишировал на забеге в Швеции. Затем преодолел 42 километра в Абу-Даби, а не так давно вернулся с марафона из Казахстана. Он мечтает принять участие в забеге из серии World Marathon Majors. «Я до сих пор получаю массу положительных эмоций от соревнований. Вообще спорт очень хорошо сплачивает и объединяет людей. У меня появилось много друзей, я стал больше путешествовать. Это очень здорово», — говорит Михаил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Учитель истории и обществознания пермского лицея Михаил Фукалов семь лет назад весил 130 килограмм, имел вредные привычки и проблемы со здоровьем. За 11 месяцев он похудел более, чем на 60 килограмм, а сейчас собирает медали с зарубежных марафонов. О своем пути к фигуре мечты, здоровью и счастью пермяк рассказал URA.RU. Михаил никогда не был стройным и с самого детства имел лишний вес. На это было три причины: генетика, вредная привычка объедаться сладостями и малоподвижный образ жизни. «Я не скажу, что полнота мне сильно мешала. Но когда стал весить 130 килограмм, я занимал полтора места в транспорте. Мне приходилось покупать одежду, которая на меня налезает, а не которая нравится. Появились проблемы со здоровьем», — рассказывает Михаил. Первый поход в тренажерный зал обернулся большим стрессом, признается пермяк. «Я думал, что в зале все ребята спортивные и подтянутые. А тут я со своими 130 килограммами. Помню, как вышел из автобуса. Зал был через дорогу. Эти сто метров мне показались тогда длиннее, чем сейчас марафоны. Но все оказалось не так страшно, как я себе представлял. Девушки на рецепции мило улыбались, а тренер вел себя расслабленно и непринужденно. Атмосфера мне понравилась, было комфортно», — говорит педагог. По мнению Михаила, успех в похудении в основном зависел от рациона питания. Тренер составил программу, суть которой была в том, чтобы есть все, но только по четыре ложки. Он стал есть белую рыбу, орехи, которые раньше не любил. Сначала было трудно, но потом ему даже понравилось. Кроме тренера мужчине помогал худеть эндокринолог. Врач следила за питанием и весом, назначала анализы, проверяла самочувствие. Снижение лишнего веса требует кардинальных изменений в жизни, признается Михаил. В первую очередь нужно обозначить четкую цель: за какое время на сколько килограмм вы хотите похудеть. «Но не нужно рассказывать всем об этом. Заткни рот и работай!» — рассказывает учитель.Не обошлось без срывов. Пермяк не раз подходил к холодильнику ночью или объедался сладостями. Благодаря диетам и тренировкам Михаил похудел на 65 за одиннадцать месяцев. Все его знакомые и даже тренер были в шоке от того, как быстро он сбросил вес. «Помню, как радовался, что могу носить одежду, которая мне нравится. Как знакомые удивлялись моему преображению. Я стал реже посещать врачей и ходить в поликлинику», — делится спортсмен. Михаил считает, что при похудении важно заниматься тем спортом, который приносит радость. Когда пермяку надоел тренажерный раз, он увлекся бегом, записался в клуб и стал заниматься под руководством известной ультрамарафонки Елены Нургалиевой. Постепенно он стал выезжать на соревнования среди любителей в другие города России. Так это увлечение переросло в беговой туризм. Михаил финишировал на забеге в Швеции. Затем преодолел 42 километра в Абу-Даби, а не так давно вернулся с марафона из Казахстана. Он мечтает принять участие в забеге из серии World Marathon Majors. «Я до сих пор получаю массу положительных эмоций от соревнований. Вообще спорт очень хорошо сплачивает и объединяет людей. У меня появилось много друзей, я стал больше путешествовать. Это очень здорово», — говорит Михаил.