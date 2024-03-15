15 марта 2024

ЦИК РФ: информация о вбросе бюллетеней в Челябинской области является фейком

© Служба новостей «URA.RU»
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Первое заседание ЦИК в новом составе. Москва, эмблема цик
О фейке в Челябинске говорилось во время видеотрансляции заседания ЦИК России Фото:
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В Центральной избирательной комиссии России (ЦИК РФ) подтвердили, что информация о вбросе бюллетеней в Челябинской области является фейком. Об этом говорилось во время видеотрансляции заседания ЦИК России с представителями Челябинской и Нижегородской областей.

«Информация [о вбросе бюллетеней в Челябинской области] является недостоверной», — прозвучало во время прямой трансляции на сайте ЦИК РФ. Ранее в соцсети появилось видео о якобы вбросе бюллетеней на избирательном участке в Челябинске 15 марта после завершения первого дня выборов президента РФ. Авторы видео даже не называют номер участка, где якобы произошел инцидент.

На видео запечатлено действие, происходившее в городе Дзержинске Нижегородской области. Это подтвердили представители региона во время видеотрансляции.

На видео показана процедура ввода листков для голосования в комплекс обработки избирательных бюллетеней из переносных ящиков. Процедура проводилась согласно установленной инструкции. При этом присутствовали наблюдатели, которые не зафиксировали нарушения.

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В Центральной избирательной комиссии России (ЦИК РФ) подтвердили, что информация о вбросе бюллетеней в Челябинской области является фейком. Об этом говорилось во время видеотрансляции заседания ЦИК России с представителями Челябинской и Нижегородской областей. «Информация [о вбросе бюллетеней в Челябинской области] является недостоверной», — прозвучало во время прямой трансляции на сайте ЦИК РФ. Ранее в соцсети появилось видео о якобы вбросе бюллетеней на избирательном участке в Челябинске 15 марта после завершения первого дня выборов президента РФ. Авторы видео даже не называют номер участка, где якобы произошел инцидент. На видео запечатлено действие, происходившее в городе Дзержинске Нижегородской области. Это подтвердили представители региона во время видеотрансляции. На видео показана процедура ввода листков для голосования в комплекс обработки избирательных бюллетеней из переносных ящиков. Процедура проводилась согласно установленной инструкции. При этом присутствовали наблюдатели, которые не зафиксировали нарушения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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