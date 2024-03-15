ЦИК РФ: информация о вбросе бюллетеней в Челябинской области является фейком

В Центральной избирательной комиссии России (ЦИК РФ) подтвердили, что информация о вбросе бюллетеней в Челябинской области является фейком. Об этом говорилось во время видеотрансляции заседания ЦИК России с представителями Челябинской и Нижегородской областей.
«Информация [о вбросе бюллетеней в Челябинской области] является недостоверной», — прозвучало во время прямой трансляции на сайте ЦИК РФ. Ранее в соцсети появилось видео о якобы вбросе бюллетеней на избирательном участке в Челябинске 15 марта после завершения первого дня выборов президента РФ. Авторы видео даже не называют номер участка, где якобы произошел инцидент.
На видео запечатлено действие, происходившее в городе Дзержинске Нижегородской области. Это подтвердили представители региона во время видеотрансляции.
На видео показана процедура ввода листков для голосования в комплекс обработки избирательных бюллетеней из переносных ящиков. Процедура проводилась согласно установленной инструкции. При этом присутствовали наблюдатели, которые не зафиксировали нарушения.
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