ЦИК РФ: информация о вбросе бюллетеней в Челябинской области является фейком

16 марта 2024 в 19:04 Размер текста - 17 +

О фейке в Челябинске говорилось во время видеотрансляции заседания ЦИК России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Центральной избирательной комиссии России (ЦИК РФ) подтвердили, что информация о вбросе бюллетеней в Челябинской области является фейком. Об этом говорилось во время видеотрансляции заседания ЦИК России с представителями Челябинской и Нижегородской областей. «Информация [о вбросе бюллетеней в Челябинской области] является недостоверной», — прозвучало во время прямой трансляции на сайте ЦИК РФ. Ранее в соцсети появилось видео о якобы вбросе бюллетеней на избирательном участке в Челябинске 15 марта после завершения первого дня выборов президента РФ. Авторы видео даже не называют номер участка, где якобы произошел инцидент. На видео запечатлено действие, происходившее в городе Дзержинске Нижегородской области. Это подтвердили представители региона во время видеотрансляции. На видео показана процедура ввода листков для голосования в комплекс обработки избирательных бюллетеней из переносных ящиков. Процедура проводилась согласно установленной инструкции. При этом присутствовали наблюдатели, которые не зафиксировали нарушения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Центральной избирательной комиссии России (ЦИК РФ) подтвердили, что информация о вбросе бюллетеней в Челябинской области является фейком. Об этом говорилось во время видеотрансляции заседания ЦИК России с представителями Челябинской и Нижегородской областей. «Информация [о вбросе бюллетеней в Челябинской области] является недостоверной», — прозвучало во время прямой трансляции на сайте ЦИК РФ. Ранее в соцсети появилось видео о якобы вбросе бюллетеней на избирательном участке в Челябинске 15 марта после завершения первого дня выборов президента РФ. Авторы видео даже не называют номер участка, где якобы произошел инцидент. На видео запечатлено действие, происходившее в городе Дзержинске Нижегородской области. Это подтвердили представители региона во время видеотрансляции. На видео показана процедура ввода листков для голосования в комплекс обработки избирательных бюллетеней из переносных ящиков. Процедура проводилась согласно установленной инструкции. При этом присутствовали наблюдатели, которые не зафиксировали нарушения.