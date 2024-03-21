В Екатеринбурге восстанавливают исторические здания

Летом уральцам покажут обновленный дом экс-мэра. В планах — гостиница «Исеть»

21 марта 2024 в 16:51 Размер текста - 17 +

Так «Дом головы Симанова» выглядел ранее Фото: Музей истории Екатеринбурга Восстановление исторического «Дома головы Симанова» в Екатеринбурге завершено на 75%. Полностью закончить реставрацию главного фасада и создать архитектурную подсветку здания планируется до конца лета 2024 года. Об этом URA.RU рассказали в холдинге «Деловой дом на Архиерейской» (ДДА). Компания уже много лет занимается восстановлением исторических зданий в столице Урала. В планах — реконструировать гостиницу «Исеть». «Дом городского головы Ильи Симанова» на улице Попова — важный для Екатеринбурга объект культурного наследия. Здание было построено в конце 19 века по просьбе семьи мэра города. Был возведен двухэтажный господский дом с хозяйственными постройками. Фасад главного здания подчеркнут нарядным лепным декором, самый редкий элемент — полуфигурки «путти» (художественные образы детей, характерные для искусства эпох ренессанса, барокко и рококо) в позах атлантов. Исторических зданий с такой лепниной в Екатеринбурге единицы. Лестница в «Доме головы Симанова» Фото: Деловой дом на Архиерейской Сейчас план работ сделан на 75%. Строители занимаются реставрацией главного фасада, усиливают и утепляют полы, постепенно устанавливают декор. «Долгие годы это уникальное здание, расположенное в самом сердце Екатеринбурга, было закрыто строительными лесами. В этом году мы планируем порадовать жителей и гостей города новой лицевой стороной объекта», — сообщила генеральный директор ДДА Эльвира Черепанова. В компании рассказали, с какими сложностями столкнулись во время реконструкции. Например, в кирпичных стенах здания оказалось большое количество дымоходов, которые создают пустоты. Это не соответствует современных требованиям безопасности. Препятствием также стал износ самих кирпичей. Однако в «Деловом доме на Архиерейской» подчеркнули, что стараются скрупулезно восстанавливать историческое здание, чтобы воссоздать его первоначальный облик. В этом помогают редкие профильные специалисты, наработанная научно-техническая база и многолетний опыт. ДДА старается сохранить исторические элементы в «Доме головы Симанова» Фото: Деловой дом на Архиерейской «В прошлом году мы вручную сняли лепнину, в том числе уникальных „путти“, и отправили ее в лабораторию для оценки состояния. В процессе комплексных научных исследований были сняты шаблоны, проведены необходимые замеры и чертежи, которые отправили на производство. С помощью чертежей, а также архивных фотографий весь декор был скрупулезно восстановлен. Это по-настоящему творческая филигранная работа, выполненная с большой любовью и пониманием ценности декора 19 века», — рассказала руководитель проекта реставрации Юлия Крапивина. Холдинг, напомним, занимается реконструкцией объектов культурного наследия с 2005 года. Первым зданием, восстановленным ДДА, стало двухэтажное ведомство екатеринбургской епархии по адресу: Чапаева 14/5. Всего «Деловой дом на Архиерейской» планирует реконструировать как минимум 15 исторических зданий в Екатеринбурге. Среди них «Усадьба Переяславцева» и «Дом Флоринского». Они будут сданы в этом году. «В 2024 году мы должны представить городу несколько масштабных объектов. Это восстановленная „Усадьба Переяславцева“ на Карла Либкнехта, дорогой и сложный проект, которым мы занимаемся с 2019 года. Следом за ней будет сдан „Дом Флоринского“ — единственное сохранившееся историческое здание в бизнес-квартале улиц Сакко и Ванцетти — Малышева — Радищева. Объект отличается элементами деревянного зодчества, восстановленными вручную редкими специалистами», — сообщила генеральный директор ДДА Эльвира Черепанова. Строители утепляют пол в «Доме головы Симанова» Фото: Деловой дом на Архиерейской В планах также реконструкция «Гостиницы Исеть» — одного из самых известных памятников конструктивизма в России. Всего на восстановление исторических зданий до 2028 года планируют направить восемь млрд рублей, соглашение об этом летом 2023 года заключили владелец «Делового дома на Архиерейской» Алексей Бобров и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Восстановлению исторических зданий, напомним, большое внимание уделяют на всероссийском уровне. Так, в послании Федеральному собранию в февраляе 2024 года президент России Владимир Путин поручил создать долгосрочную программу сохранения объектов культурного наследия в стране. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Восстановление исторического «Дома головы Симанова» в Екатеринбурге завершено на 75%. Полностью закончить реставрацию главного фасада и создать архитектурную подсветку здания планируется до конца лета 2024 года. Об этом URA.RU рассказали в холдинге «Деловой дом на Архиерейской» (ДДА). Компания уже много лет занимается восстановлением исторических зданий в столице Урала. В планах — реконструировать гостиницу «Исеть». «Дом городского головы Ильи Симанова» на улице Попова — важный для Екатеринбурга объект культурного наследия. Здание было построено в конце 19 века по просьбе семьи мэра города. Был возведен двухэтажный господский дом с хозяйственными постройками. Фасад главного здания подчеркнут нарядным лепным декором, самый редкий элемент — полуфигурки «путти» (художественные образы детей, характерные для искусства эпох ренессанса, барокко и рококо) в позах атлантов. Исторических зданий с такой лепниной в Екатеринбурге единицы. Сейчас план работ сделан на 75%. Строители занимаются реставрацией главного фасада, усиливают и утепляют полы, постепенно устанавливают декор. «Долгие годы это уникальное здание, расположенное в самом сердце Екатеринбурга, было закрыто строительными лесами. В этом году мы планируем порадовать жителей и гостей города новой лицевой стороной объекта», — сообщила генеральный директор ДДА Эльвира Черепанова. В компании рассказали, с какими сложностями столкнулись во время реконструкции. Например, в кирпичных стенах здания оказалось большое количество дымоходов, которые создают пустоты. Это не соответствует современных требованиям безопасности. Препятствием также стал износ самих кирпичей. Однако в «Деловом доме на Архиерейской» подчеркнули, что стараются скрупулезно восстанавливать историческое здание, чтобы воссоздать его первоначальный облик. В этом помогают редкие профильные специалисты, наработанная научно-техническая база и многолетний опыт. «В прошлом году мы вручную сняли лепнину, в том числе уникальных „путти“, и отправили ее в лабораторию для оценки состояния. В процессе комплексных научных исследований были сняты шаблоны, проведены необходимые замеры и чертежи, которые отправили на производство. С помощью чертежей, а также архивных фотографий весь декор был скрупулезно восстановлен. Это по-настоящему творческая филигранная работа, выполненная с большой любовью и пониманием ценности декора 19 века», — рассказала руководитель проекта реставрации Юлия Крапивина. Холдинг, напомним, занимается реконструкцией объектов культурного наследия с 2005 года. Первым зданием, восстановленным ДДА, стало двухэтажное ведомство екатеринбургской епархии по адресу: Чапаева 14/5. Всего «Деловой дом на Архиерейской» планирует реконструировать как минимум 15 исторических зданий в Екатеринбурге. Среди них «Усадьба Переяславцева» и «Дом Флоринского». Они будут сданы в этом году. «В 2024 году мы должны представить городу несколько масштабных объектов. Это восстановленная „Усадьба Переяславцева“ на Карла Либкнехта, дорогой и сложный проект, которым мы занимаемся с 2019 года. Следом за ней будет сдан „Дом Флоринского“ — единственное сохранившееся историческое здание в бизнес-квартале улиц Сакко и Ванцетти — Малышева — Радищева. Объект отличается элементами деревянного зодчества, восстановленными вручную редкими специалистами», — сообщила генеральный директор ДДА Эльвира Черепанова. В планах также реконструкция «Гостиницы Исеть» — одного из самых известных памятников конструктивизма в России. Всего на восстановление исторических зданий до 2028 года планируют направить восемь млрд рублей, соглашение об этом летом 2023 года заключили владелец «Делового дома на Архиерейской» Алексей Бобров и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Восстановлению исторических зданий, напомним, большое внимание уделяют на всероссийском уровне. Так, в послании Федеральному собранию в февраляе 2024 года президент России Владимир Путин поручил создать долгосрочную программу сохранения объектов культурного наследия в стране.