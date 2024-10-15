Деми Мур о здоровье Брюса Уиллиса: «Его состояние стабильно»

Деми Мур рассказала о самочувствии Брюса Уиллиса

15 октября 2024 в 13:34 Размер текста - 17 +

69-летний актер страдает от деменции Faye Sadou/Global Look Press С каждым годом состояние Брюса Уиллиса становится только хуже. Всего за несколько лет звезда «Криминального чтива» (18+) и «Пятого элемента» (18+) отказался от съемок в кино и перестал узнавать своих родных и близких. Бывшая супруга артиста Деми Мур рассказала, как себя чувствует «крепкий орешек». Во время награждения на кинофестивале в Хэмптоне Деми Мур рассказала о том, что совсем недавно навещала бывшего супруга вместе с их общей внучкой Луэттой. По словам актрисы, состояние 69-летнего Брюса Уиллиса остается стабильным. — Болезнь есть болезнь, нужно принять ее, — рассказала Деми Мур со сцены, — но сейчас его состояние стабильно. Актриса также призвала не хвататься за прошлое, а поддерживать больных людей в том состоянии, в котором они сейчас находятся. — И мы будем делиться с ним всем, что у нас есть, сколько бы времени у нас ни осталось, — заключила актриса. Состояние Брюса Уиллиса Брюс Уиллис начал сниматься в кино в 1980-х годах, и быстро заслужил титул одного из самых популярных актеров Голливуда. После роли в «Крепком орешке» (18+) его имя прогремело на весь мир, но на закате карьеры артист все чаще стал сниматься в небольших фильмах, которые громили критики. В начале 2022 года над ним стали подшучивать как фанаты, так и организаторы кинофестивалей. На антипремии «Золотая малина» даже сделали номинацию «Худшая игра Брюса Уиллиса в фильме 2021 года», куда попали все его работы за последний год. В то же время в СМИ начали появляться слухи о том, что актер страдает от деменции и планирует перестать сниматься в кино. В марте 2022 года близкие Уиллиса впервые признались, что он и правда болен. Врачи обнаружили у него афазию — заболевание, из-за которого у человека начинаются проблемы с речью, чтением и письмом. Тогда же «крепкий орешек» завершил актерскую карьеру и решил полностью посвятить оставшиеся годы семье. — Это действительно сложное время для нашей семьи, и мы благодарны за вашу любовь, сострадание и поддержку, — писала Деми Мур в своих соцсетях, — Мы переживаем это как крепкая ячейка общества и хотели оповестить его поклонников, потому что мы знаем, как много он значит для вас, как и вы для него. С каждым годом состояние актера становится хуже. В 2023 году врачи также диагностировали у Уиллиса лобно-височную деменцию. Деми Мур призналась, что бывший супруг, с которым они прожили 13 лет, больше не узнает ее. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С каждым годом состояние Брюса Уиллиса становится только хуже. Всего за несколько лет звезда «Криминального чтива» (18+) и «Пятого элемента» (18+) отказался от съемок в кино и перестал узнавать своих родных и близких. Бывшая супруга артиста Деми Мур рассказала, как себя чувствует «крепкий орешек». Во время награждения на кинофестивале в Хэмптоне Деми Мур рассказала о том, что совсем недавно навещала бывшего супруга вместе с их общей внучкой Луэттой. По словам актрисы, состояние 69-летнего Брюса Уиллиса остается стабильным. — Болезнь есть болезнь, нужно принять ее, — рассказала Деми Мур со сцены, — но сейчас его состояние стабильно. Актриса также призвала не хвататься за прошлое, а поддерживать больных людей в том состоянии, в котором они сейчас находятся. — И мы будем делиться с ним всем, что у нас есть, сколько бы времени у нас ни осталось, — заключила актриса. Брюс Уиллис начал сниматься в кино в 1980-х годах, и быстро заслужил титул одного из самых популярных актеров Голливуда. После роли в «Крепком орешке» (18+) его имя прогремело на весь мир, но на закате карьеры артист все чаще стал сниматься в небольших фильмах, которые громили критики. В начале 2022 года над ним стали подшучивать как фанаты, так и организаторы кинофестивалей. На антипремии «Золотая малина» даже сделали номинацию «Худшая игра Брюса Уиллиса в фильме 2021 года», куда попали все его работы за последний год. В то же время в СМИ начали появляться слухи о том, что актер страдает от деменции и планирует перестать сниматься в кино. В марте 2022 года близкие Уиллиса впервые признались, что он и правда болен. Врачи обнаружили у него афазию — заболевание, из-за которого у человека начинаются проблемы с речью, чтением и письмом. Тогда же «крепкий орешек» завершил актерскую карьеру и решил полностью посвятить оставшиеся годы семье. — Это действительно сложное время для нашей семьи, и мы благодарны за вашу любовь, сострадание и поддержку, — писала Деми Мур в своих соцсетях, — Мы переживаем это как крепкая ячейка общества и хотели оповестить его поклонников, потому что мы знаем, как много он значит для вас, как и вы для него. С каждым годом состояние актера становится хуже. В 2023 году врачи также диагностировали у Уиллиса лобно-височную деменцию. Деми Мур призналась, что бывший супруг, с которым они прожили 13 лет, больше не узнает ее.