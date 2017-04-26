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26 апреля 2017
Главные новости Москвы
10:10  26 апреля 2017 5

Стало известно, куда переселят жильцов московских пятиэтажек

Жертвы мошенника с кредитом Сбербанка. Екатеринбург, пятиэтажка, недвижимость, хрущевка
Жители старых домов получат новые жилье уже этой осеньюФото: Александр Мамаев © URA.RU

Мэрия Москвы подобрала около 150 площадок, где теоретически могут построить дома для переселенцев из пятиэтажек. Большая часть этой территории сейчас находится в городской собственности. Оставшуюся выкупят или обменяют на другую землю.

Статья по теме
Ревзин: «Строители должны финансировать протесты против реновации»

Первой волне переселенцев ключи от квартир передадут уже осенью. Для этого мэрия намерена выкупить жилье в новостройках у девелоперов и передать людям квадратные метры подконтрольных застройщиков. Сейчас в сданных новостройках не распродано почти 200 тысяч квадратных метров жилья на сумму 35 млрд рублей, пишет «Коммерсант». Собеседник издания отказался конкретизировать адреса участков, другой источник «Коммерсанта», знакомый с ситуацией, уточнил, что большая часть этих площадок расположена на востоке и юго-востоке.

Ранее «URA.RU» писало, что расселение хрущевок в Москве заставит чиновников потратить из бюджета более трех млрд рублей. Главным источником финансирования станет столичный бюджет. Всего новое жилье получат 1,6 млн жителей столицы.

Политологи проанализировали видеозаписи со встреч москвичей с местными чиновниками и выделили основные темы, которые затрагивались в разговорах с муниципалами. Жители говорили о том, что нет никаких законодательных гарантий соблюдения их прав, тревожились о возможной смене района при переезде, недоверчиво отзывались о процедуре голосования, а также волновались за судьбу родного района. Урбанист и архитектурный критик Григорий Ревзин в интервью «URA.RU» выразил мнение, что строители должны финансировать протесты против реновации.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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