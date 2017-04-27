Мэрия Екатеринбурга банкротит компанию, строившую облправительство, Белоярскую АЭС и церкви

20:45 27 апреля 2017 0

Администрация Екатеринбурга подала иск о банкротстве самой старой строительной компании в регионе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Администрация Екатеринбурга обратилась в свердловский Арбитражный суд с иском о банкротстве старейшего девелопера в регионе — Строительно-монтажного управления № 3». Речь идет о долге в 4,6 млн рублей за аренду земельного участка на улице Комвузовской, где у компании расположены базы промышленного значения.

В самой компании по этому поводу не переживают и намерены уладить ситуацию в ближайшее время. Как пояснила «URA.RU» руководитель отдела продаж СМУ №3 Елена Козырева, задолженность перед администрацией возникла по ошибке финансовой службы застройщика, которая вовремя не предоставила в мэрию необходимые документы.

«Ни о каком банкротстве речи не идет. Для компании 4,6 млн не может быть той суммой, которая теоретически могла бы ее обанкротить. Проблема возникла из-за ошибки нашей финансовой службы. Сегодня же мы закроем задолженность», — пояснила собеседница агентства.

За последние годы Строительно-монтажным управлением № 3 были построены: административный корпус Следственного управления областной прокуратуры, Екатеринбургский общинный еврейский центр Синагога, объекты Екатеринбургской Епархии, 4-й энергоблок Белоярской АЭС.

Также в портфолио компании 26-этажное здание администрации правительства Свердловской области, учебные корпуса УрФУ, созданного на базе УГТУ-УПИ, театр Эстрады и другие объекты.