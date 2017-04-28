ВИЧ-инфицированным россиянам разрешат усыновлять детей

05:37 28 апреля 2017 0

ВИЧ-инфицированные смогут усыновлять детей-отказников с тем же диагнозом Фото: Pixabay.com

В России ВИЧ-инфицированным разрешат усыновлять детей или брать их под опеку. Такая возможность предусматривается в плане мероприятий по реализации государственной стратегии по борьбе с распространением ВИЧ. Документ подписан премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Как сообщает «Коммерсантъ», итоговый вариант стратегии предусматривает актуализацию к третьему кварталу 2017 года нормативно-правовых актов, регламентирующих, в том числе, меры социальной поддержки лиц с ВИЧ, как психологические, так и юридические. Среди граждан, нуждающихся в поддержке, — беременные женщины с ВИЧ, дети, рожденные инфицированными матерями, а также усыновители и опекуны детей с ВИЧ.

Одной из наиболее либеральных новаций, которые предусматривает план, станет «внесение изменений в перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка и принять его под опеку, взять в приемную или патронатную семью». Иными словами, ВИЧ-инфицированным разрешат усыновлять детей, объяснил «Коммерсанту» источник. Это возможно, если человек принимает терапию и есть безопасен для окружающих. Возможно, ВИЧ-инфицированные смогут также усыновлять детей-отказников с тем же диагнозом.

Соответствующие изменения в нормативные акты должны быть внесены не позднее второго квартала 2018 года.