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29 апреля 2017
14:08  02 мая 2017 0

Прогноз «URA.RU» сбылся! Любимый хоккейный вратарь свердловчан вернулся в «Автомобилист»

ХК
Коварж подписал контракт с "Автомобилистом" на два годаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Любимый хоккейный вратарь свердловских болельщиков Якуб Коварж (Чехия) вернулся в ХК «Автомобилист», как и предсказывало «URA.RU». Информация об этом опубликована на официальном сайте клуба.

«Любимец екатеринбургских болельщиков Якуб Коварж подписал контракт с „Автомобилистом“ на два года», — гласит сообщение на сайте.

Якуб Коварж играл в «Автомобилисте» с 2013 по 2016 год. Свердловским болельщикам он хорошо известен своими кувырками на льду после победных матчей. В сезоне 2014/15 он установил рекорд КХЛ, приняв участие во всех матчах «Автомобилиста» (65 игр).

По неофициальным данным, Якуб Коварж покинул команду из-за конфликта с теперь уже бывшим главным тренером «Автомобилиста» Андреем Разиным. Прошлый сезон Якуб провел в «Северстали», отыграл 55 матчей, отразил 1354 броска, оформил два «сухаря».

О возвращении Коваржа в «Автомобилист» «URA.RU» писало еще в феврале 2017 года. В администрации клуба эту информацию тогда ни опровергали, ни подтвердили.

Сергей Дианов
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