Свердловчанина, напавшего на мальчика в шапке с Z, признали террористом

Неустроев находится в колонии-поселении
Неустроев находится в колонии-поселении

Александра Неустроева, осужденного в Екатеринбурге за оскорбление мальчика в шапке с Z, внесли в список экстремистов и террористов. Информация об этом появилась в базе Росфинмониторинга.

Мужчину обвинили по п. «а», «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия к гражданам, по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы). Его отправили в колонию-поселение на три года.

Неустроев обругал мальчика в конце апреля 2023 года. Позже выяснилось, что ребенок носит шапку с Z из-за отца, который является участником спецоперации на Украине. В июне суд оштрафовал мужчину и прекратил дело. Приговор возмутил общественность. Депутаты Госдумы Александр Хинштейн и Дмитрий Кузнецов написали обращения в Генпрокуратуру и МВД России. А мэр Екатеринбурга Алексей Орлов счел приговор слишком мягким. В феврале 2024 года дело было возвращено в Ленинский районный суд, а затем его отдали в Октябрьский райсуд.

