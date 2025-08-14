Пилотажная группа «Русь» 14 августа приземлилась в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Летчики прибыли на четырех боевых самолетах L-39 Albatros, рассказали в пресс-службе авиагавани.
«Летчики-асы Вяземского учебного авиационного центра ДОСААФ России выполнили над аэропортом роспуск», — пояснили там. Эскадрилья прибыла для участия в авиационном шоу 16 августа на фестивале «Энергия РМК».
«Русь» — старейшая российская пилотажная группа высшего класса. Она была сформирована в 1987 году. Самолеты L-39 Albatros используют в Вооруженных силах России для обучения летчиков и отработки маневренного пилотирования.
День города пройдет в Екатеринбурге 16 августа. Участников праздника ждут конкурс «Мисс Екатеринбург», «Городская свадьба», бесплатные концерты Алсу, Mary Gu, Big Baby Tape и других звезд. Также стоит подготовиться к перекрытиям и ограничениям, подробнее о них — в инструкции URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!