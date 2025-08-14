В Свердловской области предложили поднять штрафы родителям, чьи дети матерятся

Штрафы для родителей, чьи дети матерятся, необходимо увеличить, нынешний размер денежных санкций — несерьезный. С таким заявлением выступила председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая.
«Сейчас предполагаются санкции за ненадлежащее воспитание детей. Нематериальная — это выговор. То есть просто сказали: „Что вы делаете, вы неправы, давайте хорошо воспитывать“. И материальный — от 100 до 500 рублей. 100 рублей — никого сейчас уже не мотивирует. Поэтому я думаю, что если в части материальной ответственности родителей усилить, я была бы только „за “», — сказала Золотницкая в эфире ОТВ.
С недавних пор в России обсуждается запрет мата. Так, 11 августа в Госдуму был внесен законопроект, вносящий в закон «Об информации» поправку о блокировке контента с содержанием нецензурной лексики в интернете и медиаконтенте. Инициатором законопроекта выступил депутат от фракции ЛДПР Андрей Свинцов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!