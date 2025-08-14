В Свердловской области предложили поднять штрафы родителям, чьи дети матерятся

На данный момент штрафы за нецензурную брань достигают 500 рублей
На данный момент штрафы за нецензурную брань достигают 500 рублей

Штрафы для родителей, чьи дети матерятся, необходимо увеличить, нынешний размер денежных санкций — несерьезный. С таким заявлением выступила председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая.

«Сейчас предполагаются санкции за ненадлежащее воспитание детей. Нематериальная — это выговор. То есть просто сказали: „Что вы делаете, вы неправы, давайте хорошо воспитывать“. И материальный — от 100 до 500 рублей. 100 рублей — никого сейчас уже не мотивирует. Поэтому я думаю, что если в части материальной ответственности родителей усилить, я была бы только „за “», — сказала Золотницкая в эфире ОТВ.

С недавних пор в России обсуждается запрет мата. Так, 11 августа в Госдуму был внесен законопроект, вносящий в закон «Об информации» поправку о блокировке контента с содержанием нецензурной лексики в интернете и медиаконтенте. Инициатором законопроекта выступил депутат от фракции ЛДПР Андрей Свинцов.

