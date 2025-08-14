Суд рассмотрит апелляцию на продление несправедливого ареста редактора URA.RU Аллаярова

Свердловский областной суд рассмотрит апелляцию на меру пресечения редактору URA.RU Денису Аллаярову, который третий месяц несправедливо находится в СИЗО. Заседание пройдет 15 августа.
Денис был задержан 5 июня по подозрению в получении информации криминального толка о событиях в регионе. 6 августа суд отправил его в СИЗО на два месяца, хотя ключевого доказательства — факта передачи денег родному дяде, экс-начальнику отдела уголовного розыска ОП-10 — в деле Аллаярова нет до сих пор. 31 июля суд продлил меру пресечения, которая изначально многим казалась жесткой. В частности, уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.
Как заявил на заседании сам Денис, в СИЗО его оставляют лишь для того, чтобы оказывать давление. Дважды к нему приходил человек, который представлялся сотрудником ФСБ, один раз — со следователем. Вместе они предлагали ему дать признательные показания, отказаться от адвокатов и оговорить коллег. «Делать я этого не буду», — не в первый раз повторил Денис после решения суда.
В день, когда Дениса отправили в СИЗО, Карпова, с подачи которого и началось уголовное преследование главы свердловской редакции URA.RU, отпустили под домашний арест. Впервые экс-силовика опрашивали еще в апреле, когда его заподозрили в превышении должностных полномочий. Как утверждает Денис, Карпов оговорил его, чтобы избежать реального срока и повесить всю тяжесть вины на него.
Сейчас бывшему полицейскому вменяют нарушение трех статей уголовного кодекса, в том числе о получении взятки. Дело Аллаярова строится исключительно на показаниях дяди, и ключевого доказательства — факта передачи денег — у следствия нет и не будет.
Денис — не единственный, на кого следствие пыталось оказать давление. Ранее пойти «на сделку» (то есть отказаться от адвокатов и оговорить коллег) предлагали свидетелям по его делу — редактору региональных редакций Игорю Сергееву, а также главе IT-отдела Денису Мостокалову. Последний был жестко задержан возле своего дома на глазах у троих детей, с обысками к нему приходили 16 человек в масках. Во время следственных мероприятий Мостокалов получил побои, которые зафиксировали в больнице. Проверка законности действий силовиков идет уже второй месяц — вызывает вопросы ее прозрачность.
Дело Аллаярова вызвало широкий общественный резонанс. В поддержку журналиста выступили политики от всех парламентских партий, включая Владислава Даванкова («Новые люди»), Сергея Миронова (СЗРП), Ярослава Нилова, Станислава Наумова (представляют ЛДПР), Рената Сулейманова (КПРФ) и Светлану Бессараб («Единая Россия»). Направлены запросы в Генпрокуратуру РФ, Следственный комитет РФ и другие ведомства, по некоторым обращениям ведутся проверки.
Слова поддержки Денису выражал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, а также многие герои его публикаций. На суд по избранию новой меры пресечения 31 июля поддержать Дениса пришли все сотрудники головного офиса URA.RU в Екатеринбурге.
