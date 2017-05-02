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Главные новости Челябинской области
14:16  02 мая 2017 0

Лето неотвратимо! В Челябинске запускают фонтаны. ФОТО

Фонтан. Челябинск
Сквер на площади Революции станет еще притягательней для горожанФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Все фонтаны Челябинска запустят ко Дню Победы. Такое поручение дал на аппаратном совещании во вторник, 2 мая, глава города Евгений Тефтелев, передает корреспондент «URA.RU».

Одним из украшений предстоящего праздника станет музыкальный фонтан в сквере на площади Революции. Глава Советского района Михаил Буренков, на территории которого находится объект, сообщил об аварийном состоянии водовода. Однако к 9 мая всю инфраструктуру объекта должны привести в порядок.

Уникальный для города фонтан запустили в День города три года назад, после чего он превратился в одно из любимых мест отдыха горожан. На всю зиму его укрывают морозозащитным «саркофагом»: в 2016 году фонтан законсервировали 23 октября.

Также к 9 мая должны быть приведены в порядок все памятные мемориалы, памятники и кладбища города.

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Сложно представить, что через неделю здесь будет по-настоящему красиво Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Алексей Шумов
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